Путин мог тайно решить судьбу «Троицы»

Как сообщили источники «Собеседника», Патриарх Московский и всея Руси отправил президенту России благодарственное письмо с настоятельной просьбой оставить икону на попечении церкви, и письмо вернулось к Кириллу с резолюцией Владимира Путина – «Согласен» (написано от руки) – и президентской подписью.

Письма этого (на двух листах) до сих пор нет на официальных ресурсах ни РПЦ, ни Кремля, ни тем более Третьяковки, хотя датировано оно 5 июня 2023 года. «Собеседнику» о нем сообщил один из экспертов, у которого имеется скан документа. В нем Патриарх вдается в юридические нюансы и обещает президенту, что (цитата из письма) «договор безвозмездного пользования музейными предметами обязывает религиозную организацию соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие их сохранность, включая необходимые температурный и влажностный режимы».

– Я это письмо тоже видел, мне его переслали, скажем так, знакомые с ситуацией люди. Фактически это выглядит как гарантийное обязательство, данное высшему должностному лицу государства, – комментирует «Собеседнику» известный искусствовед Михаил Золотоносов. – И президент своей резолюцией согласился с передачей «Троицы» из государственного музея в РПЦ при соблюдении всех этих требований. Однако в ХХС икона – напомню, ей около 600 лет – хранится второй месяц не в специальной климатической капсуле, а в обычной витрине под обычным стеклом. И до сих пор нет никакого заказа или технического задания на изготовление этой капсулы. Более того, я узнал, что сотрудников Третьяковки как минимум дважды не допустили осмотреть «Троицу» для уточнения ее состояния. Им оба раза так в храме и сказали: «Патриарх вас на осмотр не благословил!» А они и пожаловаться не могут: с начала этого скандала генеральный директор Третьяковки Елена Проничева устно запрещала своим подчиненным общаться со СМИ, а 21 июня издала приказ, согласно которому такое общение запрещено уже официально.

Также «Собеседнику» рассказали, что после резолюции Путина письмо Кирилла ушло в Министерство культуры России и 15 июня первый заместитель министра Сергей Обрывалин направил в галерею письменное распоряжение, снабженное пометкой «Для служебного пользования». Если верить этому документу, 18 июня «Троицу» вопреки договору от 3 июня обратно в галерею велено не возвращать, а доставить в Центр Грабаря для реставрации.

– Разве Обрывалин при этом не злоупотребил своими должностными полномочиями – с чего он решил, что «Троице» нужна реставрация, если за два месяца ее никто не осматривал? – говорит Михаил Золотоносов. – Или он пытается выслужиться перед Патриархом, который лично вешал на грудь Обрывалину высокие церковные награды?