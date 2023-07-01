Бой местного значения

24 июня на мирную Воронежскую область обрушились огневые удары. «Собеседник» пообщался с жителями села Елизаветовка Воронежской области, которые рано утром 24 июня приготовились к самому худшему.

Чудом уцелели

Село Елизаветовка находится в 170 километрах от Воронежа. Обычное русское провинциальное поселение, где у каждого есть хозяйство, свой огород, сад, цепная собака и высокий забор. У этих зеленых ворот, где мухи дохнут от скуки, неожиданно после 4 утра 24 июня и начался настоящий треш – ни с того ни с сего завязался бой. «Мамочки, это украинцы прорвались!» – сначала запаниковали местные. И очень удивились потом, когда узнали, что стреляли-то по селу, оказывается, свои...

Недалеко от Елизаветовки проходил отряд Пригожина, следуя до Москвы. По колонне ЧВК «Вагнер» был нанесен удар с воздуха авиацией Минобороны. В ответ был открыт огонь по близлежащему селу, где, как подумали вагнеровцы, могли скрываться военные. Два вертолета Минобороны атаковали колонну, но были сбиты.

Житель села Владимир Иванович удивлен: ну зачем же было стрелять по колонне так близко к Елизаветовке? Хотели бы остановить «Вагнера» – остановили бы раньше, где обычным гражданским людям ничто не угрожало.

– Жутью было стрелять так близко от густонаселенных пунктов. Я, конечно, академий не заканчивал, они там со звездами, им виднее, но все же. Вот нанесли они удар с вертолета по колонне – им ответили и в селе посекли стекла, заборы, крыши. А из отряда Пригожина, кстати, после первого удара никто не пострадал, – говорит Владимир Иванович, который наблюдал бой своими глазами.

Позже у вагнеровцев подбили одну машину с вертолета, но не в селе, а на трассе. Они снова ответили и тогда уже сбили вертолет.

– Люди из команды Пригожина прошли бои, брали города, знают свою работу, за это получают деньги. Чего удивляться тому, что эти профессионалы попадают в цель? – усмехается мой собеседник.