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Папа и Патриарх: место встречи изменить нельзя?

«Если встреча состоится в Москве, она станет первым за всю историю нашего Отечества визитом папы римского в нашу страну» – историческое событие может развернуться в одном из аэропортов Москвы

Фото: patriarchia.ru

Встреча церковных глав уже проходила в 2016 году, однако то было на территории аэропорта Гаваны

Папа римский Франциск предлагает встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в конце августа – начале сентября в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Так об этом, по крайней мере, сообщает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с главой Католической церкви.

– Убежден, что, если папа пожелает такого рода встречу, организовывать он ее будет по другим каналам, точно не через староверов, – комментирует «Собеседнику» известный богослов, публицист, философ Андрей Кураев. – Но тем не менее нынче вся кремлевская рать ищет выходы из дипломатической изоляции, для этого годятся любые каналы – хоть африканские, хоть религиозные. Еще в советское время Патриархия компенсировала некоторые внешнеполитические неудачи СССР, вот накопленный опыт и используют. Нейтральная зона аэропорта при этом – условные глупости. Папа имеет право встретиться где угодно в России, никакие санкции же на него не наложены. Ему будут не страшны разговоры о том, что нога его ступит на территорию страны, которая ведет СВО, – напротив: работа у него такая, примирять конфликтующие стороны. А вот Патриарх боится, что наши ортодоксы обвинят его в том, что впервые нога папы ступит на русскую землю – и как это Кирилл допустил! Ранее папы бывали в России – но только до возглавления Святого престола, не в своем статусе. И бывали они в Киеве – но тут уж дело вкуса, считать ли это русской землей. Так что если такая встреча состоится в Москве, она станет первым за всю историю нашего Отечества визитом папы римского в нашу страну.

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