Мы поедем, мы помчимся в Симферополь утром рано...

Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Российские власти сообщили о повреждении двух пролетов, гибели двух человек и возложили вину за атаку на украинскую сторону. Турпоток в Крым при этом остановлен не был, и желающим въехать или уехать с полуострова предложили освоить маршруты через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Предложенный путь через Мариуполь по Чонгарскому мосту в Джанкой пролегает менее чем в ста километрах от линии боестолкновений и находится в пределах досягаемости украинской артиллерии. Только в июне ВСУ обстреляли сухопутный коридор в Крым больше 20 раз. Доставалось в том числе Чонгарской переправе. Однако опасность не остановила сотни курортников и жителей полуострова. «Собеседник» пообщался с двумя из них и узнал, как добираться до Крыма в новых условиях.

Илья Телегин, Рязань – Алушта

В четыре утра 17 июля я выехал на машине из дома с четырьмя детьми. Где-то часа через два мне написали в мессенджере, что Крымский мост взорван... Поскольку уже детей собрал и выехал, принял решение ехать и дальше на море, хотя бы на Азовское.

В дороге постоянно мониторили интернет, через новые регионы ехать боялись, хотели на пароме, но, когда уже заехали за Ростов, узнали, что на паром пускают только автобусы. Я развернулся обратно в Таганрог, там был часов в 7 вечера. Самое удобное для тех, кто едет не одним днем, – заночевать в Таганроге, но семья у нас большая, я не нашел подходящего места для ночлега.

В начале двенадцатого ночи подъехал на пункт пропуска в ДНР. В сторону Крыма была пробка из порядка 400 машин, в обратную сторону с полуострова еще больше, может, две тысячи. Но эту пробку мы прошли быстро. На КПП пограничники проверили паспорта и свидетельства о рождении детей и сказали: «Все нормально».

Километров через 10, уже на территории ДНР, остановили донецкие инспекторы и спросили: «Куда едете?» Я ответил: «А куда все сегодня едут?» Вместе посмеялись. Они проверяют, есть ли в машине видеорегистратор. У меня нет, проблем не возникло, но если есть, могут забрать флешку, лучше не рисковать.

На въезде в Мариуполь остановили военные, там блокпост серьезный. Спросили, откуда, куда, видят, что в машине дети, и махнули: «Проезжайте!» В Мариуполе есть несколько участков со старым, наверное, еще советским асфальтом, а есть места, где все супер отремонтировано. Выезжаешь через новый квартал, это просто загляденье! Он красивый, идеальный... Мариуполь производит впечатление: «Азовсталь», в которую бомбы бросали, разрушенные многоэтажки.

В Мариуполе страшно не было. Мы, автомобилисты, все шли одной большой колонной. Я понимал, что в стороны не надо отклоняться, не стоит и вставать на обочину. Единственное, я увидел, куда гаишники отъехали отдохнуть, и туда за ними подался, встал, поспал полчаса и снова в путь. В городе везде военные и росгвардейцы, но никаких боевых действий я не видел, ракеты над нами не летали, снаряды не взрывались.

За Мариуполем начинается автобан. Никаких скоростных ограничений, камер нет, и я ехал со скоростью 130–140 км в час. Спокойно со всей толпой проехал на Чонгар, в Мелитополь никого не пускают.

Чонгарский мост не широкий, но не надо занимать правую полосу в надежде, что быстрее проскочите – она для фур. Пограничники тех, кто в нее встал, отправляют на обочину, и там придется простоять еще час или два. В районе Чонгарского моста два КПП – до и после. На первом пограничники распределяют в потоки, очередь движется быстро, мы там провели, может быть, час. После моста выдают зеленые талончики. Я с четырьмя детьми, и меня осмотрели очень быстро, отнеслись с пониманием. Если едут одни взрослые, то проверяют чемоданы, шмонают по полной.

Из пункта пропуска выезжаешь и попадаешь на отвратительнейшую дорогу. Едешь по ней, как по волнам, километров 20, а дальше упираешься в четырехполосную идеальную автостраду, по которой мчишься до Симферополя. Оттуда добрались до Алушты, как и планировали.

Обратно поедем по Крымскому мосту. Через новые территории в обратку пускают с большим пристрастием, досмотр жестче. Я хочу ехать по Тавриде, по знакомым дорогам, да и в Мариуполе скорее всего будут пробки.