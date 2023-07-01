Бой местного значения. Старый мем «Разбомбим Воронеж!» сегодня как никогда актуален
Бой местного значения
24 июня на мирную Воронежскую область обрушились огневые удары. «Собеседник» пообщался с жителями села Елизаветовка Воронежской области, которые рано утром 24 июня приготовились к самому худшему.
Чудом уцелели
Село Елизаветовка находится в 170 километрах от Воронежа. Обычное русское провинциальное поселение, где у каждого есть хозяйство, свой огород, сад, цепная собака и высокий забор. У этих зеленых ворот, где мухи дохнут от скуки, неожиданно после 4 утра 24 июня и начался настоящий треш – ни с того ни с сего завязался бой. «Мамочки, это украинцы прорвались!» – сначала запаниковали местные. И очень удивились потом, когда узнали, что стреляли-то по селу, оказывается, свои...
Недалеко от Елизаветовки проходил отряд Пригожина, следуя до Москвы. По колонне ЧВК «Вагнер» был нанесен удар с воздуха авиацией Минобороны. В ответ был открыт огонь по близлежащему селу, где, как подумали вагнеровцы, могли скрываться военные. Два вертолета Минобороны атаковали колонну, но были сбиты.
Житель села Владимир Иванович удивлен: ну зачем же было стрелять по колонне так близко к Елизаветовке? Хотели бы остановить «Вагнера» – остановили бы раньше, где обычным гражданским людям ничто не угрожало.
– Жутью было стрелять так близко от густонаселенных пунктов. Я, конечно, академий не заканчивал, они там со звездами, им виднее, но все же. Вот нанесли они удар с вертолета по колонне – им ответили и в селе посекли стекла, заборы, крыши. А из отряда Пригожина, кстати, после первого удара никто не пострадал, – говорит Владимир Иванович, который наблюдал бой своими глазами.
Позже у вагнеровцев подбили одну машину с вертолета, но не в селе, а на трассе. Они снова ответили и тогда уже сбили вертолет.
– Люди из команды Пригожина прошли бои, брали города, знают свою работу, за это получают деньги. Чего удивляться тому, что эти профессионалы попадают в цель? – усмехается мой собеседник.
Интересно, что жители Елизаветовки за те ответные удары на вагнеровцев зла не держат. Говорят, что последние только оборонялись, а сами ничего плохого сельчанам сделать не хотели.
– В 4:15 я услышала шум и взрыв, – рассказывает Наталья К-ва. – Земля летела на поле за кладбищем, наш домик маленький, он аж подскочил! Мы видели, как первый снаряд ушел за трассу, второй прямо в машину, и машина загорелась. Я поняла, что люди сгорели сразу: попало в кабину, никто оттуда не выскочил. Не знаю, что они везли, но в кузове начались взрывы. Потом над нашим двором летали снаряды и взрывались где-то вдали, – поежилась женщина.
Они с мужем и собаками тогда чудом остались живы. «Как нас не задело...» – удивляются.
«Нет, конечно, хлебом-солью мы их не встречали, – рассказал другой местный житель Александр. – Но и противостоять им никому в голову не пришло. Вот идет эта колонна – тысячи полторы человек. Каждый вооружен до зубов. Что я могу сделать? Выйти сказать: «Ребята, так нельзя»? Они ответят: «Да, мужик, точно!» – и поедут назад?! Чевэкашники первыми никого не трогали», – уточнил Александр.
В селе говорят, что к Москве колонна «Вагнера» ехала быстро по хорошей дороге, по гладкой, платной ровной трассе, за которую, разумеется, ничего не платили, как другие автомобилисты. На колонне не было написано, что они «Вагнер». Военные – и военные, для них везде вход свободен.
Женщину ранило, собаку убило
В селе шок у людей был сильный: русские стреляют по русским – как так? «Вот летают вертолеты нашей Российской армии, которые сбрасывают бомбы... – вспоминает очевидец. – Дурной сон!»
Олеся с сыном рассказывает, что сразу испугаться не успела, это потом пришла в ужас, когда узнала, что некоторым ее соседям сильно досталось.
– Прилетела мина в вольер и там разорвалась. Пса, который был в вольере, посекло осколками, он погиб. У соседки задело крышу дома, теперь там большая дыра, такая же беда и в гараже у соседа. Еще соседу отбило газ и в дом прилетело. Говорят, женщину задело. Сильнее всего досталось тем, кто в окна выглядывал и наблюдал за происходящим. Так попробуй удержись: хочется же понимать, что происходит. Я слышала, что 8 человек отправили в больничку с осколочными ранениями, – вспоминает Олеся.
Молодая женщина видела, как двигалась колонна Пригожина. Они с сыном сидели дома, но потом все же вышли с ребенком на улицу, очень уж любопытно было малышу посмотреть на военных. А после мама с сыном увидели дым на трассе, позже им объяснили, что это загорелась машина ЧВК.
– Самолет упал не у нас, у нас грохнулись два вертолета, – рассказывает Олеся «Собеседнику». – Один на лугу, у кладбища прямо, там сейчас яма большая.
Останков упавшего вертолета в яме на лугу найти уже не удалось, как говорят местные, все последствия крушения постарались очень быстро убрать. Впрочем, в земле вмятина в память от того взрыва все же осталась.
В итоге обстрела, по данным местных СМИ, в Елизаветовке было повреждено 23 дома, по информации главы Павловского района Максима Янцова, которую он опубликовал в телеграм-канале, пострадало «больше 19 домов». Местные жители тоже называют разные цифры. Пробиты крыши, стены, машины во дворах и заборы.
В местной газете опубликовали информацию, что проводится доследственная проверка по фактам нанесения ущерба. Глава лично выезжал на место чрезвычайного происшествия, беседовал с местными жителями, потом опубликовал в районной газете разъяснения. «Проводим обследование, оцениваем стоимость возмещения ущерба. Точная цифра необходимых средств будет ясна после подготовки сметного расчета», – сообщил он.
Пока владельцам домов приходится закрывать повреждения крыш и окон подручными материалами, чтобы уберечься от дождя – ливень ждать себя не заставил.
Еще потери
Кроме Елизаветовки, пострадали и другие поселения в Воронежской области. Местные СМИ написали, что после пролета вертолетов и попытки сбить один из них загорелась нефтебаза, а в одном из микрорайонов был взрыв на стоянке. В микрорайоне Озерки, где двадцать многоэтажек, школа, детский сад, магазины «Пятерочка», «Магнит», «Лента», около полудня 24 июня случился взрыв на автомобильной стоянке. Осколками были повреждены машины, дом. В селе Бродовое, по словам местных жителей, самолет ударил по мосту. Осколками повредило машину, в которой ехала семья с ребёнком.
Елизаветовка, Воронежская обл.