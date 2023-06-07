«Ушёл и не вернулся». Мать пропавшего на СВО солдата больше года не может найти его следов
Вот уже 15 месяцев Ирина Чистякова не находит себе места, разыскивая своего Кирилла. Она не хочет верить в плохое
Сын Ирины Чистяковой из Карелии – Кирилл – пропал без вести на СВО 15 месяцев назад. Все это время мать не находит себе места, разыскивая его. Она не хочет верить, что он пропал без вести.
«Кто эти матери? Жены генералов? У этих жён пропали сыновья?» – задала Ирина вопросы президенту РФ в своём видеообращении в соцсети. Оно появилось там после встречи ВВП с матерями мобилизованных, на которую Ирину, несмотря на её многочисленные просьбы и обращения, не пригласили.
А Ирина уже съездила на Украину, познакомилась с местными жителями, бывшими пленными, была неоднократно в морге Ростова, где искала тело сына, все время на связи с родителями таких же срочников, как её Кирилл.
В интервью «Собеседнику» она рассказала, как, несмотря ни на что, верит в лучшее и не опускает руки.
– 26 октября 2021 года Кирилла призвали в армию, парню всего 19 лет, он окончил автодорожный техникум, устроился на работу по специальности, – говорит Ирина. – Повестки из военкомата долго не было, и поэтому он сам туда пошёл, мы вместе пошли. Помню, я ещё говорила, что весной было бы лучше, а он: нет, мама, раньше уйду, раньше вернусь. Ушёл и не вернулся, – вздыхает она.
Кирилла проводили на вокзале Петрозаводска. Как говорит Ирина, сын рассказывал ей по телефону, что попал в мотострелковую роту, потом в разведку. «Ну что же, – похвалила Ирина, – так Богу угодно, вот и дедушка твой тоже был разведчиком». Отцу Ирины – 93 года. Он до сих пор не знает, что внук пропал на СВО. Ирина говорить не хочет, мало ли как отреагирует и что может с ним после этого случиться.
Кирилл из армии периодически звонил, рассказывал, что был в нарядах. «Не холодно ли?» – беспокоилась мать. Сын бодро отвечал: нисколько, тулуп выдали с большим воротником. Он даже смог прикрепить к вороту маленький кнопочный мобильный телефон, подаренный мамой, чтобы говорить с ней как можно чаще.
31 декабря сын сказал, что ребят планируют отправить на учения в Курск, но для этого надо «подписать контракт для учений». «И 31 декабря Кирилл подписал этот контракт, – вздыхает Ирина. – Контракт, нужный для учений. Он так мне сказал».
На свой день рождения Ирина съездила к сыну под Лугу. Еле нашла его часть, затерянную в снегах. «Ну что ж, разведчики, им нужно уметь прятаться», – подумала тогда. Купила вкусняшек из «Бургер Кинга», большой пирог, 40 больших яблок, чтобы всем сослуживцам хватило:
– 8 пакетов собрала, положила ребятам стельки, несколько пар тёплых носков, перчатки и торт, чтобы отметили в части мой день рождения...
Это была последняя встреча. Больше мать Кирилла не видела. Позже позвонила мама солдата, вернувшегося с СВО, встретились, она отдала Ирине перчатки своего сына – он сказал ей, что это был подарок от Кирилла Чистякова.
«Вид растерзанных мальчишек мало кто выдержит»
После той, последней встречи сын звонил Ирине ещё не раз, 22 февраля сказал, что они едут на границу Белгородской области с Украиной. Там связи не будет 2–3 недели. Звонил из-под Харькова, потом из Малой Рогани. Рассказывал, как местные жители топили для срочников-мальчишек бани.
– Как я поняла, – говорит Ирина, – не всех солдат в баню звали, только ребят-срочников, их местные ещё и подкармливали иногда. Ирина заметила, что сын рассказал ей много всего о жизни вокруг, кто как погиб, кто как жил, но она не хочет говорить об этом сейчас, не время.
Она уже не плачет, просто нет слез. Ирина готова буквально жить в ростовском морге, разыскивая среди тел останки своего сына и устанавливая по фото личности других таких же солдат. Говорит, что люди, которые работают сегодня с телами погибших ребят, достойны очень высокой награды, надо иметь железные нервы, ведь вид растерзанных мальчишек мало кто способен выдержать. Была с Ириной как-то мать такого же срочника, одного посещения хватило, больше не выдержала.
Женщина уже потратила все свои сбережения на поиски Кирилла: из Карелии в Ростов ездить недёшево, а ведь ещё и надо где-то жить. Но Ирина зарабатывает и тратит снова, она риелтор, одна растила сына и дочь. Все, чего хотел Кирилл, у него всегда было, на сыне никогда не экономила, неужели сейчас не отдаст ему последнее? К слову, Чистякова многих сослуживцев Кирилла помогла найти.
– Паша Суровидских был признан военнопленным, его тело я в морге Ростова нашла, – говорит Ирина. – Влад Чернов погиб в марте, Слава Суслов тоже погиб в марте, тело нашли 3 июня.
Сначала Ирина сама искала ребят, потом те, кто выжил, стали находить её, звонить, писать. Один был в плену в Харькове, другой в Запорожье, в Киеве.
– Отвезла летом прошлого года дочь-школьницу в Алушту, там её оставила отдыхать, а сама стала искать проводников, надо было попасть на Донбасс, там тоже могли быть наши срочники, – рассказала Ирина. – Где наши ребята? Что с ними? Военные ничего объяснять не хотят... Мне позвонили из Министерства обороны, сказали, что мой сын находится в плену, перезвонили на следующий день: нет, пропал без вести. А потом началась бредовая ситуация: то в плену снова, то пропал, то в сводках погибших не значится...
Ирина рассказала, что через сайт матерей узнала, что среди разведчиков в Малой Рогани в живых никого не осталось – все были уничтожены. Но сердце матери не может в это поверить, она ищет Кирилла среди живых и среди погибших и все ещё надеется: вдруг живой? «Если мне скажут, что для того, чтобы найти сына, нужно обратиться к дьяволу, я обращусь, – говорит Ирина. – Настоящая любовь – это когда и в морге ищешь тело сына, и все равно надеешься, что он живой».
Солнце жизни
Каждый сын для матери – свет её жизни, и поэтому фонд, который организовала Ирина Чистякова, так и называется – «Солнце жизни». Фонд оказывает юридическую, финансовую помощь ребятам-срочникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помогает их матерям. Ирина постоянно подчёркивает: фонд не занимается помощью военным, не возит на СВО одежду или еду.
– Мой фонд занимается помощью ребятам, которые пришли с СВО, раненым и срочникам под судом, мальчишкам, которых хотят незаконно отправить на СВО.
Чистякова и сегодня ездит в морги, по фотографиям ищет пропавших мальчишек. «Мой сын с 6 лет хотел стать военным, мы воспитывали в нем патриотизм, любовь к Родине, ответственность, благородство, но кто-то сверху решил, кому сколько жить!» Ирина добилась того, что 250 тел погибших в Малой Рогани солдат вернули в Россию. И снова женщина нашла знакомых ребят, а сына – нет... Его нет ни среди мёртвых, ни среди живых.