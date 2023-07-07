«Игнорирует общественную жизнь школы!»

Гришковец уверена, что решение суда было спланировано теми, кто хочет помешать ей заниматься активистской и правозащитной деятельностью. Обвинения, на ее взгляд, абсурдны. Например, в вину вменяли то, что женщина якобы воспитывает дочь «ненадлежащим образом». Поводом к этой претензии стало то, что в прошлом году Гришковец забрала заболевшую дочь из областной клинической больницы и перевела в частную клинику. В опеке посчитали, что этим женщина подвергла жизнь девочки опасности. А Ольга, просто придя в очередной раз к дочери, поняла, что в этой больнице лечат спустя рукава. Еще Ольгу обвинили в том, что она скрывает место жительства своего ребенка от школы и чиновников. А она говорит, что не обязана предоставлять персональные данные детей – имеет право на это по закону №152-ФЗ «О персональных данных». Да, могла бы уступить, но такой вот характер. Государство требует от своих граждан многое, так почему не выполняет свои же законы?

– Мне Ольгу очень жаль, – говорит ее знакомая Людмила Функ. – Девочка ведь до сих пор находится в центре «Семья». Ольга плачет, недавно в разговоре со мной вспоминала, как они раньше обнимались перед сном, желали друг другу спокойной ночи, – рассказывает Людмила.

Женщина прекрасно понимает Гришковец, она тоже возмущена многими моментами в сегодняшней сфере образования. После того как сама предъявила претензии руководству школы, опасается: вдруг и у нее детей заберут? Недавно к ней, матери двоих школьников с примерным поведением, почти с отличием окончивших третий и девятый классы, стали приходить из отдела по делам несовершеннолетних на беседы, стучались в окна ее частного дома, пугая детей. Вопросы задавали странные: почему младшая дочь ходит на дополнительные кружки в местный Дом культуры, а не на внеурочные занятия в школу? И не принимали объяснений, что там ей просто интереснее. «Серьезное дело, игнорирует общественную жизнь школы!» Третьеклассница теперь не отходит от матери ни на шаг. Она боится, что ее тоже могут забрать в приют, как Вику Гришковец.