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Кина не будет

Голливудская забастовка приобретает все больше сторонников. В июле к протесту сценаристов присоединилась Гильдия актеров. Киношники требуют улучшения условий труда, справедливого распределения прибыли и ограничения использования искусственного интеллекта

Фото: Getty Images

Это самая массовая акция протеста в Голливуде за последние 63 года. В ней участвуют более 160 тысяч актеров кино и телевидения, которые хотят защитить себя от использования своих цифровых копий – так называемых дипфейков. Забастовку поддержали многие звезды: Мерил Стрип, Джордж Клуни, Дженнифер Лоуренс, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Марк Руффало, Бен Стиллер, Райан Гослинг, Марго Робби, Киллиан Мёрфи.

Для зрителя это означает, что мы не скоро увидим новые сезоны любимых сериалов, в том числе «Очень странные дела», «Одни из нас», «Белый лотос», спин-офф «Игры престолов» – «Рыцарь Семи Королевств», также заморожены съемки блокбастеров Marvel. Несмотря на миллиардные убытки, студии пока не собираются выполнять условия протестующих сценаристов и актеров. Глава Disney Боб Айгер назвал их действия «позором».

– Нейросеть точно не сможет заменить сценаристов, – считает драматург и сценарист Евгений Казачков. – Алгоритмы ИИ могут только комбинировать куски из уже известных произведений и выдать некую усредненную версию. Кто захочет смотреть такой средний стандартный детектив? А вот актерам действительно стоит бояться новых технологий.

– В России чего-то похожего на Гильдию актеров нет?

– И в помине! У наших сценаристов и актеров нет никаких профсоюзов, как у западных коллег. В России профсоюзы не приветствуются, ведь наемные работники, объединившись в борьбе за свои права и интересы, могут много чего требовать и добиваться улучшений условий труда. У нас монополия на кино- и телепроизводство у государства. Главному нанимателю и аффилированным с ним крупным кинокомпаниям невыгодно, чтобы против них выступала большая организованная сила и качала свои права – будь то медики, рабочие завода, инженеры или люди творческого труда. «Профсоюз» – это одно из запретных слов на телевидении. Пока у нас самые защищенные в кино – это композиторы. Но ни актерам, ни сценаристам организовать профсоюз не удалось.

Рубрика: Общество

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