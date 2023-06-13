Без войны виноватые. Специальный репортаж из Белгородской области

Бабуля роняет вязанье. Позже узнаю, что только за этот вечер здесь потеряли трех котов. Живым нашли одного. Одного не нашли. А всего тут бегают кошек семь – и ни одна из них не привита от бешенства, что приводит в бешенство некоторых обитателей этого пункта. Они требуют «запечатать живность по контейнерам» или «не пускать вовсе».

– Мы же вам объясняли: все контейнеры для кошек закончились еще позавчера! – стараясь не обидеть интонацией, отвечают волонтеры и уходят вглубь, подальше от неудобных разговоров.

Вообще тут мало кто сидит молча или тихо. Все или звонят родным по телефону, или смотрят что-то на Ютубе, или разговаривают между собой. Многие просто откровенно стонут. Все это сливается в один сплошной гул, от которого на второй час раскалывается голова. Но к нему привыкаешь. А вот к непрекращающемуся шуму сверхмощного кондиционера – нет. Он напрягает, кажется, всех, но если его выключить, все окончательно задохнутся.

Сбежать от него можно только на полчаса – на ужин. Сегодня дают макароны, подливку из куриных волокон с морковью, две четвертинки помидора, на выбор – чай с сахаром или сок из пакета, булочка с корицей или пряник, а также всем по два кусочка черного хлеба и одному киви. И еще в меню – подарки от волонтеров. Они ходят между столами и предлагают взять купленные за их счет кусковое мыло или зубную пасту. Кто просит шампунь – наливают ровно две ложки в специально купленные под это дело пластиковые судочки для соевого соуса. Ей-богу, на эти деньги лучше бы шампуня накупили. Могут дать и полотенце для рук, но только если докажешь отсутствие своего – проверят даже под подушкой. А вот к гуманитарной помощи, что складировали в гардеробе этого СК, никто не подходит, так как не склад это, а натурально помойка. Глаз задергается раньше, чем что-то там выбрать удастся. Да и не дают уже – куда-то зачем-то перевозят, утрамбовывая одежду в мусорные пакеты.

– Вот по телевизору с утра до ночи уверяют – своих не бросаем, а я считаю, нас бросили, именно бросили – в эту бомжарню! – кипятится полная женщина средних лет за моим столиком. На нее тут же со всех сторон цыкают. – А ведь только траву во дворе покосили… На макароны эти изо дня в день уже смотреть не могу, не то, что есть!

Ее мужчина, осунувшийся и совсем седой, отходит за добавкой, а она, найдя во мне нового неискушенного этими рассказами собеседника, добавляет в полголоса:

– Все это очень страшно. Дома, предприятия в огне. Почти все, что сгорело, уже не восстановишь. По всему Шебекину бегают оголодавшие, одичавшие псы. Большинство брошены хозяевами. Уж не знаю, чем они там питаются, но наши звери в буквальном смысле озверели. Из чудом уцелевших окон воют запертые в квартирах кошки. Это ни на что другой не похожий вой – ты его никогда не слышала и не дай Бог услышать. Это невозможно стереть из памяти. А еще зоомагазины. Владельцы перед отъездом их заперли. А столько кого… И рыбки, и птички, и хомячок Буся, мы с ним по утрам здоровались. Знаю, что солдатики хотели вышибить дверь и хоть что-то для них сделать, ну хоть покормить, но командиры запретили: без согласия хозяев – это уголовка, тем более в условиях СВО. А хозяев ищи – свищи теперь…

Она немного помолчала, доела все-таки макароны и закончила свой рассказ:

– Конечно, правильно Путин решился, иначе не только живность в страшных мучениях, но и мы бы в таких же умерли. А Украина? А что она вообще может? Они девять лет на наше Шебекино готовились напасть! И чего? Только обстрелять чуть-чуть и смогли, тьфу, позорище! А Путин – великий, он молодец!