Без войны виноватые. Специальный репортаж из Белгородской области
Специальный корреспондент «Собеседника» побывала в приграничном регионе, где этим летом в самом печальном смысле жарче, чем в других частях страны
Из белгородского пункта временного размещения беженцев уже через несколько минут хочется сбежать, куда глаза глядят. Но спецкор «Собеседника» побывала не только среди беженцев, но и на блокпосту Шебекинского района – во время его обстрела, и в поселке Разумное – до и после прилётов (взрослые собирали обломки, а дети игрались с ними), и в самом Белгороде.
Въезд – только с пропиской
Бабахнуло так, что лобовое стекло нашей машины треснуло – прямо посередине. Таксист Михаил* негромко и как-то равнодушно выругался. А я искала под сиденьем слетевшие очки. Хорошо, не вылетела сама, хотя тряхануло неслабо – спас ремень безопасности. На Белгородщине в эти дни не осталось тех, кто им пренебрегает. От неожиданности у меня пропал дар речи, да надо было сначала убедиться, что целы все стукнувшиеся друг о друга зубы – очень неприятные ощущения. Слова подобрал мой провожатый.
– Это же всего лишь хлопок, – как мог, успокоил он. – И судя по жирным полосам между вон теми неровными облаками – видите? – сработала наша же ПВО, так что все хорошо, живем!
Меня предупредили, что снимать эти следы в небе нельзя, так как свои это непременно расценят как выдачу расположения наших стратегических объектов тем, против кого мы ведем СВО, а это ст. 275 УК РФ («Госизмена», теперь уже до пожизненного). Несмотря на опасность, которая в прямом смысле витала здесь в воздухе, мы продолжили путь – в сторону поселка городского типа Маслова Пристань. Он ровно посередине между городом Шебекино (всего 12 км по прямой), где совсем горячо, и рабочим поселком Разумное (9 км).
– В Масловой Пристани в последние дни – прилеты, обстрелы, грохот и свист, – кратко доложил обстановку водитель. – Но туда, в отличие от Шебекино, пока пускают. Пускали…
До поселка мы не доехали – уперлись в блокпост на практически пустой трассе. Компанию на ней нам составили лишь пара авто да пригородный автобус. И в нем документы проверили у всех, заставив выйти тех, кто не обладал местной, Шебекинского района, пропиской. Таких оказалось двое. А в нашем случае, узнав, что внутри журналист, приказали съехать на обочину. Пока фотографировали мои удостоверение и – постранично – паспорт, я успела насмотреться на столбы густого черного дыма, поднимавшегося где-то над самим Шебекином.
– Журналистам нужна бумага из центра, – выносит вердикт проверяющий с оружием наперевес.
– Из нашего или из вашего? – уточняю на всякий.
– Центр у нас один, – смеясь, подсказал он. – Но вы не z-военкор, вам разрешение все равно не дадут.
Зато на обратном пути захватили тех двоих, из автобуса. Рассказали, что после начала спецоперации срочно переехали в Рязань и сменили прописку, а теперь и не докажешь, что из Шебекина. И вещи все там, спрятанные за шифоньером, остались. И не вернешь их уже никогда, сокрушались они.
«Обычная стабильность»
– Не ходите, дети, по Разумному гулять! И не страшно вам? – спрашиваю у двух девочек, играющих у единственной достопримечательности поселка – инсталляции в виде часов с книгой «Время читать».
– Не! – в унисон отвечают девочки 12 и 11 лет.
– Если прилет утром, гуляем вечером, – объясняет Маша.
– А если прилетело вечером, выходим наутро, – добавляет Катя.
– А если днем прилетит? – пытаюсь понять я эту новую схему их жизни.
– Днем еще ни разу не прилетало. Давно заметили: или утром, или вечером, но в одни сутки строго только в одно время. Мы в этом уже разбираемся…
Обе в столь юном возрасте разобрались, что и спецоперацию стоит поддерживать: Маше это «разъяснили родители», Катя «додумалась сама». А на вид вроде такие смышленые девочки… Воспитанные, вежливые. Вызвались проводить меня по Разумному.
