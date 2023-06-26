Путин дал поручение Минздраву создать психиатрический институт по изучению поведения ЛГБТ-людей. Министр Мурашко уже отчитался: людей будут изучать на базе Центра психиатрии имени Сербского. Как этот процесс будет выстроен госмедициной, пока неясно.

В обществе до сих пор жив стереотип, что «это» лечится. Пока государство решает, как быть с деликатным и одновременно «скрепным» вопросом, на теме зарабатывают энтузиасты, а ещё чаще – откровенные мошенники. Как именно, выяснил «Собеседник».

Лягушка к груди

В 1990 году Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуализм из перечня заболеваний, но родители многих ЛГБТ-людей, которые мечтают, чтобы у их детей были свои семьи и дети, ничего и слышать об этом не хотят.

Десять лет назад родители Вадима, узнав о том, что их сын гомосексуалист, решили его вылечить.

– У меня были первые отношения, отец застал меня в неподходящий момент, был большой скандал, он меня избил, – рассказывает Вадим. – На щеке до сих пор остался маленький шрам от его кулака.

Молодой человек тогда ещё учился, не работал и зависел финансово от родителей, поэтому развернуться и уйти от них он не мог. Пришлось подчиниться.

– Родители контролировали каждый мой шаг, – вспоминает мужчина. – Мать нашла знахарку в деревне, и мы поехали к ней на «лечение». Эта бабка заставила меня пить горький отвар из трав и приложила к груди лягушку, типа она должна забрать мою «болезнь». Мне не хотелось, чтобы это безумие продолжилось, и я подыграл родителям: мол, что-то там внутри себя почувствовал, хотя эффекта, кроме потраченных впустую денег, не было никакого.

Как только молодой мужчина стал зарабатывать сам, он снял жилье, чтобы не подчиняться родителям.

Экстрасенсы, маги, гадалки, ясновидящие, гуру и прочие «просвещённые» нередко берутся избавить от гомосексуализма. Маги Сергей и Элина Болтенко на своём сайте заявляют, что «в магии существуют различные способы, помогающие избавиться от гомосексуализма», и приводят пример комплексного ритуала.

Обряд проводится на убывающей луне в понедельник: если начинать жить по-новому, то, понятно, с первого дня недели. Берут статуэтки мужчины и женщины, фотографию человека, которого надо избавить от греха содомии, золотую цепочку, нож, свечи. После манипуляций с ними произносят заговор, статуэтку женщины хранить не меньше года, пока у человека «будет идти перестройка».

Тема «ритуалов от гейства» в народе, видимо, настолько популярна, что в четвёртом выпуске «Битвы экстрасенсов» ясновидящим дали задание определить среди присутствующих мужчин гея и «вылечить» его от тяги к однополой любви ритуалом.

А поговорить?

Контакт с лягушкой или ритуал со статуэтками – это, по крайней мере, безобидно и не больно. В СССР гомосексуалистов и транссексуалов лечили в психиатрии, накачивая бромом и галоперидолом. До 1993 года в Уголовном кодексе существовала статья о мужеложстве, за которую можно было загреметь в тюрьму до восьми лет. А транссексуалу, чтобы ему дали разрешение на смену пола, нужно было пройти семь кругов ада.

Хотя гомосексуализм считался психической болезнью, мало кого из советских психиатров с научной точки зрения волновала тема его лечения, разработки в этой области были единичными. Психотерапией гомосексуальности занимался учёный Николай Иванов. В 1966 году он разработал метод, который основывался на беседах и убеждении пациента в том, что «голубой» путь ведёт к утратам, душевной опустошённости, краху карьеры, потере отношений с близкими и уголовной ответственности.