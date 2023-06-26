Натурализация. Как в России «лечат» представителей секс-меньшинств
Пока неясно, что будет делать госмедицина, чтобы выстроить по поручению Путина процесс изучения представителей ЛГБТ+
Путин дал поручение Минздраву создать психиатрический институт по изучению поведения ЛГБТ-людей. Министр Мурашко уже отчитался: людей будут изучать на базе Центра психиатрии имени Сербского. Как этот процесс будет выстроен госмедициной, пока неясно.
В обществе до сих пор жив стереотип, что «это» лечится. Пока государство решает, как быть с деликатным и одновременно «скрепным» вопросом, на теме зарабатывают энтузиасты, а ещё чаще – откровенные мошенники. Как именно, выяснил «Собеседник».
Лягушка к груди
В 1990 году Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуализм из перечня заболеваний, но родители многих ЛГБТ-людей, которые мечтают, чтобы у их детей были свои семьи и дети, ничего и слышать об этом не хотят.
Десять лет назад родители Вадима, узнав о том, что их сын гомосексуалист, решили его вылечить.
– У меня были первые отношения, отец застал меня в неподходящий момент, был большой скандал, он меня избил, – рассказывает Вадим. – На щеке до сих пор остался маленький шрам от его кулака.
Молодой человек тогда ещё учился, не работал и зависел финансово от родителей, поэтому развернуться и уйти от них он не мог. Пришлось подчиниться.
– Родители контролировали каждый мой шаг, – вспоминает мужчина. – Мать нашла знахарку в деревне, и мы поехали к ней на «лечение». Эта бабка заставила меня пить горький отвар из трав и приложила к груди лягушку, типа она должна забрать мою «болезнь». Мне не хотелось, чтобы это безумие продолжилось, и я подыграл родителям: мол, что-то там внутри себя почувствовал, хотя эффекта, кроме потраченных впустую денег, не было никакого.
Как только молодой мужчина стал зарабатывать сам, он снял жилье, чтобы не подчиняться родителям.
Экстрасенсы, маги, гадалки, ясновидящие, гуру и прочие «просвещённые» нередко берутся избавить от гомосексуализма. Маги Сергей и Элина Болтенко на своём сайте заявляют, что «в магии существуют различные способы, помогающие избавиться от гомосексуализма», и приводят пример комплексного ритуала.
Обряд проводится на убывающей луне в понедельник: если начинать жить по-новому, то, понятно, с первого дня недели. Берут статуэтки мужчины и женщины, фотографию человека, которого надо избавить от греха содомии, золотую цепочку, нож, свечи. После манипуляций с ними произносят заговор, статуэтку женщины хранить не меньше года, пока у человека «будет идти перестройка».
Тема «ритуалов от гейства» в народе, видимо, настолько популярна, что в четвёртом выпуске «Битвы экстрасенсов» ясновидящим дали задание определить среди присутствующих мужчин гея и «вылечить» его от тяги к однополой любви ритуалом.
А поговорить?
Контакт с лягушкой или ритуал со статуэтками – это, по крайней мере, безобидно и не больно. В СССР гомосексуалистов и транссексуалов лечили в психиатрии, накачивая бромом и галоперидолом. До 1993 года в Уголовном кодексе существовала статья о мужеложстве, за которую можно было загреметь в тюрьму до восьми лет. А транссексуалу, чтобы ему дали разрешение на смену пола, нужно было пройти семь кругов ада.
Хотя гомосексуализм считался психической болезнью, мало кого из советских психиатров с научной точки зрения волновала тема его лечения, разработки в этой области были единичными. Психотерапией гомосексуальности занимался учёный Николай Иванов. В 1966 году он разработал метод, который основывался на беседах и убеждении пациента в том, что «голубой» путь ведёт к утратам, душевной опустошённости, краху карьеры, потере отношений с близкими и уголовной ответственности.
Дальше Иванова пошёл его ученик – психотерапевт из Нижнего Новгорода Ян Голанд. Он до сих пор работает с мужчинами-гомосексуалистами и транссексуалами и, говорят, получает за это большие деньги. Корреспондент «Собеседника» позвонила ему под видом тёти, которая хочет вылечить своего племянника.
– Мне надо поговорить с ним, – заявил Ян Генрихович. – Ко мне обращаются желающие избавиться от своего однополого влечения, чтобы иметь семью и детей и чтобы их не называли разными плохими словами. Нет никакого гена [гомосексуальности], они сами становятся такими в результате обстановки, в которую попадают в жизни.
Лечение у Голанда состоит из нескольких этапов: сначала у пациента вырабатывается с помощью самовнушения равнодушное отношение к лицам своего пола, затем влечение к женщине, на третьем этапе пациент должен закрепить его на практике в жизни.
И пациентам, и журналистам Голанд показывает видео, на которых пациенты рассказывают свои истории, без лиц и имён, разумеется. Нижегородский врач говорит о 85 «излеченных» им гомосексуалистах, у которых теперь есть «семьи, дети, внуки, правнуки».
Посетитель форума сайта neuroleptic.ru из Нижнего Новгорода написал о том, как пытался вылечиться у Голанда от тяги к представителям своего пола. По его словам, ему по-прежнему нравятся юноши, но заниматься сексом ни с мужчинами, ни с женщинами он теперь не может – стал асексуалом: «Ни гетеро, ни гомо».
Уколы в клиниках для алкоголиков
Врачей, открыто заявляющих, что они лечат гомосексуализм, немного. Кроме Голанда, прославился этим сексолог, физиотерапевт Борис Вилорович Мостовский из Волгограда. На своём сайте он отмечает: «По моему опыту любого мужчину или женщину, при наличии гомовлечения, можно сделать гетеросексуальными. Ориентация человека не является врождённым качеством его личности».
Мостовский применяет семейную, аналитически ориентированную когнитивную терапию с проработкой ключевых событий из прошлого, гипноз и библиотерапию – лечение с помощью прочтения и обсуждения специально подобранной литературы.
Хорошо хотя бы то, что ни Голанд, ни Мостовский не применяют «тяжёлую артиллерию» – медикаментозную терапию. В СМИ иногда всплывают истории, как родственники отправляют своих «неправильных» близких в частные клиники, где лечат алкоголиков и наркоманов, и там-то она имеется.
Десять лет назад прогремела история 16-летнего Вани Харченко, которого отец отправил лечиться в клинику Маршака. «Какими методами лечат от гомосексуализма, я и сам не понял: медсестры никогда не говорили, какие уколы мне делают и какие таблетки дают. Кстати, после этого лечения у меня начались проблемы с памятью и я начал путать то, что было вчера, с тем, что было 15 минут назад», – рассказывал Харченко. После вмешательства журналистов спустя 10 дней «недолеченного» школьника вернули к матери.
– На сегодняшний день неизвестно никаких эффективных и безопасных способов изменить гомосексуальную ориентацию, – поясняет врач-сексолог, основатель Mental Health Center Амина Назаралиева. – Любые попытки проводить конверсионную терапию считаются неэтичными и антинаучными, запрещены и осуждаются медицинским сообществом.
Что касается трансгендерности, бывают случаи, когда дети и подростки временно путаются, ищут себя, то есть когда у людей возникают ранние и стойкие ощущения того, что они родились в теле не того пола – на их переживания невозможно воздействовать. Известно, что попытки переломать такого человека, переделать, дискриминировать, отказаться от него могут приводить к тому, что он может совершить попытку суицида, заняться проституцией, оперировать себя самостоятельно, вступать в беспорядочные половые связи, начать употреблять наркотики, покупать гормоны на чёрном рынке. В итоге мы получаем букет тяжелейших последствий.