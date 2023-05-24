Стенописец и чёрные квадраты. Как художник-пацифист из Боровска противостоит госмашине

Небольшой Боровск в Калужской области называют музеем под открытым небом. Городок с почти семисотлетней историей получил это прозвище благодаря фрескам 85-летнего художника-самоучки Владимира Овчинникова, которыми он украшает местные стены и заборы с 2002 года. Но его новое творчество властям не нравится – многие картины, посвящённые памяти жертв политических репрессий или направленные против СВО, уничтожаются, едва высохнет краска.

Из Москвы до Боровска добираться часа два – сначала на электричке, затем автобусом. Некогда с Москвой город напрямую связывал оживлённый Боровский тракт. По нему проезжал Иван Грозный, везли в ссылку протопопа Аввакума и боярыню Морозову, сделавших Боровск одним из центров старообрядчества, шли учительствовать Константин Циолковский и философ Николай Фёдоров, мечтавший воскресить всех умерших, наступали и отступали наполеоновские, затем гитлеровские войска. Со второй половины 20 века дорога потеряла значение, сохранились лишь отдельные участки. Об историческом прошлом напоминает баннер, установленный на въезде в Боровск, с изображением ратника, красноармейца и участника спецоперации, сопровождённый надписью: «Слава Zащитникам Родины».

«Судится с главой района»

Тему исторического прошлого и последнюю букву латинского алфавита в настенном творчестве часто использует и Владимир Александрович. Как раз во время нашей прогулки художник обнаружил, что недавний рисунок с сочащейся кровью литерой закрасили.

Это место – одно из самых многострадальных: граффити здесь уничтожали несколько раз, здесь же художника закидал снежками сторонник СВО во время написания картины. Правда, как утверждает стенописец, нападавший был не рядовым обывателем, а дружинником и действовал вряд ли по собственной инициативе.

В прошлом году Овчинникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за изображение украинской девочки под падающими бомбами. Правда, квитанции так нигде и нет: загадочная история. Зато на присланные множеством людей деньги для оплаты штрафа художник издал несколько альбомов своих картин.