Вопрос ребром: какие национальные игрушки нужны России?

Валентина Матвиенко предложила оказать поддержку Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, отметив, что нам нужны национально ориентированные игрушки. «Собеседник» поинтересовался у известных людей страны: какие именно «национально ориентированные игрушки» надо производить в России?

Светлана Журова, конькобежка, депутат

– У нас есть прекрасная старейшая фабрика игрушек «Весна», открытая в 1942 году. Ещё Сталин понимал значение детской игры и говорил, что дети должны играть в войну. А сегодня мне хотелось бы видеть игрушку льва Бонифация!

Юрий Назаров, народный артист России

– Пёс Барбос. Я вот не слышал, чтобы собаки предавали своих хозяев, хотя хозяева собак предавали, и не раз… Хотелось бы видеть что-то верное и при этом ещё и разумное, настоящего друга.

Андрей Житинкин, режиссёр, народный артист РФ

– На русских балаганах Петрушка был самой популярной игрушкой! Его надевали на руку, он и веселил, и усыплял, и в нём был философский смысл: он улыбался даже тогда, когда его колотили.

Александр Адабашьян, драматург

– Кот Матроскин, Дядя Фёдор. А когда я работал в Италии, там очень популярной игрушкой была ведьма типа нашей Бабы-яги – столько вариаций: сказки с ней, спектакли.

Алексей Кортнев, певец, актёр

– Мне кажется, что нужно производить наборы персонажей, чтобы ими можно было разыгрывать сюжеты из мультфильмов и сказок. Чебурашку, конечно, нужно продавать вместе с крокодилом Геной, Шапокляк и крысой Лариской. Также замечательно могут продаваться все новые персонажи: смешарики, фиксики, Маша и Медведь – они вполне национально ориентированы.