В Симферополь утром ранним. Как люди добираются до Крыма через новые территории
Мы поедем, мы помчимся в Симферополь утром рано...
Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Российские власти сообщили о повреждении двух пролетов, гибели двух человек и возложили вину за атаку на украинскую сторону. Турпоток в Крым при этом остановлен не был, и желающим въехать или уехать с полуострова предложили освоить маршруты через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Предложенный путь через Мариуполь по Чонгарскому мосту в Джанкой пролегает менее чем в ста километрах от линии боестолкновений и находится в пределах досягаемости украинской артиллерии. Только в июне ВСУ обстреляли сухопутный коридор в Крым больше 20 раз. Доставалось в том числе Чонгарской переправе. Однако опасность не остановила сотни курортников и жителей полуострова. «Собеседник» пообщался с двумя из них и узнал, как добираться до Крыма в новых условиях.
Илья Телегин, Рязань – Алушта
В четыре утра 17 июля я выехал на машине из дома с четырьмя детьми. Где-то часа через два мне написали в мессенджере, что Крымский мост взорван... Поскольку уже детей собрал и выехал, принял решение ехать и дальше на море, хотя бы на Азовское.
В дороге постоянно мониторили интернет, через новые регионы ехать боялись, хотели на пароме, но, когда уже заехали за Ростов, узнали, что на паром пускают только автобусы. Я развернулся обратно в Таганрог, там был часов в 7 вечера. Самое удобное для тех, кто едет не одним днем, – заночевать в Таганроге, но семья у нас большая, я не нашел подходящего места для ночлега.
В начале двенадцатого ночи подъехал на пункт пропуска в ДНР. В сторону Крыма была пробка из порядка 400 машин, в обратную сторону с полуострова еще больше, может, две тысячи. Но эту пробку мы прошли быстро. На КПП пограничники проверили паспорта и свидетельства о рождении детей и сказали: «Все нормально».
Километров через 10, уже на территории ДНР, остановили донецкие инспекторы и спросили: «Куда едете?» Я ответил: «А куда все сегодня едут?» Вместе посмеялись. Они проверяют, есть ли в машине видеорегистратор. У меня нет, проблем не возникло, но если есть, могут забрать флешку, лучше не рисковать.
На въезде в Мариуполь остановили военные, там блокпост серьезный. Спросили, откуда, куда, видят, что в машине дети, и махнули: «Проезжайте!» В Мариуполе есть несколько участков со старым, наверное, еще советским асфальтом, а есть места, где все супер отремонтировано. Выезжаешь через новый квартал, это просто загляденье! Он красивый, идеальный... Мариуполь производит впечатление: «Азовсталь», в которую бомбы бросали, разрушенные многоэтажки.
В Мариуполе страшно не было. Мы, автомобилисты, все шли одной большой колонной. Я понимал, что в стороны не надо отклоняться, не стоит и вставать на обочину. Единственное, я увидел, куда гаишники отъехали отдохнуть, и туда за ними подался, встал, поспал полчаса и снова в путь. В городе везде военные и росгвардейцы, но никаких боевых действий я не видел, ракеты над нами не летали, снаряды не взрывались.
За Мариуполем начинается автобан. Никаких скоростных ограничений, камер нет, и я ехал со скоростью 130–140 км в час. Спокойно со всей толпой проехал на Чонгар, в Мелитополь никого не пускают.
Чонгарский мост не широкий, но не надо занимать правую полосу в надежде, что быстрее проскочите – она для фур. Пограничники тех, кто в нее встал, отправляют на обочину, и там придется простоять еще час или два. В районе Чонгарского моста два КПП – до и после. На первом пограничники распределяют в потоки, очередь движется быстро, мы там провели, может быть, час. После моста выдают зеленые талончики. Я с четырьмя детьми, и меня осмотрели очень быстро, отнеслись с пониманием. Если едут одни взрослые, то проверяют чемоданы, шмонают по полной.
Из пункта пропуска выезжаешь и попадаешь на отвратительнейшую дорогу. Едешь по ней, как по волнам, километров 20, а дальше упираешься в четырехполосную идеальную автостраду, по которой мчишься до Симферополя. Оттуда добрались до Алушты, как и планировали.
Обратно поедем по Крымскому мосту. Через новые территории в обратку пускают с большим пристрастием, досмотр жестче. Я хочу ехать по Тавриде, по знакомым дорогам, да и в Мариуполе скорее всего будут пробки.
Тем, кто едет в Крым, совет: по пути на новых территориях много военных, не создавайте им препятствий, объезжайте и не вставайте на обочинах!
Ольга Сергеева, Ростов-на-Дону – Ялта
В Ростов мы приезжали к родственникам, а сами живем в Крыму. Но возвращаться домой все равно надо, и с дочерью выехали 17 июля после удара по мосту.
Из Ростова тронулись около четырех вечера. Когда собирались, то мне казалось, что у нас две главные проблемы: отсутствие навигации – маршрут мы смогли проложить только до какого-то небольшого поселка недалеко от границы, и возможное отсутствие заправок на пути следования. Как оказалось, заправки там были, но мы заправили полный бак и взяли запасную канистру с бензином.
Интернет по пути следования не ловит, и сотовая связь часто прерывалась. Я включала навигатор, но он только показывал, где мы находимся на карте. Ориентировалась на то, куда едут остальные машины – на дороге их встречалось много, и легковушек, и фур.
Только один раз на окраине Мариуполя свернули не туда, куда надо, но потеряли из-за этого всего минут 15 в общей сложности. А после города началась прекрасная дорога – ровная, прямая. Но мы ехали не быстро, хотя там можно просто лететь на всей скорости.
Нас пугали комендантским часом после 22:00, но, наверное, тех, кто едет в Крым, не останавливают.
В Мариуполе много военной техники, разбитые дома, проезжали по какому-то полуразрушенному мосту. Хотя видно было, что в городе есть жизнь, работали еще магазины и кафе, но мы его постарались побыстрее проехать. А дальше, за Мариуполем, на дороге настоящая темень кругом, ни единого огонька, только фары машины освещают путь. Несколько раз ненадолго останавливались на заправках передохнуть. Кафе или мотелей я ночью не видела. Действовали по распространенной в интернете инструкции – останавливались, где можно, с военными не пререкались, ничего не фотографировали.
На территории Херсонской области начались блокпосты. Спрашивали, куда едем, зачем. Около трех ночи подъехали к пробке перед Чонгарским мостом. Это, кстати, единственная пробка на всем пути. Постояли, немного подождали. Мы вытащили все из машины, автомобиль осмотрели пограничники. Благо вещей у нас с собой было мало, смогли уложиться в пять минут. Все проходило спокойно, никто не ругался ни на КПП, ни в очереди.
В Ялту заехали около одиннадцати утра, но, как я говорила, мы не торопились, и путь можно было преодолеть быстрее. Ехать, конечно, страшно... хотя это дочка так говорила, я особо не боялась.