Как создавалась легенда

Сначала были ГОА Pisces, на которых можно погружаться на глубину до 2 км. В СССР они появились на 10 лет раньше создания «Миров», в середине 1970-х. Эти аппараты страна заказала в канадской фирме «Хайко», но из-за санкций, которыми в то время был обложен Советский Союз, и получить, и доукомплектовать их удалось с большим трудом. Преодолевать препоны было поручено молодому ученому Анатолию Сагалевичу. История о том, как ему удалось обойти эмбарго США, достойна отдельного рассказа.

Но такие ГОА с малым – по океанским меркам – погружением не могли устроить наших ученых. Идея строительства «Миров» с возможностью погружения до 6 км (а по сути и больше) возникла сразу после появления в СССР Pisces.

Основные идеи по конструкции невиданного до тех пор в мире ГОА, устройству его отдельных узлов, научного и навигационного оборудования принадлежат Игорю Михальцеву, тогда зав. отделом глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии АН СССР, его заму (в то время) Анатолию Сагалевичу и инженеру от финской судостроительной фирмы Саули Руохонену. Да, на этот раз заказ разместили в Финляндии, которая не присоединилась к эмбарго США на поставки в СССР высокотехнологичной продукции.

– А в Союзе «Миры» не могли сделать? – спрашиваю у «крестного отца» этих легендарных ГОА – Героя России Анатолия Сагалевича.

– Могли, в проекте ведь в основном наши идеи. Но это бы заняло 8–10 лет. Финны же могли построить ГОА за 2 года. И обошлось это дешевле.

В Финляндии было построено и уникальное судно «Академик Мстислав Келдыш», специально спроектированное для обеспечения именно «Миров».

– Я 2,5 года работал в Финляндии над созданием «Миров», – рассказывает Сагалевич. – Испытывал их на глубине и 6120 м, и 6170. Кстати, в Хельсинки приезжала специальная комиссия Пентагона. Они требовали у президента страны Койвисто, чтобы ГОА не были поставлены в Союз. Но нам все же удалось получить свои аппараты.

Стоит добавить, что и потом он и «Миры» всю громкую историю их использования были неразлучны: в 1989-м Сагалевич стал руководителем всего исследовательского проекта «Мир».