«Резиновая» со знаком плюс. Правозащитница прописала в своей квартире более 600 человек

В 130-тысячном наукограде сейчас проблемы не атомные, но взрывоопасные. Калужская область одной из первых в 2007-м включилась в программу переселения соотечественников в Россию. Согласно официальным данным, только по ней в регион переехали 90 тысяч мигрантов. На самом деле переселенцев значительно больше. Член СПЧ Кирилл Кабанов говорил, что в Обнинске треть жителей – мигранты, и переезжают в город они «целыми кишлаками». Выбор ПМЖ неудивителен – до Москвы меньше двух часов на электричке. Да и в самой области не хватает рабочих рук.

Обратной стороной притока новых жителей стал рост ксенофобских настроений и стычки местных и приехавших. СМИ бурлят по поводу каждой криминальной истории, в которой замешаны мигранты, хотя Следком по Калужской области докладывает, что выходцы из зарубежья совершают менее 10% всех преступлений. Но взрывы, как известно, всегда управляемые, и в прошлом году губернатор и бывший мэр Обнинска Владислав Шапша приостановил действие программы переселения.

Жители настроены по-разному в отношении мигрантов и тех, кто им помогает. Достаточно посмотреть комментарии в сообщениях под новостями о Татьяне Котляр в паблике «Типичный Обнинск». «От неё весь город страдает», «Душевнобольная», «Предатель нации», «Настоящий человек, думал, таких уже нет», «Прекрасная и отзывчивая женщина» – далеко не полная палитра мнений.

«Почему я не могу прописать любого?»

На стене офиса отпечатанная на принтере черно-белая фотография основательницы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой и копилка с надписью «Сбор средств на оплату штрафа Т. М. Котляр». Десять утра, приём начинается в полдень, но Татьяна Михайловна и юрист Наталья Максимова уже хлопочут вокруг молодого человека из Молдавии. Правозащитница пожимает мне руку и приглашает поговорить за чаем.

В советское время Татьяна Котляр участвовала в диссидентском движении, в девяностые помогала призывникам избежать отправки в Чечню, пользуясь конституционным правом на альтернативную службу. Для самой Татьяны Михайловны это закончилось трагедией: её сын Дмитрий Неверовский, отстаивая это право, попал в тюрьму, а затем погиб в пожаре, случившемся в доме его родителей. К тому времени Татьяна Котляр была уже депутатом калужского Законодательного собрания (парламентская деятельность на городском и областном уровнях продлилась в общей сложности 20 лет) и через несколько лет занялась помощью мигрантам. До 2013-го фиктивная регистрация не считалась уголовным преступлением, и правозащитница стала предоставлять её всем нуждающимся.

– В 2014-м к нам сотни беженцев с Украины приходили каждый день, мы жили на работе. Никто ими больше не занимался, – добавляет Наталья Максимова.

За помощь украинцам в получении гражданства РФ Татьяна Котляр получила премию «Гражданская инициатива», учреждённую Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина. И в том же 2014-м против неё было возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию. По первым двум процессам от наказания Татьяну Котляр освободили, затем на штрафы собирали всем миром.

– В России, как и в Европе, происходит естественная убыль населения. К тому же мы теряем до миллиона трудоспособных человек в год. И эту убыль можно компенсировать только миграцией, – объясняет свою позицию Татьяна Михайловна, демонстрируя, что душевнобольной её точно не назовёшь. – Надо помогать желающим жить и работать здесь. У меня есть квартира в собственности – почему я не могу прописать в ней любого? Хотите, вас пропишу? Без регистрации ни ребёнка в садик отдать, ни на работу устроиться. Сплошные нарушения прав!