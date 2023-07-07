Дмитрий Певцов: «Нужен идеальный коммунизм, но с Господом Богом»

8 июля Дмитрию Певцову исполнилось 60 лет. Накануне депутат и артист собрал журналистов и продемонстрировал, что остается ультраконсерватором, но его статус теперь позволяет ему совершать наезды на Министерство культуры.

Певцов не скрывает, что профессия актера у него теперь на втором плане, больше его занимает работа в Госдуме. Кстати, он досрочно вышел на пенсию – благодаря званиям и государственным наградам. И гордится, что стал больше помогать людям. Например, спас трех летчиков из плена, правда, не уточнил, каких и откуда. Или помог бабушке и дедушке поменять ванну на душевую кабину.

На театральную сцену Певцов теперь выходит редко. Но до сих пор играет главную роль в спектакле «Юнона и Авось» Театра Ленком. Про скандальные ситуации в этом театре решил подробно не рассказывать:

– Там работают мои товарищи, и я бы не стал сейчас произносить то, что думаю о ситуации в Ленкоме. Он был моим родным домом тридцать лет. Но это уже не мой дом. Это что-то другое... Если бы я был сейчас не депутатом, а внутри театра, мне было бы гораздо сложнее.

Зато актер снова будет выходить в главной роли старца в спектакле Эдуарда Боякова «Лавр»:

– «Большое спасибо» Министерству культуры, которое выгнало Эдуарда Боякова вместе с этим спектаклем... У них там своя политика, опять же «бабки», Господь им судья, – высказался артист, вспоминая, как Боякова лишили должности руководителя МХАТ имени Горького. Дмитрий Анатольевич уверен, что чиновникам от культуры «плевать на то, что у нас происходит».

Про деньги он вспомнил и рассуждая о нашем кинематографе. Мол, в кино нет сегодня героя, на которого хотели бы равняться зрители. И высказал свое мнение о нашумевшем фильме «Вызов»:

– Уверен, что задача была – заработать бабло. Да, хорошо сделан, но во второй раз я на него не пойду.

Уехавших за границу артистов, которые критикуют власть, назвал «клопами, которые воняют». Ну а на десерт порассуждал о том, что России нужен «идеальный коммунизм, но с Господом Богом».