«Ушёл и не вернулся». Мать пропавшего на СВО солдата больше года не может найти его следов

31 декабря сын сказал, что ребят планируют отправить на учения в Курск, но для этого надо «подписать контракт для учений». «И 31 декабря Кирилл подписал этот контракт, – вздыхает Ирина. – Контракт, нужный для учений. Он так мне сказал».

На свой день рождения Ирина съездила к сыну под Лугу. Еле нашла его часть, затерянную в снегах. «Ну что ж, разведчики, им нужно уметь прятаться», – подумала тогда. Купила вкусняшек из «Бургер Кинга», большой пирог, 40 больших яблок, чтобы всем сослуживцам хватило:

– 8 пакетов собрала, положила ребятам стельки, несколько пар тёплых носков, перчатки и торт, чтобы отметили в части мой день рождения...

Это была последняя встреча. Больше мать Кирилла не видела. Позже позвонила мама солдата, вернувшегося с СВО, встретились, она отдала Ирине перчатки своего сына – он сказал ей, что это был подарок от Кирилла Чистякова.

«Вид растерзанных мальчишек мало кто выдержит»

После той, последней встречи сын звонил Ирине ещё не раз, 22 февраля сказал, что они едут на границу Белгородской области с Украиной. Там связи не будет 2–3 недели. Звонил из-под Харькова, потом из Малой Рогани. Рассказывал, как местные жители топили для срочников-мальчишек бани.

– Как я поняла, – говорит Ирина, – не всех солдат в баню звали, только ребят-срочников, их местные ещё и подкармливали иногда. Ирина заметила, что сын рассказал ей много всего о жизни вокруг, кто как погиб, кто как жил, но она не хочет говорить об этом сейчас, не время.

Она уже не плачет, просто нет слез. Ирина готова буквально жить в ростовском морге, разыскивая среди тел останки своего сына и устанавливая по фото личности других таких же солдат. Говорит, что люди, которые работают сегодня с телами погибших ребят, достойны очень высокой награды, надо иметь железные нервы, ведь вид растерзанных мальчишек мало кто способен выдержать. Была с Ириной как-то мать такого же срочника, одного посещения хватило, больше не выдержала.

Женщина уже потратила все свои сбережения на поиски Кирилла: из Карелии в Ростов ездить недёшево, а ведь ещё и надо где-то жить. Но Ирина зарабатывает и тратит снова, она риелтор, одна растила сына и дочь. Все, чего хотел Кирилл, у него всегда было, на сыне никогда не экономила, неужели сейчас не отдаст ему последнее? К слову, Чистякова многих сослуживцев Кирилла помогла найти.

– Паша Суровидских был признан военнопленным, его тело я в морге Ростова нашла, – говорит Ирина. – Влад Чернов погиб в марте, Слава Суслов тоже погиб в марте, тело нашли 3 июня.

Сначала Ирина сама искала ребят, потом те, кто выжил, стали находить её, звонить, писать. Один был в плену в Харькове, другой в Запорожье, в Киеве.

– Отвезла летом прошлого года дочь-школьницу в Алушту, там её оставила отдыхать, а сама стала искать проводников, надо было попасть на Донбасс, там тоже могли быть наши срочники, – рассказала Ирина. – Где наши ребята? Что с ними? Военные ничего объяснять не хотят... Мне позвонили из Министерства обороны, сказали, что мой сын находится в плену, перезвонили на следующий день: нет, пропал без вести. А потом началась бредовая ситуация: то в плену снова, то пропал, то в сводках погибших не значится...

Ирина рассказала, что через сайт матерей узнала, что среди разведчиков в Малой Рогани в живых никого не осталось – все были уничтожены. Но сердце матери не может в это поверить, она ищет Кирилла среди живых и среди погибших и все ещё надеется: вдруг живой? «Если мне скажут, что для того, чтобы найти сына, нужно обратиться к дьяволу, я обращусь, – говорит Ирина. – Настоящая любовь – это когда и в морге ищешь тело сына, и все равно надеешься, что он живой».