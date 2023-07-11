Насколько «Собеседнику» удалось нагуглить и выспросить у нейросетей, за самую дешевую подержанную лодку с удобствами придется выложить порядка 3 млн. При этом сообщается, что совсем плохо с яхтовыми стоянками в Москве, Питере и Сочи. В последнем городе-курорте яхты разве что не заплывают уже на расчудесные местные набережные, чтобы хоть как-то пришвартоваться под каштанами и грабами.

Так что, если вас зачем-то понесло на роскошной лодке в данные населенные пункты, срочно меняйте курс. Вот, например, в Мурманске пришвартовываться желающих мало, гоу туда.

Но если вы услышали в новостях, что и Азовское море теперь «наше», не обольщайтесь и не намыливайте туда паруса. Как сообщает вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова, на азово-черноморском побережье огромный дефицит яхто-мест. Их всего 600, и то без должного обслуживания, и все заняты. А нужно не менее 10 тысяч мест!

На самом деле причина наплыва яхт в российские гавани очевидна: после 24 февраля 2022 года власти США и ЕС ввели блокирующие санкции против крупнейших российских предпринимателей и госчиновников, у которых в числе активов имеются небольшие авианосцы, скромно именуемые яхтами. Многие держали их в западных портах. Как минимум 13 мегаяхт, принадлежащих ближнему и не очень окружению Путина, были арестованы. Например, 156-метровая Dilbar Алишера Усманова или 135-метровая Crescent Игоря Сечина. Это не помогло. Множество российских яхт более скромного калибра ринулись от греха подальше в родные порты, совсем не ожидавшие такого аншлага. И случился закономерный коллапс. Вот и бросают якорь где попало. Того и гляди, для плохо припаркованных яхт штрафстоянки введут.