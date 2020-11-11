Не по-президентски. На могиле Михаила Горбачёва появилась скромная гранитная плита
«Собеседник» решил сравнить надгробие президента СССР с памятниками другим политическим деятелям
На Новодевичьем кладбище семья первого и последнего президента СССР установила совместное надгробие на могиле Михаила и Раисы Горбачёвых.
Кто-то ехидно замечает: «То, что заслужил», а у кого-то гранитная плита вызывает восхищение своей лаконичностью и простотой. «Собеседник» решил сравнить надгробие Горбачева с памятниками другим политическим деятелям.
Горбачёв: только вместе с женой
Новодевичье кладбище – не совсем обычное, оно само по себе как бы призывает родственников установить на могилах своих близких если не произведение искусства, то нечто величественное или концептуальное. Сюда ведь граждане не только почтить память известных людей приходят, здесь даже экскурсии бывают… В общем, место обязывает.
Почему новое надгробие Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны появилось именно 5 июля, так и осталось загадкой. Обычно-то ведь памятники устанавливают в годовщину смерти, а до этой даты (30 августа) ещё больше месяца.
А вот почему плита стала общей, никакой загадки ни для кого нет.
– Все знают, как относились друг к другу Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич, – говорит пресс-секретарь Горбачёв-фонда Владимир Поляков. – И что может быть очевиднее, что и после смерти они вместе, в том числе и их имена на надгробии. Композиция выглядит весьма достойно, особенно учитывая наличие фигуры-аллегории Скорби над общей плитой.
Поляков очень удивился, когда я пересказала ему то, что вычитала у блогеров и некоторых посетителей Новодевичьего кладбища: кто-то считает, что это фигура дочери Горбачёвых, а кто-то – что это памятник Раисе Максимовне (и сокрушаются: мол, не похожа)…
– Безусловно, это абстрактная фигура, символизирующая скорбь, – счёл нужным ещё раз сделать акцент на трактовке образа Поляков.
Он рассказал, что поставить надгробие было в данном случае делом сугубо семейным – и по выбору символики, и по вопросам финансирования памятника: власти на надгробие для бывшего президента большой страны не выделяли ни копейки.
Рядом с плитой стоит рамка с портретом Горбачёва. Поляков уверяет, что она временная. И в будущем фотографию уберут.
Примаков и Лужков: глыба и стела
Многие захоронения на Новодевичьем, кстати, почему-то без портретов на надгробиях. Например, на могиле бывшего главы СВР и премьер-министра страны Евгения Примакова – простая монолитная каменная глыба с его именем. Рядом – табличка в виде свитка со стихами политика.
Памятник выбирала вдова Примакова. Как рассказывал его друг Намик Якубов, Ирина Борисовна хотела поставить на могилу именно глыбу, потому что сам Евгений Максимович был невероятно масштабным человеком, «настоящей глыбой». Кстати, титулов на этой глыбе тоже нет – написано просто: «академик». Видимо, это своё звание Примаков считал самым почётным.
Нет фотографии и на памятнике столичному градоначальнику Юрию Лужкову. «Елена Николаевна Батурина придумала концепцию памятника, а развил её известный скульптор Александр Рукавишников», – сказал директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков.
В итоге получилась монументальная четырёхметровая бронзовая колонна, которая символически пробивает преграды (каменные глыбы основания памятника) и стремится ввысь. На ней – барельефы с изображением знаковых деяний Юрия Михайловича, его проектов и замыслов. Колонну венчает статуя Георгия Победоносца, святого покровителя Москвы и ангела-хранителя самого Лужкова, как, впрочем, и других, носящих имя Юрий…
Егор Лигачёв: Томск помнит…
Некогда второй человек в стране похоронен на Троекуровском кладбище. В мае этого года на могиле Лигачёва был установлен памятник. Сделан он исключительно на деньги, которые собрали томичи: люди там, как оказалось, до сих пор помнят первого секретаря обкома, 17 лет возглавлявшего регион и сделавшего немало для его развития.
