Андрей Кураев: Нормальная атмосфера террора

Константинополь восстановил в служении и взял под свою юрисдикцию российского священника Иоанна Коваля. РПЦ не понравилось, что Коваль заменил в молитве слово «победа» на «мир». «Собеседник» поговорил с другим лишенным сана священнослужителем, богословом и философом Андреем Кураевым.

– Что это решение означает для отца Иоанна? Он сможет продолжить служить в столичном храме Андрея Первозванного в Люблино или в другом храме РПЦ или будет вынужден для продолжения служения переехать в другую страну?

– Поскольку это напрямую касается меня, то я официально спрашивал в стамбульской патриархии, какие будут последствия, каким будет мой статус, если я подаю апелляцию Вселенскому Патриарху Варфоломею и ее выигрываю. Что признает Константинополь: я в их глазах стану законным клириком Московского патриархата, буду абстрактным дьяконом или он будет считать меня своим клириком? Мне сказали, что будет именно последний вариант, но надо подать прошение о переходе в Константинопольскую церковь, чтобы находиться в ведении Вселенского Патриарха.

В нынешней ситуации эти распоряжения Константинополя не имеют никакого значения для Московской патриархии. На территории России у Константинополя нет приходов, но, конечно, есть русские приходы по всему миру. Русскоязычные приходы у Константинопольской церкви есть в Турции. У отца Иоанна, насколько я знаю, неплохо обстоит дело с иностранными языками, и он не ограничен в своем служении только русскоязычными прихожанами. Надо учесть, что в последнее время большое количество украинцев живет в западноевропейских странах, и они ищут приходы, где могли бы молиться на церковнославянском языке. Думаю, при необходимости отец Иоанн осилит украинский.

– А как это удовлетворение жалобы российского священника Варфоломеем повлияет на Патриарха Кирилла и борьбу с инакомыслящими в РПЦ?

– Для Патриарха Кирилла сие решение ничего не изменит. Придворные религиоведы уже заявили, что Константинополь в сообществе с англосаксами хочет напасть на Россию и взять ее под свой контроль. Священники (РПЦ. – Ред.) стали пугливы. Если вспомним «мусорные» протесты в Архангельской области, из Архангельска к протестующим приехал священник и поддержал их. Он не был наказан местным митрополитом Даниилом, и за это Патриарх сослал митрополита из Архангельска в Курган. Объявление о лишении меня сана тоже из этой серии: «Смотрите, и с вами никто считаться не будет». Это нормальная атмосфера террора.