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Вчера, в 11:22

Вопрос ребром: надо ли привлекать школьников к труду?

Деятели культуры о необходимости детского общественно-полезного труда

Фото: Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении учащихся к общественно полезному труду. «Собеседник» поинтересовался у известных людей, одобряют ли они инициативу об обязательном привлечении школьников к труду.

Денис Драгунский, писатель: 

– Привлекать к труду – это правильно. И не только к подметанию и мытью полов в классе. Школьникам это полезно для развития мозгов и социальных навыков. А закон такой не нужен, это все должно быть прописано в школьном уставе. Если на каждый пук принимать закон Госдумой...  

Татьяна Буланова, певица: 

– Да, это важно, но сейчас такая насыщенная программа, что даже неизвестно, где взять на всё время. Я знаю по моему младшему ребенку, который сейчас закончил десятый класс. Помимо учебы в школе, еще ведь и репетиторы. В общем, не все так однозначно, нужно исходить из желания и возможностей. 

Евгений Ямбург, академик РАО, заслуженный учитель РФ: 

– Труд должен быть осмысленным, он не может быть формальным и отупляющим. Во многих школах существует дополнительное образование, есть кузницы, гончарное производство. Это было, есть и будет, и ничего в этой инициативе нового нет. И не знаю, к чему здесь специальные постановления на государственном уровне. 

Александр Проханов, писатель: 

– Общество, которое поставило труд во главу угла, более того, сделало труд священным, всегда побеждает и выигрывает. Труд – это древнее, исконное явление, которое сделало человека человеком. Во времена СССР труд был священным, занимал место Господа Бога, а после его отняли у народа, и народ стал безработным, отучился работать. Сейчас труд является духовной проблемой России. Инициативу о привлечении к труду я всячески приветствую, потому что труд – это не только ремесло, это молитвенное служение. 

Теги: #школа

Рубрика: Общество

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