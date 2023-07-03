Эдуард Чаров из села Савиново, что в Свердловской области, основал богадельню для нищих и стариков, в которой укрывал молодых ребят от мобилизации. Он говорит, что сейчас против него объявлена война местными властями.

Эдуард Чаров выставил на своей странице в соцсети призыв приезжать к нему тем, кто хочет избежать мобилизации. Причем на условиях полной анонимности. Приютил таким образом семь человек.

«Вы, церквиане! Опомнитесь! Вразумитесь! Задумайтесь, а пошел бы Иисус Христос [на спецоперацию] на Украину????!» – писал проповедник сразу после того, как в России объявили мобилизацию.

Сегодня богадельня, построенная Чаровым, – это пара частных домов, в которых живут инвалиды, старики. Иногда сюда приезжают помогать волонтеры, которым здесь рады всегда. Ну как без помощи справится, например, пожилая женщина без ног или мужчина, который ничего не видит и не слышит? Всячески помогают и благожелательно настроенные местные жители, заходящие на проповеди Чарова.

За антивоенные публикации в социальных сетях Эдуарда недавно оштрафовали на 65 тысяч рублей. После того как всем миром нашли и выплатили деньги, проповеднику прислали предупреждение «о нецелевом использовании земель», уже грозят отнять приют. В интервью «Собеседнику» Эдуард рассказал, почему он, рискуя свободой, занял резко антивоенную позицию, с какой целью укрывал от мобилизации парней, обратившихся к нему за помощью, и зачем организовал богадельню для инвалидов и стариков.

Всё – прах

18 лет назад Чаров, живя в Екатеринбурге, вел абсолютно беззаботный образ жизни. Как он говорит, «был отморозок еще тот». Пил, кутил, интересовался наркотиками. Вот только потом неожиданно попал в больницу и оказался при смерти. Долго лежал в коме без сознания, выжил чудом и после того случая полностью изменился: говорит, побывал на том свете и многое переосмыслил. «Я понял, что реальность – она там, а здесь всё временно. Раньше совершенно этого не осознавал: гром не грянет, мужик не перекрестится. Понял: если не помогать другим, незачем тогда жить. Существовать ради плоти? Всё в прах уйдет. А смерти я не боюсь, тюрьмы тоже», – говорит проповедник.

Чарова называют священником, но ни к какой из религиозных конфессий он не принадлежит. Он скорее проповедник, который произносит свои речи о мире, милосердии, взаимопомощи. Говорит о простых и понятных вещах, о которых сегодня все забыли, к сожалению. Чаров просто разговаривает с людьми, и народ к нему тянется.

Всегда приходили в богадельню помощники – пособить дом построить или голодных накормить. Официальная церковь Чарова не жалует, как, впрочем, и он ее. «Сегодня конфессии – они дьяволу служат, – считает он. – Есть заповедь «не убий», а они все [...] (слово, запрещенное в РФ – Авт.) одобрили, там Божьего ничего и не осталось. Официальная церковь относится ко мне отрицательно, и там меня ненавидят. Но не все – есть батюшки, которые привозят иногда в нашу богадельню продукты – тихо-тихо, чтобы никто не знал. Священник – это ведь кто? Человек, который служит Богу и людям».