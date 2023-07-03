46-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду поделился видео, на котором видно: ему после перенесенных в результате тяжелой пневмонии ампутаций уже поставили протезы на обе ноги – до колена, а сам он приступил к их усиленной разработке.

Роман уверенно ходит, в том числе вверх по лестнице, а также крутит педали велотренажера. И главное – улыбается! При этом обе руки Костомарова не протезированы, а забинтованы до кистей.

– Самое важное здесь – моральный настрой. Судя по широкой улыбке во все зубы, он у нашего чемпиона на высоком уровне, – прокомментировал «Собеседнику» известный врач-протезист Андрей Наконечный. – Нижние конечности адаптировать к искусственным несравнимо проще, чем верхние, так как ногами мы только ходим, а руками и пишем, и едим, и жестикулируем. Если от кисти сохранилось хоть что-то, лучше оставить как есть: так человек будет ею осязать, холодный или горячий, твердый или мягкий перед ним предмет, а в протезе этого не ощутить. Поэтому и занялись ногами.

Судя по тому, что на Романе надеты чулочки, после операции прошло от 2 до 4 недель, раньше их натянуть не получилось бы из-за опухлости. А вот по внешнему виду протезов, по интерьеру клиники и стоящим рядом врачам сказать, происходит дело у нас или за рубежом, невозможно. Если у нас, то сама операция наверняка делалась по ОМС или страховке, а протезы обошлись в 400–700 тысяч рублей на каждую ногу. Они состоят из многих частей, основные две – та, что принимает культю, и замена стопы. Культеприемник придется поменять в течение полугода, так как бедро будет худеть.

В дальнейшем нужно держать вес, поскольку протез подгоняют с точностью до 1 мм и любое изменение в объеме критично. Выйти в таком протезе на лед для Костомарова вообще не станет проблемой, он обязательно это сделает! И обувь под них он может носить любую – хоть коньки, хоть кроссовки. Ходить, правда, босиком не получится... Да и смысл, если он все равно не почувствует ни траву, ни песок... Звучит жестоко, но в протезировании лучше сосредотачиваться на плюсах. А их много! Летом можно ходить по гальке, зимой – не тратиться на теплую обувку. А еще люди с помощью таких протезов сами могут выбирать и менять свой рост.