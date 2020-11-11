На Новодевичьем кладбище семья первого и последнего президента СССР установила совместное надгробие на могиле Михаила и Раисы Горбачёвых.

Кто-то ехидно замечает: «То, что заслужил», а у кого-то гранитная плита вызывает восхищение своей лаконичностью и простотой. «Собеседник» решил сравнить надгробие Горбачева с памятниками другим политическим деятелям.

Горбачёв: только вместе с женой

Новодевичье кладбище – не совсем обычное, оно само по себе как бы призывает родственников установить на могилах своих близких если не произведение искусства, то нечто величественное или концептуальное. Сюда ведь граждане не только почтить память известных людей приходят, здесь даже экскурсии бывают… В общем, место обязывает.

Почему новое надгробие Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны появилось именно 5 июля, так и осталось загадкой. Обычно-то ведь памятники устанавливают в годовщину смерти, а до этой даты (30 августа) ещё больше месяца.

А вот почему плита стала общей, никакой загадки ни для кого нет.

– Все знают, как относились друг к другу Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич, – говорит пресс-секретарь Горбачёв-фонда Владимир Поляков. – И что может быть очевиднее, что и после смерти они вместе, в том числе и их имена на надгробии. Композиция выглядит весьма достойно, особенно учитывая наличие фигуры-аллегории Скорби над общей плитой.

Поляков очень удивился, когда я пересказала ему то, что вычитала у блогеров и некоторых посетителей Новодевичьего кладбища: кто-то считает, что это фигура дочери Горбачёвых, а кто-то – что это памятник Раисе Максимовне (и сокрушаются: мол, не похожа)…

– Безусловно, это абстрактная фигура, символизирующая скорбь, – счёл нужным ещё раз сделать акцент на трактовке образа Поляков.

Он рассказал, что поставить надгробие было в данном случае делом сугубо семейным – и по выбору символики, и по вопросам финансирования памятника: власти на надгробие для бывшего президента большой страны не выделяли ни копейки.

Рядом с плитой стоит рамка с портретом Горбачёва. Поляков уверяет, что она временная. И в будущем фотографию уберут.

Примаков и Лужков: глыба и стела

Многие захоронения на Новодевичьем, кстати, почему-то без портретов на надгробиях. Например, на могиле бывшего главы СВР и премьер-министра страны Евгения Примакова – простая монолитная каменная глыба с его именем. Рядом – табличка в виде свитка со стихами политика.