Идем с ними, гуляем, в небо на всякий случай поглядываем, а все самое интересное – на земле, прямо под ногами. Части, куски и осколки от… от чего-то. То ли от ракеты, то ли от дрона, то ли от наших, то ли от не наших – детально мне советуют в это не погружаться, чтобы «потом не приходили домой с вопросами».
Этот «трофей» остался только на фото – тут же из-под земли нарисовался коммунальщик и спешно все убрал. А вот соседскому мальчику, 7-летнему Вите, которого мы встретили на детской площадке, повезло больше. Всякие диковинные «камушки и детали» во время очередного прилета посыпались ему прямо на голову в гостиной. Так мама Галя не растерялась, собрала их в марлю, и малыш играет с ними как с драгоценными. Даже любимые конструкторы больше не признает.
Катя и Маша довели меня до местной администрации. Глава поселка, сказали мне с порога, сейчас в областном центре – срочные совещания по текущей обстановке, на ковер к начальству вызывают так часто, что хоть не уезжай. Да и тем более там спокойнее. А тут вся администрация с утра до ночи на звонках от встревоженных граждан. Те, завидев что-то в небе, звонят не только, как их учат, на 112, но и сюда. Едва справляются, перерывов на чай уже неделю не было. Но на меня минутка нашлась.
– Обычная стабильность, – так характеризуют обстановку в администрации Разумного. – Мы видим, мы знаем, что происходит. Обычная ситуация для поселка, который находится в Белгородской области, при границе. Ничего... Но не подумайте, мы не пофигисты: дружно помогаем друг другу. Понятно, есть нормальное человеческое волнение, это, может быть, каким-то образом отражается на образе жизни, но в общем-то живем, функционируем. Ну, школы на дистанционке, но так и в пандемию учились и ничего. Разумеется, по местности полиции больше, и дружинники патрулируют, и другое усиление. Не похулиганишь! Губернатор Гладков – умница, все для нас делает, он 24 на 7 на связи, ни разу не показной. Главное, чтобы не стреляли. Это самое главное, да.
Но пока что стреляют – и это видно. В бургерной Cube от них повышибало часть стекол и порвало в паре мест навесы. Девушка на кассе ответила честно, что не знает, за чей счет, когда и кто это будет восстанавливать.
– Информации об этом не поступало, но все понимаем, ведь много где и кому намного хуже, – говорит Наталья. – А мы ведь с мужем год назад поженились и планировали детей… Но как их в такой обстановке заводить? Это просто неразумно! Пока думаем лишь о том, чтобы стареньких родителей уговорить уехать. Сами хозяйство не бросим – у нас и куры, и козы, и пчелы…
В Разумном – хорошо, а в Белгороде – лучше! Там и от границы еще дальше, и нынче пункт временного размещения (ПВР) беженцев.
Или проголодается, или умрет
ПВР недавно переехал – из спорткомплекса «Белгород Арена» – в спорткомплекс Светланы Хоркиной. Попасть в него с улицы непросто: сюда завозят фургонами организованные группы беженцев. На крыльце их встречают полицейские с досмотром, в предбаннике – охранники, в вестибюле – регистраторы. И еще между этим холлом, где всех записывают и выдают постельное белье, стоят надсмотрщики. В легкоатлетический манеж, где им предстоит жить, пускают только с талонами на койко-место. И вот мне удалось проскочить все эти кордоны. Захожу внутрь – и меня сшибает с ног этот запах.
Пахнет старостью, бедностью, а если точнее – мочой и немного как от помойных баков. Где-то еще сладкими духами, распрысканными, видимо, чтобы перебить остальные ароматы, где-то – кислой капустой, а в одном месте лежали обглоданные куриные ножки и чьи-то (нечеловеческие) какашки. А в общем – так душно и затхло!
