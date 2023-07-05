Вести с «полей отдыха» неутешительные: в Анапе на центральных пляжах яблоку негде упасть, в Крыму – многочасовые очереди на мост, в Калининграде все гостиницы забронированы до сентября, даже в крошечной северной Кеми, по отзывам очевидцев, трудно найти место для ночлега…

О том, как оценивают туроператоры бум внутреннего туризма и чего ждать отдыхающим, «Собеседник» расспросил президента Ассоциации по развитию туррынка «Союз туристических агентств» Сергея Голова.

– Что происходит на внутреннем туристическом рынке? Выглядит так, словно туроператоры оказались не готовы к наплыву желающих отдохнуть внутри страны.

– У нас разрозненная информация. Наш юг занят, это точно. Но добираться туда сейчас ужасно – мы никуда практически не летаем, в основном ездим на поездах и автомобилях.

– Ладно юг, но ведь, по словам очевидцев, и в Калининградской области почти невозможно найти место в гостинице, и на севере страны… Везде – наплыв туристов. Вы замечаете это по продажам в турагентствах? Или сейчас большинство все же старается путешествовать автономно?

– У нас продажи упали. Все становится во много раз дороже. Причем это касается не только зарубежного отдыха, но и цен внутри страны. Но нельзя сравнивать общий поток отдыхающих с продажами турагентств. Люди, организующие отдых самостоятельно, это не туристы, а путешественники. Мы их статистику не учитываем. У нас статистика только пакетных туров (включает в себя переезд, проживание, питание, страховку). Пакет формируют туроператоры, они же выкупают номера в гостиницах.

– Другими словами, сегодня вал передвигающихся по России людей делится на организованных и неорганизованных, причем вторых, судя по всему, больше. Но зато первым гарантированно достаются номера в гостиницах и места на пляжах.

– Конечно. Возьмем путешествие по городам Золотого кольца. Во Владимире, к примеру, много неплохих по уровню гостиниц. Но туда из той же Москвы можно доехать на электричке, поэтому в такие места путевки в турагентствах не покупают.