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Вчера, в 10:55

«Турецкие авиалинии» в аэропорту «Внуково» задерживают и отменяют свои рейсы

Причина – не только утренняя атака дронов. Корреспондент «Собеседника» пытается улететь ещё с вечера

Фото: Ольга Кузнецова

Пассажиры «Турецких авиалиний» столкнулись с задержкой и отменой рейсов 4 июля. Сегодня был отменен рейс на Анкару, а два рейса на Анталью задерживаются. Рейс ТК 3731 Москва Анталья из Внуково переносили дважды, он задержан почти на 12 часов. По громкой связи постоянно объявляют о задержке очередного рейса Turkish Airlines.

Сотрудники авиакомпаний по-разному комментируют происходящее. В офисе компании нашему корреспонденту, застрявшей во «Внуково», сказали, что причина задержки рейсов – утренняя атака беспилотников. Но на самом деле рейс ТК 3731, например, был задержан ещё вечером. В информационном киоске «Турецких авиалиний» сотрудница рассказала, что бортов мало в условиях санкций, и этот рейс опаздывает, он ещё даже не прилетел. А на горячей линии туроператора Tez Tour сообщили другое: «Турецкие авиалинии» набрали много рейсов и не справляются с техническим обслуживанием».

Очевидно, что проблема не только в дронах, она носит системный характер. Помимо высоких цен на туры российские туристы в этом сезоне столкнулись с трудностью вылета.

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