Передо мной – ряды и ряды из железных двухъярусных кроватей, расставленных поплотнее, по двое. Их так много, что не видно, где начинаются и заканчиваются. Но можно посчитать. Несколько раз прошлась по залу: рядов не меньше 54 вдоль и 12 поперек. В отдельных местах на парочку больше. Значит, кроватей тут больше 600, а спальных мест, они же жилые, – более 1200. На днях замглавы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов отчитался, что через этот ПВР прошли 6000 человек – и это примерно за неделю. В самый пик здесь одновременно жили 900 беженцев. Сегодня самый большой номер кровати, который я заметила (они тут все пронумерованы, и у каждой еще табличка с фамилией ее вынужденного обладателя) – 192.
Уже через пять минут становится понятно, что временно живут тут не только люди. Где-то слышится лай собак, а где-то ищут кошку.
– Кис-кис-кис! – без особой надежды в голосе зовет девушка-волонтер с логотипом «Единой России» и надписью «Молодая гвардия» на груди.
– Да это бесполезно, – отвечает ее напарница с лозунгом «Нам силу дает наша верность Отчизне». – Она либо проголодается и сама выйдет…
– Либо умрет, – заканчивает мысль первая.
– Ну и шутки у вас, девочки, – замечает вслух вяжущая шапочку на кровати, мимо которой они шли, бабуля.
– Да, либо умрет, как та, – соглашается вторая.
Бабуля роняет вязанье. Позже узнаю, что только за этот вечер здесь потеряли трех котов. Живым нашли одного. Одного не нашли. А всего тут бегают кошек семь – и ни одна из них не привита от бешенства, что приводит в бешенство некоторых обитателей этого пункта. Они требуют «запечатать живность по контейнерам» или «не пускать вовсе».
– Мы же вам объясняли: все контейнеры для кошек закончились еще позавчера! – стараясь не обидеть интонацией, отвечают волонтеры и уходят вглубь, подальше от неудобных разговоров.
Вообще тут мало кто сидит молча или тихо. Все или звонят родным по телефону, или смотрят что-то на Ютубе, или разговаривают между собой. Многие просто откровенно стонут. Все это сливается в один сплошной гул, от которого на второй час раскалывается голова. Но к нему привыкаешь. А вот к непрекращающемуся шуму сверхмощного кондиционера – нет. Он напрягает, кажется, всех, но если его выключить, все окончательно задохнутся.
Сбежать от него можно только на полчаса – на ужин. Сегодня дают макароны, подливку из куриных волокон с морковью, две четвертинки помидора, на выбор – чай с сахаром или сок из пакета, булочка с корицей или пряник, а также всем по два кусочка черного хлеба и одному киви. И еще в меню – подарки от волонтеров. Они ходят между столами и предлагают взять купленные за их счет кусковое мыло или зубную пасту. Кто просит шампунь – наливают ровно две ложки в специально купленные под это дело пластиковые судочки для соевого соуса. Ей-богу, на эти деньги лучше бы шампуня накупили. Могут дать и полотенце для рук, но только если докажешь отсутствие своего – проверят даже под подушкой. А вот к гуманитарной помощи, что складировали в гардеробе этого СК, никто не подходит, так как не склад это, а натурально помойка. Глаз задергается раньше, чем что-то там выбрать удастся. Да и не дают уже – куда-то зачем-то перевозят, утрамбовывая одежду в мусорные пакеты.
– Вот по телевизору с утра до ночи уверяют – своих не бросаем, а я считаю, нас бросили, именно бросили – в эту бомжарню! – кипятится полная женщина средних лет за моим столиком. На нее тут же со всех сторон цыкают. – А ведь только траву во дворе покосили… На макароны эти изо дня в день уже смотреть не могу, не то, что есть!
