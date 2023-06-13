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Вопрос ребром. Куда можно отправить сегодня студенческие строительные отряды?

«Собеседник» заинтересовался этим после решения послать учащихся вузов восстанавливать разрушенный в ходе СВО Мариуполь

Фото: Global Look Press

Студенческие стройотряды пошлют восстанавливать разрушенный в ходе СВО город Мариуполь. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Собеседник» поинтересовался у известных россиян: куда, по их мнению, сегодня ещё можно отправить стройотряды?

Николай Харитонов, председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики

– 21 век – это век развития Дальнего Востока, у нас много проектов, которые очень привлекательны для молодёжи: пощупать, посмотреть края, климат, людей. Стоит отправлять студентов на Дальний Восток! Молодые люди испокон веку ездили туда, где горячо, был же БАМ.

Андрей Житинкин, народный артист, режиссёр

– Конечно, для школы жизни это очень хорошее дело. Но я как режиссёр посоветовал бы посылать студенческие отряды в детские больницы. Больным так не хватает молодого внимания: чтобы детям читали сказки, чтобы приклеивали носик и играли с ними какие-то сценки.

Юрий Поляков, писатель

– Отправлять на восстановление разрушенных в ходе СВО городов надо из студентов только добровольцев, потому что это дело опасное, все находится ещё очень близко от зоны боев. И просто может молодому человеку или девушке стоить здоровья или даже жизни. Я за то, чтобы возродить стройотрядовское движение в виде волонтёрства в госпиталях, больницах, при уборке территорий.

Юрий Назаров, народный артист

– Когда в Средней Азии во времена СССР было землетрясение, вся страна помогала восстанавливать разрушенное – и студенты, и служащие – мы жили единой семьёй. И сейчас нужно друг другу помогать.

Теги: #СВО, #студенты

Рубрика: Общество

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