Историк Владислав Аксёнов: Образ загнивающего Запада сформирован ещё в 19 веке

«Люди не понимали, за что ведётся война»

– Одна из глав «Войны патриотизмов» называется по афоризму американского офицера Стивена Декатура: «Right or Wrong, our Country!» («Права или неправа, но это наша страна!»). Этот девиз – своеобразное перевёрнутое отражение коллективного стыда?

– Во время первого польского восстания Пушкин писал, что он восхищается героизмом поляков, «но всё-таки их надобно задушить». Польские восстания раскалывали русское общество: одни боялись, что следом могут взбунтоваться остальные национальные окраины, другим морально было тяжко принять сторону своего правительства и карательные действия войск. Возникала дилемма – что на первом месте: жить по справедливости или жить без чувства стыда?

Был такой литератор Василий Боткин, старший брат известного врача, друживший со многими писателями. В переписке с Тургеневым он писал, что хочет жить без чувства стыда, а польское восстание провоцирует в нём это чувство; и между поляками и Россией он выбирает Россию. Иными словами, признавая правоту своего государства, человек снимает с себя чувство неудовлетворённости и стыда. Патриотизм в некоторых случаях – это попытка отрицания травмы и бегства от ответственности.

Современники вспоминали, что Боткин был очень коммуникабельным и разговорчивым человеком, всегда находился в приподнятом настроении. Но если кто-то в его присутствии начинал касаться неприятных и проблемных тем, то он начинал шипеть, топать ногами или сразу же уходил. Боткин был человеком по своей натуре чуждым душевным терзаниям, и принцип Декатура позволял ему избегать чувства стыда. Стоит обратить внимание, что сама формулировка этого приницпа допускает неправоту отечества, но даже в этом случае человек отказывается признавать ошибки своего государства, то есть занимает положение отрицания.

Это такая тупиковая форма мышления. И если её дальше развивать, то можно описать патриотические позиции с помощью модели отношения к травматическому опыту: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

У Боткина явно была стадия отрицания. А вот публицист Николай Страхов, в 1863 году анонимно опубликовавший в журнале братьев Достоевских статью «Роковой вопрос», где писал, что поляки в области развития политической культуры находятся выше русских, зато русские выше в плане народной духовности, уже стоял на стадии торга – обменивал польскую цивилизованность на русскую духовность.

– Вы приводите цитату из дневника начальницы Института благородных девиц Марии Казем-Бек начала Первой мировой войны: «Мы докажем, что, только умирая, можно жить по-Божески; что западное «уменье жить» есть мертвящее начало, а наше «уменье умирать»– животворит!» Является ли этот культ смерти специфической чертой российского патриотизма и откуда он появился?

– Первую мировую войну предсказывали многие, но когда она началась, общество оказалось к ней психологически не готово. И в столкновении с реальностью у значительного количества людей начинался настоящий психоз; в сознании что-то переключалось по щелчку пальцев, и вчерашние пацифисты становились патриотами, как, например, лидер партии кадетов Павел Милюков, заговоривший с начала войны о Босфоре и Дарданеллах. Или философ Иван Ильин, который в январе 1914 года стоял чуть ли не на толстовских позициях, а потом начал разрабатывать концепцию «духовной обороны», предполагавшую нанесение превентивных ударов по соседней стране. И Казем-Бек также демонстрирует травму, полученную началом войны. Война, с одной стороны, её пугает, а, с другой – она судорожно пытается найти ей оправдание и совершает тот же торг, что и Страхов, обменивая европейское умение жить на наше умение умирать. Кстати, в дневниках дам того времени можно встретить разное отношение к новобранцам, ходившим в 1914 году толпами по улицам. Одни восхищались: «Какую бравую молодёжь мы вырастили!», другие вопрошали: «Неужели уже завтра эти молодые ребята будут кормить червей в земле, погибнув непонятно за что?» Люди зачастую не понимали, за что ведётся война, и поэтому неудивительно, что эмоции превалировали над идеями.

– Могли ли в этом случае сами патриотические чувства стать одним из катализаторов войны?

– Безусловно. Современники обращали внимание на распространения чувства национальной обиды, рессентимента в обществе, подогреваемое патриотической пропагандой. Россию провозглашали великой державой, но вместе с тем было ощущение, что её статус на мировой арене не соответствует ожиданиям. И на это противоречие возникал самый простой ответ – козни внешних врагов. Одни видели их источником Германию, другие – Англию или Францию.

– Патриотическая эйфория начала Первой мировой войны всего за несколько лет сменилась революцией 1917 года и Гражданской войной. Как так быстро всё произошло?

– Дело в том, что так называемое патриотическое настроение 1914 года, о котором уже тогда писали газеты в Германии, России, Франции, Англии – не более чем пропагандистский миф, перешедший, кстати, и в историографию. Однако с 1990-х годов историки разных стран ставят под сомнение искренность патриотических чувств и желания воевать даже среди участников многочисленных патриотических митингов. Исследователи отмечают, что людей на улицы гнало не патриотическое чувство, а некий эсхатологический страх, ощущение начинающегося конца времён, предсказанное с конца XIX века писателями-фантастами. А вот в феврале 1917 года, наоборот, российское общество переполнял искренний патриотизм. Революция начиналась под патриотическим лозунгом освобождения России от тёмных сил, к которым причисляли царскую семью. Первые месяцы 1917-го получили название «медового месяца революции», когда Россия была обвенчана со Свободой. Тем не менее в наследство российской революции досталась ненависть и насилие, классовое, этническое, обострявшиеся в годы войны внутренней «войной патриотизмов», во время которой происходил поиск и клеймение внутренних врагов. Общество раскалывалось по политическим, классовым, этническим трещинам прежнего строя. В конце концов революционный террор стал ответом на предшествующий террор политический.