Ее мужчина, осунувшийся и совсем седой, отходит за добавкой, а она, найдя во мне нового неискушенного этими рассказами собеседника, добавляет в полголоса:
– Все это очень страшно. Дома, предприятия в огне. Почти все, что сгорело, уже не восстановишь. По всему Шебекину бегают оголодавшие, одичавшие псы. Большинство брошены хозяевами. Уж не знаю, чем они там питаются, но наши звери в буквальном смысле озверели. Из чудом уцелевших окон воют запертые в квартирах кошки. Это ни на что другой не похожий вой – ты его никогда не слышала и не дай Бог услышать. Это невозможно стереть из памяти. А еще зоомагазины. Владельцы перед отъездом их заперли. А столько кого… И рыбки, и птички, и хомячок Буся, мы с ним по утрам здоровались. Знаю, что солдатики хотели вышибить дверь и хоть что-то для них сделать, ну хоть покормить, но командиры запретили: без согласия хозяев – это уголовка, тем более в условиях СВО. А хозяев ищи – свищи теперь…
Она немного помолчала, доела все-таки макароны и закончила свой рассказ:
– Конечно, правильно Путин решился, иначе не только живность в страшных мучениях, но и мы бы в таких же умерли. А Украина? А что она вообще может? Они девять лет на наше Шебекино готовились напасть! И чего? Только обстрелять чуть-чуть и смогли, тьфу, позорище! А Путин – великий, он молодец!
«Куда Путин скажет»
На несколько сотен людей – всего несколько туалетных (со сломанными ручками, так что двери не запирают) и душевых кабинок. Пара уголков с розетками, где можно зарядить телефоны, один стол со сваленными в кучу игрушками, детскими книжками, спортинвентарем, пара лавок и диванов. Стиральных машин, утюгов, гладильных досок, холодильников, даже чайников с микроволновками обнаружено не было. Шкафчики есть в раздевалках, но ими не пользуются, так как нет замков. Все прячут свое добро под кроватями, но вещей у каждого немного. Считается, что в среднем тут останавливаются на три – четыре дня, а после перевезут – кому куда повезет.
– Куда Путин скажет, туда и поедем, – пожимает плечами дед, 88-летний Николай Петрович. – Пока нас к себе зовут Тула, Орел и Пенза.
– Нас тут шестеро – я сама, сын, невестка, внучка и два правнука, – подхватывает разговор 85-летняя Татьяна Кузьминична с соседней койки. – Дед – это не мой, это чужой дед. Пострадали мы еще 31 мая, а перевезли нас сюда только 8 июня. В нашем доме в Шебекино ночью от обстрелов выбило все окна. Я как заснула на кресле, так с него и упала. Ко мне в оконный проем заглядывает соседка, кричит: «Бабуля, ты живая?» Я говорю, живая, она – иди в подвал. Я пошла в подвал. И до рассвета там сидели.
Вернулись – а на кухне осколками разбило холодильник. Сейчас же никто ничего уже не ремонтирует в городе. Все продукты пропали. Но нам не обидно: они у всех в городе пропали, после на неделю же электричество отключали. Вонь от стухших борщей и сгнившего мяса стояла такая, что многих рвало прямо на улице, когда они мимо тех домов проходили. А кто это все выкидывать будет, если хозяева бросили все и уехали? Каждый спасением своего нажитого занят.
У сына еще от обстрелов машина сгорела совсем новенькая. Такие дела. Одну правнуку – 9 лет, второму 3,5. Они уже несколько месяц не видели улицы – страшно, не пускаем. Это в Разумном дети еще гуляют во дворе, а в Шебекино уже нет. Да и детей там уже не осталось.
Мне было 5,5 лет, когда началась Великая Отечественная война. Когда немцы к нам пришли в 1943-м, я в селе жила – Белянка, это перед Большетроицким. Мы прятались от них в яру и в глиняных стенах, но они нас нашли и домой поволокли. Сначала они хотели нас с батей за стенкой расстрелять – подозревали, что он, который Гражданскую застал, партизан. Но раздумали.
И мы стали жить вместе. И немцы с нами хорошо обращались. Они нас не ругали, даже конфетами нас угощали, я помню. Мы все в одном доме жили, мы им прислуживали, обед готовили – с маслом, домашним, сливочным. У нас сени такие большие были, они там лошадей своих держали. Потом немцев прогнали, но жили мы вместе с ними хорошо. Не то, что с украинцами!!! (глаза ее внезапно загораются ненавистью)
Украинцы нас бомбят и бомбят, они хуже фашистов лютых! А немцы ушли и больше нам не помешали. Поэтому правильно мы на украинцев напали первыми, иначе они бы нас всех потравили, вырезали, со свету с жили. Они же под нашей землей тайком целые города построили и на поверхность готовились выйти, да, уже замороженные шахты открывали. Да! Скорей бы это все кончилось, Путин родненький, победи их всех!
