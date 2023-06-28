Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении учащихся к общественно полезному труду. «Собеседник» поинтересовался у известных людей, одобряют ли они инициативу об обязательном привлечении школьников к труду.

Денис Драгунский, писатель:

– Привлекать к труду – это правильно. И не только к подметанию и мытью полов в классе. Школьникам это полезно для развития мозгов и социальных навыков. А закон такой не нужен, это все должно быть прописано в школьном уставе. Если на каждый пук принимать закон Госдумой...

Татьяна Буланова, певица:

– Да, это важно, но сейчас такая насыщенная программа, что даже неизвестно, где взять на всё время. Я знаю по моему младшему ребенку, который сейчас закончил десятый класс. Помимо учебы в школе, еще ведь и репетиторы. В общем, не все так однозначно, нужно исходить из желания и возможностей.

Евгений Ямбург, академик РАО, заслуженный учитель РФ:

– Труд должен быть осмысленным, он не может быть формальным и отупляющим. Во многих школах существует дополнительное образование, есть кузницы, гончарное производство. Это было, есть и будет, и ничего в этой инициативе нового нет. И не знаю, к чему здесь специальные постановления на государственном уровне.

Александр Проханов, писатель:

– Общество, которое поставило труд во главу угла, более того, сделало труд священным, всегда побеждает и выигрывает. Труд – это древнее, исконное явление, которое сделало человека человеком. Во времена СССР труд был священным, занимал место Господа Бога, а после его отняли у народа, и народ стал безработным, отучился работать. Сейчас труд является духовной проблемой России. Инициативу о привлечении к труду я всячески приветствую, потому что труд – это не только ремесло, это молитвенное служение.