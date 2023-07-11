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Вопрос ребром: женщина должна рожать, а не строить карьеру?

«Собеседник» поинтересовался, согласны ли известные россияне с домостроевской установкой министра здравоохранения Мурашко

Фото: Global Look Press

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал молодых россиянок сначала родить ребёнка, а потом уже получать образование и строить карьеру.

«Собеседник» поинтересовался у известных россиян: согласны они с такой установкой?

Виктория Токарева, писатель:

– Мурашко так говорит, потому что люди нужны, страна потеряла много жизней из-за сложившейся политической ситуации. Он вбрасывает то, что надо, а не то, что правильно. Сидеть дома и подтирать детям задницу всю жизнь, не реализовав себя как личность, – это депрессия и разводы.

Николай Харитонов, председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики:

– Мы когда-то с женой нарожали четырёх дочерей. Жили в сельской местности, держали хозяйство: коровы, овцы, свиньи, гуси, утки… Просто так рожать, дома сидеть и сосать лапу?!

Анастасия Мельникова, актриса, депутат Заксобрания СПб:

– Конечно, по природе женщина должна быть дома, хранить очаг, но если Бог даёт талант и она может что-то ещё, почему нельзя совмещать? Я не готова ставить рамки и диктовать людям то, что они должны делать.

Андрей Житинкин, народный артист России, режиссёр:

– Странное заявление… Каждый должен иметь свободу выбора, ведь у всех индивидуальные обстоятельства. Актрисы, которые оттягивают рождение, потом интереснее реализуются, успевают запомниться. Креативная индустрия и те сферы, где нужна физическая выносливость – спорт, балет – не могут быть регламентированы в принципе. Я вообще против любой регламентации.

Татьяна Буланова, певица:

– У каждого своя судьба. А если женщина не может родить? Если пропадёт замечательный учёный? Женщина должна сама выбирать и принимать решение – не слушать никаких министров.

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