Тюменские чиновники похитили ребёнка у активистки Ольги Гришковец
Пока мама была на работе, ее семилетнюю дочку забрали из школы и отправили в приют
Известная в Тюмени активистка Ольга Гришковец задавала слишком много вопросов и требовала от чиновников Минобразования честности и соблюдения законов. Ответ местных властей не заставил себя ждать: органы опеки срочно отправили ее дочь в приют.
Не пустили на порог
Который день по много часов подряд набираю номера органов соцзащиты населения города Тюмени и области, чтобы узнать о судьбе маленькой дочки Ольги Гришковец. Вежливые голоса автоответчиков предлагают набрать добавочный номер, а потом просто сбрасывают звонок. Вот вам и защита населения: у сотрудников соцзащиты, по-видимому, другие важные задачи. «До них никогда не дозвониться, «защити себя сам», получается», – шутят тюменцы.
Ольга Гришковец из Тюмени одна воспитывает старшего сына – одиннадцатиклассника Бориса – и семилетнюю дочь Вику. С мужем не сложилось, но женщина всегда работала и обеспечивала своих детей как могла, не хуже других. Да, небогато, но все необходимое имеется. Семья дружная, старший за младшую горой, мама строгая, требовательная и к своим, и к окружающим тоже. Видя несправедливость, всегда тут же пытается «бить в колокола», дозванивается до местных чиновников любого ранга, чтобы решить вопрос. Сначала требовала с руководства детсада, чтобы организовали нормальную входную группу в сад, потом предъявила претензии руководству школы, когда там начались поборы, вместе с другими родителями выступала против дистанционного обучения в школе, после чего ее даже обвиняли в организации незаконного митинга. Ольга считает, что последней каплей, перед тем как забрали дочь, стало ее обращение к губернатору Тюменской области, после чего ее пригласили на беседу в Министерство просвещения. Ну а вскоре после этого обвинили в «ненадлежащем уходе за дочерью» и забрали ребенка прямо из школы в центр «Семья» – в приют.
– Это было самое настоящее похищение, – со слезами вспоминает Ольга. – Наверняка все было спланировано заранее при участии руководства школы. Меня никто не предупредил, что девочку увозят, на суд не позвали, старший сын узнал о ситуации в последний момент; он поехал на такси за приставами, которые забрали Вику. Борис рассказал, что девочку уводили из школы бегом.
– Ольгу ограничили в правах по иску работников соцзащиты. Никто не сообщил женщине о дате суда и судебном решении. Приставы изъяли ребенка у матери очень быстро, до вступления решения суда в законную силу, – объяснил правозащитник, представляющий интересы Ольги Гришковец и ее дочери. – Исполнение было немедленным. Женщину, которая примчалась в центр, к ребенку, на порог не пустили, даже в здание не позволили зайти, пригрозив вытолкнуть силой. А мать хотела просто хотя бы поцеловать свою испуганную дочку.
«Игнорирует общественную жизнь школы!»
Гришковец уверена, что решение суда было спланировано теми, кто хочет помешать ей заниматься активистской и правозащитной деятельностью. Обвинения, на ее взгляд, абсурдны. Например, в вину вменяли то, что женщина якобы воспитывает дочь «ненадлежащим образом». Поводом к этой претензии стало то, что в прошлом году Гришковец забрала заболевшую дочь из областной клинической больницы и перевела в частную клинику. В опеке посчитали, что этим женщина подвергла жизнь девочки опасности. А Ольга, просто придя в очередной раз к дочери, поняла, что в этой больнице лечат спустя рукава. Еще Ольгу обвинили в том, что она скрывает место жительства своего ребенка от школы и чиновников. А она говорит, что не обязана предоставлять персональные данные детей – имеет право на это по закону №152-ФЗ «О персональных данных». Да, могла бы уступить, но такой вот характер. Государство требует от своих граждан многое, так почему не выполняет свои же законы?
– Мне Ольгу очень жаль, – говорит ее знакомая Людмила Функ. – Девочка ведь до сих пор находится в центре «Семья». Ольга плачет, недавно в разговоре со мной вспоминала, как они раньше обнимались перед сном, желали друг другу спокойной ночи, – рассказывает Людмила.
Женщина прекрасно понимает Гришковец, она тоже возмущена многими моментами в сегодняшней сфере образования. После того как сама предъявила претензии руководству школы, опасается: вдруг и у нее детей заберут? Недавно к ней, матери двоих школьников с примерным поведением, почти с отличием окончивших третий и девятый классы, стали приходить из отдела по делам несовершеннолетних на беседы, стучались в окна ее частного дома, пугая детей. Вопросы задавали странные: почему младшая дочь ходит на дополнительные кружки в местный Дом культуры, а не на внеурочные занятия в школу? И не принимали объяснений, что там ей просто интереснее. «Серьезное дело, игнорирует общественную жизнь школы!» Третьеклассница теперь не отходит от матери ни на шаг. Она боится, что ее тоже могут забрать в приют, как Вику Гришковец.
Экзамен будут принимать... собаки
Что же происходит в образовательной сфере Тюменской области? По рассказам родителей, там нашли хороший способ откликаться на возмущение пап и мам – действуют через опеку или комиссию по делам несовершеннолетних, предъявляют встречные ультиматумы возмутившимся родителям.
А предъявлять претензии к сотрудникам образовательной сферы, видимо, есть за что. Родители рассказывают, что в этом году основной государственный экзамен (ОГЭ) принимали у детей одной из школ Тюменской области не просто не по месту учебы ребят, а в другом населенном пункте.
– В пункте приема экзаменов (ППЭ) камеры были повсюду, – рассказала одна из родительниц, – и они устроили настоящие грубые обыски с выворачиванием карманов, да еще и служебные собаки в этом ППЭ были замечены. Зачем они там?
– Дети были напуганы, – замечает мама девятиклассника Олега П. – Это все похоже на зону какую-то, а детям ведь нужно было спокойствие и доброжелательная атмосфера накануне экзаменов. И попробуй пожалуйся! Моему сыну, который сдал ОГЭ на высокий балл, экзамен просто не засчитали, сказали, что, так как я не подписала вовремя какую-то очередную бумагу, ему нужно экзамен пересдать. Сын ехать, подвергаться обыскам и новым стрессам просто отказался...
Ольга Гришковец очень надеется, что ее дочь вернут домой. Хотя телефоны опеки и приюта не отвечают много дней. Они просто открыто ее игнорируют, как игнорируют и многих других тюменцев, обратившихся с похожими проблемами. Ольга вздыхает: разногласия взрослых не должны сказываться на детях, тем более причинять им страдания. Для домашней девочки попасть в приют – огромный стресс.
Решение суда Гришковец сегодня оспаривает и, как она говорит, «пойдет до конца». Ведь дочка ждет маму, с ней с 27 мая нет связи.