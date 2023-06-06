Вопрос ребром: что вы чувствуете, когда слышите «Сталина на вас нет!»

«Собеседник» поинтересовался у известных россиян, что они чувствуют, когда слышат сегодня с экранов телевизоров или на улицах фразу: «Сталина на вас нет!»

Людмила Нарусова, сенатор

– Я бы посоветовала тем, которые произносят не задумываясь эту фразу, почитать список, составленный запрещённым сейчас в России обществом «Мемориал»* – список жертв сталинских репрессий, невинных жертв. Может быть, тогда они поумнеют.

Людмила Чурсина, народная артистка СССР

– Правы те, кто говорят: «Сталина на вас нет!» Ситуация такая сложилась – нужно держать страну железной рукой.

Денис Драгунский, писатель

– Нет Сталина – и не надо! Люди просто не понимают, о чем они говорят. Либо недостаточно образованны, либо просто не хотят ни во что вникать. Сталинская диктатура была возможна только в закрытой стране и в стране с массовой, однотипной занятостью, где все люди работали в огромных трудовых коллективах. Сейчас этого нет, мы и весь мир перешли в другую стадию развития.

Александр Проханов, писатель

– Мы живём в стране, которая подтверждает свою несостоятельность в ходе СВО – она проходит сейчас мучительно. Победа достаётся огромными трудами и слезами. Мы живём в стране, наполненной коррупцией и воровством. В стране, где элита – прозападная, она симпатизирует тому врагу, с которым сейчас воюют наши солдаты на Украине. Люди хотят от этого избавиться, привести все в некую норму.

Татьяна Буланова, певица

– Я не считаю, что должен прийти тиран, чтобы наладить наше существование. Вообще, на все есть заповеди Божьи, если им следовать, не нужно будет твёрдых властителей и жёстких решений.

*Признан в РФ иноагентом