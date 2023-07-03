«Смерти не боюсь, тюрьмы тоже». На Урале затравили проповедника, который укрывал мобилизованных
Ребят Эдуард Чаров прятал в основанной им богадельне для нищих и стариков
Эдуард Чаров из села Савиново, что в Свердловской области, основал богадельню для нищих и стариков, в которой укрывал молодых ребят от мобилизации. Он говорит, что сейчас против него объявлена война местными властями.
Эдуард Чаров выставил на своей странице в соцсети призыв приезжать к нему тем, кто хочет избежать мобилизации. Причем на условиях полной анонимности. Приютил таким образом семь человек.
«Вы, церквиане! Опомнитесь! Вразумитесь! Задумайтесь, а пошел бы Иисус Христос [на спецоперацию] на Украину????!» – писал проповедник сразу после того, как в России объявили мобилизацию.
Сегодня богадельня, построенная Чаровым, – это пара частных домов, в которых живут инвалиды, старики. Иногда сюда приезжают помогать волонтеры, которым здесь рады всегда. Ну как без помощи справится, например, пожилая женщина без ног или мужчина, который ничего не видит и не слышит? Всячески помогают и благожелательно настроенные местные жители, заходящие на проповеди Чарова.
За антивоенные публикации в социальных сетях Эдуарда недавно оштрафовали на 65 тысяч рублей. После того как всем миром нашли и выплатили деньги, проповеднику прислали предупреждение «о нецелевом использовании земель», уже грозят отнять приют. В интервью «Собеседнику» Эдуард рассказал, почему он, рискуя свободой, занял резко антивоенную позицию, с какой целью укрывал от мобилизации парней, обратившихся к нему за помощью, и зачем организовал богадельню для инвалидов и стариков.
Всё – прах
18 лет назад Чаров, живя в Екатеринбурге, вел абсолютно беззаботный образ жизни. Как он говорит, «был отморозок еще тот». Пил, кутил, интересовался наркотиками. Вот только потом неожиданно попал в больницу и оказался при смерти. Долго лежал в коме без сознания, выжил чудом и после того случая полностью изменился: говорит, побывал на том свете и многое переосмыслил. «Я понял, что реальность – она там, а здесь всё временно. Раньше совершенно этого не осознавал: гром не грянет, мужик не перекрестится. Понял: если не помогать другим, незачем тогда жить. Существовать ради плоти? Всё в прах уйдет. А смерти я не боюсь, тюрьмы тоже», – говорит проповедник.
Чарова называют священником, но ни к какой из религиозных конфессий он не принадлежит. Он скорее проповедник, который произносит свои речи о мире, милосердии, взаимопомощи. Говорит о простых и понятных вещах, о которых сегодня все забыли, к сожалению. Чаров просто разговаривает с людьми, и народ к нему тянется.
Всегда приходили в богадельню помощники – пособить дом построить или голодных накормить. Официальная церковь Чарова не жалует, как, впрочем, и он ее. «Сегодня конфессии – они дьяволу служат, – считает он. – Есть заповедь «не убий», а они все [...] (слово, запрещенное в РФ – Авт.) одобрили, там Божьего ничего и не осталось. Официальная церковь относится ко мне отрицательно, и там меня ненавидят. Но не все – есть батюшки, которые привозят иногда в нашу богадельню продукты – тихо-тихо, чтобы никто не знал. Священник – это ведь кто? Человек, который служит Богу и людям».
«Буква закона»
После комы у Чарова парализовало ноги ниже колен, он сам стал инвалидом. Получает пособие, но и его тратит на своих подопечных. Эдуард говорит, что дел много и «некогда отлеживаться». Вместе с единомышленниками пытается восстанавливать права инвалидов, бомжей, за что его постоянно вызывают в прокуратуру – якобы оказывает услуги незаконно. Чаров вспоминает недавний случай: «У нас в богадельне появился глухонемой калека, еще и бездомный. Как он без помощи? Я помог ему в восстановлении паспорта. Идем забирать документы, а нас арестовывают: он, оказывается, в розыске был. Перед тем как помочь ему вернуть паспорт, я должен был заключить с ним договор, что ли? Сфотографировал его на паспорт на деньги со своей пенсии, у него на еду даже не было. Просто слов нет, такая вот бюрократия», – возмущается Чаров. Он не понимает, почему чиновники не находят способов помочь и поддержать – наоборот, постоянно бьют по рукам. Однажды богадельня официально попросила помощи у районной администрации для того, чтобы приобрести автомобиль. Хотя бы старый какой-нибудь, чтобы неходячих перевозить. Сказали: хорошо, пиши заявление, сейчас мы концерты благотворительные проведем, есть у нас микроавтобус, на торгах стоит, всё сделаем. Концерты провели, а денег так и не дали. Несколько лет прошло – а транспорта все нет.
В общении с чиновниками у проповедника постоянные проблемы. Чаров говорит, что сегодня стариков и калек реально уничтожают, просто издеваются над ними. «Нет человека – нет проблемы, а если инвалид начал по инстанциям ходить, документы восстанавливать, пытается пособие выбить, все вокруг им недовольны. Из-за одной неправильной буквы не положена пенсия, а ведь человек всю жизнь работал – старость наступила, а он по помойкам вынужден побираться!» – возмущается проповедник.
Говорят, что, если хочешь узнать цену мужчины, посмотри, какая женщина рядом с ним. Чаров помогает инвалидам не один, во всем его поддерживает супруга. Они встретились уже после того, как Эдуард приехал из Екатеринбурга. «Да, с личной жизнью все сложилось», – замечает он не без гордости. Когда возникла проблема и начались гонения, на жену пришлось переписать дом, ведь придирались ко всему, везде штрафы. «У нас вывеска была на воротах «Богадельня», власти приехали, сфотографировали, сказали, что «не положено». Вроде как «незаконное использование земельного участка». Я взял и перевесил вывеску на детский домик на площадке, приколотил, и пока тихо. Ну как еще с ними? Они так со мной, и я в ответ шучу», – грустно иронизирует Чаров.
Тот штраф за публикации в социальных сетях Чарову помогли выплатить жители села, те, что приходят на проповеди и в богадельню. Сам бы точно не смог. Это был доход его семьи за пять месяцев. Собрали денег в три раза больше, еще и на детскую площадку хватило. Но что делать с сегодняшними «наездами» местной власти?
На днях инспектор по использованию земель прислал Эдуарду предостережение. В нем проповеднику предлагают использовать участок в деревне Савиново, где находится приют, «по целевому назначению». Или внести в реестр сведения о виде разрешенного использования «богадельня». Как это оформлять, проповедник понятия не имеет, и подсказать некому. Эдуард считает, что все это просто придирки, которые продолжаются бесконечно – не одно, так другое власти находят обязательно.
«Все равно главное – помогать людям. А там – как Бог даст...» – говорит он.
И Бог пока ему дает. Пусть и самую малость.