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Вчера, в 18:14

Вопрос ребром: какие термины, используемые сегодня в СМИ, вас раздражают?

Это «Собеседник» решил узнать после того, как Владимир Путин поддержал запрет на использование термина «инфоцыгане»

Фото: pixabay

Владимир Путин поддержал запрет на использование термина «инфоцыгане» в госСМИ и соцсетях, чтобы не допускать элементов ксенофобии. Мы поинтересовались у известных людей страны, а их какие термины раздражают.

Денис Драгунский, писатель

– Поскольку я на одну восьмую цыган, то меня действительно немного раздражал этот термин – «инфоцыгане», ведь жуликами могут быть кто угодно. Есть пословица: цыган обманет румына, еврей обманет цыгана, а там, где прошел грек, черту делать нечего.

Виктория Токарева, писатель

– Существует два народа, которые не имели своего места на земле: евреи и цыгане. Евреи выживали, стараясь работать лучше всех: в медицине, музыке, финансах. А для цыган работать – «западло», как для воров. Они такие гордые, они поют и пляшут… Хотя у меня есть знакомый – полуеврей, полуцыган. Он играет на фортепьяно – лучше всех!

Татьяна Буланова, певица

– Вообще ничего не раздражает. Но думаю, что «инфоцыгане» – это звучит для граждан цыганской национальности довольно обидно.

Михаил Веллер, писатель

– Впервые услышал этот термин и подозреваю, что какой-то референт, доказывая свою нужность, все это дело состряпал и отправил на подпись или подписал сам.

Светлана Немоляева, актриса

– Сейчас не время поддерживать межнациональную рознь. И так все очень недружно живут.

Рубрика: Общество

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