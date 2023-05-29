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Вчера, в 12:50

Кто пристаёт к президенту США

Тара Рид, обвинившая Джо Байдена в домогательствах, что не прочь получить российское гражданство

Тара Рид
Фото: стоп-кадр / YouTube-канал Tara Reade

Полная тёзка голливудской звезды нулевых Тара Рид ещё во время президентской кампании 2020 года выдвигала обвинения в домогательстве. В начале 90-х она недолго работала помощницей в офисе сенатора Байдена. Настолько недолго, что президент её сейчас не вспомнил или не захотел вспомнить. Не последовало и судебного разбирательства.

Обвинения в харассменте в американской политике и шоу-бизнесе сыпятся в последнее время как из рога изобилия. Российские провластные СМИ в них обычно не верят и пишут: дескать, опять кто-то денег захотел срубить или славы получить. Недавно соперника Байдена Дональда Трампа суд оштрафовал на пять миллионов долларов за домогательства в отношении писательницы Джин Кэрролл. Симпатии российских медиа и истеблишмента были полностью на стороне экс-президента.

Байдена российские власти не любят за поддержку Украины, а Тара Рид в феврале этого года была одним из организаторов митинга против американской помощи ВСУ. На носу очередные выборы, и в Москве очень хотят, чтобы на них победил Трамп.

Только вот не очень понятно, как на них могут повлиять признания Тары Рид или показанный на «Первом канале» фильм про педофильско-наркоманские похождения сына президента – Хантера Байдена. Скорее это творчество для местного потребления и успокоения.

Теги: #Байден

Рубрика: Общество

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