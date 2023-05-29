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Вчера, в 12:01

Вопрос ребром: какие национальные игрушки нужны России?

Поинтересоваться этим «Собеседник» решил после очередного предложения Валентины Матвиенко

Валентина Матвиенко предложила оказать поддержку Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, отметив, что нам нужны национально ориентированные игрушки. «Собеседник» поинтересовался у известных людей страны: какие именно «национально ориентированные игрушки» надо производить в России?

Светлана Журова, конькобежка, депутат

– У нас есть прекрасная старейшая фабрика игрушек «Весна», открытая в 1942 году. Ещё Сталин понимал значение детской игры и говорил, что дети должны играть в войну. А сегодня мне хотелось бы видеть игрушку льва Бонифация!

Юрий Назаров, народный артист России

– Пёс Барбос. Я вот не слышал, чтобы собаки предавали своих хозяев, хотя хозяева собак предавали, и не раз… Хотелось бы видеть что-то верное и при этом ещё и разумное, настоящего друга.

Андрей Житинкин, режиссёр, народный артист РФ

– На русских балаганах Петрушка был самой популярной игрушкой! Его надевали на руку, он и веселил, и усыплял, и в нём был философский смысл: он улыбался даже тогда, когда его колотили.

Александр Адабашьян, драматург

– Кот Матроскин, Дядя Фёдор. А когда я работал в Италии, там очень популярной игрушкой была ведьма типа нашей Бабы-яги – столько вариаций: сказки с ней, спектакли.

Алексей Кортнев, певец, актёр

– Мне кажется, что нужно производить наборы персонажей, чтобы ими можно было разыгрывать сюжеты из мультфильмов и сказок. Чебурашку, конечно, нужно продавать вместе с крокодилом Геной, Шапокляк и крысой Лариской. Также замечательно могут продаваться все новые персонажи: смешарики, фиксики, Маша и Медведь – они вполне национально ориентированы.

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