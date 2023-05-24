Вопрос ребром: какие термины, используемые сегодня в СМИ, вас раздражают?
Это «Собеседник» решил узнать после того, как Владимир Путин поддержал запрет на использование термина «инфоцыгане»
Владимир Путин поддержал запрет на использование термина «инфоцыгане» в госСМИ и соцсетях, чтобы не допускать элементов ксенофобии. Мы поинтересовались у известных людей страны, а их какие термины раздражают.
Денис Драгунский, писатель
– Поскольку я на одну восьмую цыган, то меня действительно немного раздражал этот термин – «инфоцыгане», ведь жуликами могут быть кто угодно. Есть пословица: цыган обманет румына, еврей обманет цыгана, а там, где прошел грек, черту делать нечего.
Виктория Токарева, писатель
– Существует два народа, которые не имели своего места на земле: евреи и цыгане. Евреи выживали, стараясь работать лучше всех: в медицине, музыке, финансах. А для цыган работать – «западло», как для воров. Они такие гордые, они поют и пляшут… Хотя у меня есть знакомый – полуеврей, полуцыган. Он играет на фортепьяно – лучше всех!
Татьяна Буланова, певица
– Вообще ничего не раздражает. Но думаю, что «инфоцыгане» – это звучит для граждан цыганской национальности довольно обидно.
Михаил Веллер, писатель
– Впервые услышал этот термин и подозреваю, что какой-то референт, доказывая свою нужность, все это дело состряпал и отправил на подпись или подписал сам.
Светлана Немоляева, актриса
– Сейчас не время поддерживать межнациональную рознь. И так все очень недружно живут.