– В Томске есть такой совет старейшин – те, кто работал с Егором Кузьмичом, – рассказывает профессор Александр Лигачёв, сын политика. – И они решили сделать мемориальную доску отцу в городе. Томское землячество в Москве кинуло клич. Отозвались многие: и те, кто работал с отцом, и организации, где его помнят, и простые люди. Кто-то пожертвовал и 100, и даже 200 тысяч, а кто-то – небольшие деньги. Одна бабушка прислала 200 рублей – ей очень много лет, она когда-то с Егором Кузьмичом пересекалась по работе…
Памятник сделал томский скульптор Антон Гнедых. К сожалению, он погиб незадолго до открытия монумента.
– В марте Антон отгружал в фуру формы для отливки памятника отцу. Их надо было везти из Томска в мастерскую в Смоленске, – говорит Александр Лигачёв. – Погода была мерзкая, он поскользнулся и упал. Пять дней провёл в коме и, не приходя в сознание, умер. Представляете трагедию? Его жена тогда была на седьмом месяце беременности… Очень жаль – талантливый скульптор, очень хороший человек.
Ельцин: вздыбленный флаг
А на могиле первого президента России Бориса Ельцина нет не то что фото, но даже и его имени. Просто флаг России.
Дочь Ельцина Татьяна Юмашева объясняла смысл надгробия на церемонии его установки 15 лет назад: «Это приспущенный триколор. Такой саван из российского знамени. Очень трудно было подобрать камень. Белый мрамор привезли из Китая. Красный порфир – из Бразилии. Его раньше использовали только для надгробия Наполеона. Синего камня нет, поэтому для создания синего цвета использовали византийскую мозаику, в ней 18 оттенков».
Семья вела переговоры со многими скульпторами. Некоторые предложения были более чем странными, как рассказывала Юмашева. Один, например, предложил фигуру Ельцина с крыльями… А вот идея известного скульптора Георгия Франгуляна с флагом семье понравилась сразу.
Сам скульптор на том же открытии памятника в 2008-м рассказывал, почему выбрал именно такой образ: «Это один из важнейших символов в стране! Более значимого просто не может быть! Он будет источать государственность». Эффекта государственности добавляет и брусчатка (по аналогии с той, что на Красной площади), которой выложена площадка могилы.
Хрущёв: чёрное – белое
С памятником Никите Хрущёву все было непросто. Собственно, как и с его похоронами. Он умер, что называется, не на посту и был опальным. Но раньше-то возглавлял страну, причём с его именем связаны многие знаковые события. Поэтому власти были в растерянности: где хоронить? В Кремлёвской стене? На Новодевичьем? На обычном кладбище?
В итоге решили всё-таки на Новодевичьем, но без обязательных для государственных деятелей торжеств. При этом деньги на создание памятника все же были выделены.
С памятником – отдельная эпопея. Её подробно описал сын Хрущёва Сергей в своих воспоминаниях. В этой истории многое было символичным. Хотя бы то, что создать памятник опальному политику согласился опальный же скульптор Эрнст Неизвестный. Согласился, несмотря на то, что Хрущёв когда-то разнёс его на знаменитой выставке в Манеже. Как выяснилось, зла не держал и даже уважал.
Власти же упирались как могли – дело дошло до того, что чуть не зарубили основную концепцию. В контрасте белого и чёрного заподозрили политическую подоплёку. Сергею Хрущёву и скульптору еле-еле удалось преодолеть этот барьер…
«В основе самой жизни в философском смысле лежит противоборство двух начал, – приводит сын Хрущёва слова Неизвестного об идее памятника. – Светлого – прогрессивного, динамичного – и тёмного – реакционного, статичного. Одно стремится вперёд, другое тянет назад. Эта основная идея развития бытия очень хорошо подходит к образу Никиты Сергеевича. Он начал выводить нашу страну из мрака, разоблачил сталинские преступления. Перед всеми нами забрезжил рассвет, обещавший скорый восход солнца. Свет стал разгонять тьму…»
Конструкция покоится на прочном основании бронзовой плиты. Её не сдвинуть. И это тоже символ: не повернуть вспять начавшийся процесс.
А вот бюста Хрущёва в проекте Неизвестного поначалу не было. На том, чтобы в композиции появилось лицо политика, настояла его вдова.