За вечер в этом пункте я пообщалась более чем с двумя десятками человек – самых разных, и только две девушки осторожно признались, что СВО не поддерживают. А все остальные, мною опрошенные, и в первую очередь переселенцы из Шебекина в ПВР, глубоко убеждены: страшнее украинцев нет в мире ничего, только Путин может их, белгородцев, от них спасти и не развяжи он спецоперацию, у них, беженцев, и этой койки не было бы сейчас. Ничего бы не было уже на свете этом.
«Ракета летит: все хо-ро-шо!»
Закат рисовал на гигантской стене причудливые тени от кроватных сеток и переплетений. Часть огромных, в несколько десятков метров, окон зашторивать никто не собирался. В спортзале и установка таких штор предусмотрена не была, ведь он строился, чтобы в нем бегали и прыгали, а не хоронились от этой жизни, сидели и спали. Но я, когда настолько светло, заснуть не могу при всем желании.
– Детонька, ты просто не понимаешь, какое это счастье, когда окна можно не закрывать мешками с песком, когда можно смотреть на закат, на свет Божий, – заметила бабушка с кровати №54. – Я вот трое суток жила в ванной и ночевала прямо в ванне, потому что это единственная комната в доме без окон.
Она говорила все тише. Отбоя здесь как такового не было: вечер потихоньку сгущался, беженцы постепенно затихали. У самого выхода, там, где прямо в подушки слепили потолочные лампы, уже храпели мужчины.
А вокруг ПВР было так свежо, так красиво и кипела вечерняя жизнь. Она ничем не отличалась от других городов, ничто в ней, кроме местных достопримечательностей, не выдавало, что это Белгород. Такие же, как и везде, беззаботные влюбленные парочки, шумные компании друзей, суетящиеся семьи с колясками… И все такие радостные, умиротворенные. Их всецело поглотил этот променад, как будто прямо рядом с ними, прямо у них и не происходило ничего. Но что-то все-таки было не так.
– А-а-а! – закричала я и инстинктивно рухнула от ужаса на какой-то пригорок. Только что в небе вспыхнуло такое зарево. Кто-то бережно поднял меня за плечи. В буквальном смысле трясясь от страха, снова смотрю ввысь… А там… Мама, мама, мамочки! А там что есть мочи летит… да, это ракета! Сначала чуть вверх, и потом по линии горизонта. И тоже горит! Это жуть просто, как это выглядит вживую. Долго я не смотрела – сразу упала в обморок.
– Все хорошо!!! – очнулась я от того, что мне кричали в ухо. Больше упавших или испытавших испуг не было. – Ты не здешняя, что ли?! Ты чего разволновалась так? Это же ракета летит отсюда – туда! Значит, от нас – на украинцев! Не от туда же сюда летит. Значит, все так, как надо, по плану, все хо-ро-шо!
– Все хорошо? – прошептала я. Голос окончательно пропал. – Да вам что, их совсем-совсем не жалко, ни капельки?
Спросила – и заплакала, горько-горько. Но плакала я, стыдно признаться, не только от переизбытка токсичных разговоров и ощущения несправедливости и боли за этот день, а еще оттого, что вспомнила… Однажды, вот так же летом, я участвовала в строительстве нашего нового космодрома «Восточный». И загадала: однажды я обязательно увижу, как взмывает ввысь ракета… И вот увидела… Он отнял у всех нас уже так много, а у меня лично – теперь еще и эту мечту.
От удивления моим слезам и вопросам меня даже трясти, чтобы скорее привести в чувство, перестали.
– Нет, не жалко, – практически хором ответила семья – мама, бабушка и сын-сорванец. – Ведь кто хотел, давно уже оттуда уехал, а раз кто из украинцев остался, значит, он очень странный человек. А странный – значит, потенциально для нас опасный. По таким только стрелять и надо – до полного уничтожения.
Блокпост близ пгт Маслова Пристань – раб. пос. Разумное – Белгород – Москва