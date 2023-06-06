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Вчера, в 19:14

«Троице» выносят приговор

Любимова рассказала о плане мести за «Троицу» сотрудникам Третьяковской галереи

Троица в Храме Христа Спасителя
Фото: Андрей Струнин

Накануне перенесения иконы «Троица» в храм Христа Спасителя Патриарх заявил, что она там останется на целый год, а потом будет перенесена в Троице-Сергиеву лавру. Через несколько часов министр культуры Ольга Любимова сказала, что планы её ведомства предполагают, что через две недели икона будет возвращена на «длительную реставрацию». Утром следующего дня Патриарх Кирилл выразился осторожнее: икона пребудет в храме «определённое время».

«Туман войны» сгустился и на этом направлении. Официальных распоряжений президента или правительства о судьбе и статусе иконы так и не появилось. Фраза «передана церкви» не объясняет главное: передана в собственность или «в пользование»? Правительственные юристы не пояснили, как сочетать «передачу церкви» с законом о Музейном фонде, запрещающим дробить музейные коллекции. Полномочия президента распоряжаться сокровищницами государственных музеев также нигде не прописаны.

9 июня Любимова рассказала о плане мести сотрудникам Третьяковской галереи: после экспозиции в ХХС икона не будет возвращена в Третьяковку, а отправится на реставрацию в Научно-реставрационный центр имени Грабаря. Помещения этого центра, в отличие от помещений галереи, не оснащены системой климат-контроля. А его сотрудники не наблюдали годами за состоянием «Троицы» так внимательно, как это делали специалисты Третьяковки.

Это очевидное наказание за неповиновение. Ранее реставрационный совет Третьяковской галереи единогласно проголосовал за невынесение «Троицы» из музея. Соответственно совет в полном же составе отстранён от участия в определении дальнейшей судьбы иконы.

Долгое время описатели этой иконы восхищались «грацией взаимных склонений» иконных фигур. Теперь эту грацию мы видим в исполнении чиновников, выносящих «Троице» приговор.

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