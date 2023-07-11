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Вдова Михаила Задорнова: Его любимая фраза – «Когда смешно, тогда не страшно!»

Московской библиотеке №225 официально присвоили имя писателя-сатирика Михаила Задорнова. Инициатором выступила его вдова Елена Бомбина

Фото: соцсети

Библиотечное дело не было случайным для сатирика: еще в 2009 году к 100-летию со дня рождения своего отца, писателя Николая Задорнова, он открыл библиотеку в Риге, где собрал тысячи книг на русском языке. Тогда по просьбе Задорнова библиотеке передали сотни книг Максим Галкин*, Никита Михалков, Лион Измайлов и другие известные россияне. Там устраивались творческие вечера деятелей культуры, например поэтов Евгения Евтушенко и Андрея Дементьева, режиссера Сергея Соловьева. Там же Михаил Николаевич открыл «Задорный забор», где все именитые гости оставляли автографы.

– И в этой библиотеке такой «забор» организовали, – делится с «Собеседником» Елена. – Мы долго выбирали библиотечное учреждение, которое могло бы носить имя Задорнова. И вот остановились на этой, на улице Мнёвники. Мне показалось, там особая, молодежная атмосфера, что было близко Михаилу. Этакая задорновская пружина! Я передала библиотеке некоторые личные вещи мужа: кресло, в котором он любил работать, очки и так далее. Там уже пять лет проводятся встречи с известными артистами, писателями, особенно пользуются популярностью стендап-вечеринки – все это под общим названием «Задорный микрофон». То есть в таком веселом, молодежном стиле, как жил и творил Миша.

По словам Елены, пока никаких цензурных указаний к ней не поступало: мол, того или иного автора, его книг не должно быть в библиотеке, или нельзя стендаперам говорить на ту или иную тему. Известно, что сам Михаил Задорнов любил пошутить о политиках.

– Несмотря на некоторые его шутки на политические темы, Михаил всегда придерживался мнения, что юмор должен объединять людей. И еще его любимая фраза: «Когда смешно, тогда не страшно!» – говорит Елена.

*Признан иноагентом Минюстом России.

Рубрика: Общество

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