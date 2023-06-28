«Турецкие авиалинии» в аэропорту «Внуково» задерживают и отменяют свои рейсы

Пассажиры «Турецких авиалиний» столкнулись с задержкой и отменой рейсов 4 июля. Сегодня был отменен рейс на Анкару, а два рейса на Анталью задерживаются. Рейс ТК 3731 Москва Анталья из Внуково переносили дважды, он задержан почти на 12 часов. По громкой связи постоянно объявляют о задержке очередного рейса Turkish Airlines.

Сотрудники авиакомпаний по-разному комментируют происходящее. В офисе компании нашему корреспонденту, застрявшей во «Внуково», сказали, что причина задержки рейсов – утренняя атака беспилотников. Но на самом деле рейс ТК 3731, например, был задержан ещё вечером. В информационном киоске «Турецких авиалиний» сотрудница рассказала, что бортов мало в условиях санкций, и этот рейс опаздывает, он ещё даже не прилетел. А на горячей линии туроператора Tez Tour сообщили другое: «Турецкие авиалинии» набрали много рейсов и не справляются с техническим обслуживанием».

Очевидно, что проблема не только в дронах, она носит системный характер. Помимо высоких цен на туры российские туристы в этом сезоне столкнулись с трудностью вылета.