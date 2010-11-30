«Наглая ложь». Искусствовед Михаил Золотоносов о решении передать «Троицу» РПЦ

«Вы её теперь нигде не увидите. Пока»

– С другой стороны, как тут не бояться, если РПЦ в том своем сообщении от 15 мая заявила: «В ответ на многочисленные просьбы православных верующих Президентом РФ В. В. Путиным принято решение о возвращении…»

– Это наглая ложь! Или, что хуже, искусный блеф. На самом деле, этого решения Путина не было и нет. Путин при всем к нему отношении – это не какой-то мальчик. Если президент как орган государственного управления принял, как Церковь уверяет, решение, он издает о том указ или распоряжение. Или даёт поручение правительству, в конце концов. То, что президент решает, оформляется документами. А такого документа не существует. Кстати, «Троица» поступила в Третьяковку только в 1929-м, а до этого, написанная в 1422 – 1427 годах, содержалась не в лучших условиях, потому что Церковь ничего не берегла.

– А какие отношения у Третьяковки с Министерством культуры, на чью сторону оно встанет – музея или Церкви?

– Минкультуры – учредитель музея. «Троица» включена в государственную часть Музейного фонда и является собственностью России, чьи полномочия собственника реализует министерство. Не исключая объект из фонда, оно может перевести его в какое-то другое место, например, во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря, который является очень послушной организацией.

Такой фокус уже проделывали – с «Торопецкой иконой Божией Матери» (памятник, по разным оценкам XII – XIV веков) в 2009 году, при министре культуры Александре Авдееве. Раньше она хранилась в Русском музее в Санкт-Петербурге, а с тех пор находится в храме Александра Невского, что в элитном подмосковном поселке «Княжье озеро» – по инициативе его застройщика, президента группы компаний «Сапсан» Сергея Шмакова, который позиционирует себя как «православный меценат». Состояние ее не известно, потому что экспертов туда не пускают.

Вот и «Троицу» исключат из инвентаря Третьяковки, включат в инвентарь Центра Грабаря, который ее якобы будет реставрировать, а физически она, числясь за этим центром, будет вывозиться то в один храм, то в другой. Это как раз по закону возможно. Будет гастролировать, но при этом официально не принадлежать Церкви. Третьяковка и взывает в протоколе к министерству, потому что оно может осуществить этот трюк – изъять у нее этот объект, включить в инвентарную книгу какого-то другого подконтрольного учреждения, которое будет выдавать икону любой церкви по первому требованию. Вот чего по-настоящему боится Третьяковка.

Если же мы захотим посмотреть, в каком состоянии находится «Троица», то тут же бабульки со своими мерзкими голосами потребуют благословения батюшки. «А где батюшка? – А мы не знаем!» Его же днем с огнем не сыщешь. То есть там невозможно делать то, что в музее делается элементарно.

– Насчет батюшки. Протоиерей Леонид Калинин, участвовавший в заседании совета Третьяковки, половину времени требовал выяснить, не сам ли музей стал виновен в ухудшении состояния «Троицы», когда вывозил ее на Троицу в храм год назад. Спрашивал дотошно, кто вез, как вез, из какой в какую капсулу доставали…

– Дело в том, что как бы грамотно и технологично ни везти, все равно будет вибрация. Никакой технологии, чтобы исключить ее полностью, не существует ни за какие деньги. Никакие рессоры и демпферы тут не помогут!

– Да и дорогое удовольствие!

– А помолиться со всем благочестием можно и перед списком, коих у «Троицы» имеется. Музей Рублёва вот заявил на днях, что готов предоставить свою копию храму Христа Спасителя на 4 июня. Насколько я знаю из своих источников: «пока принято решение – икону трогать не будут». Сколько продлится «пока», никто не знает, но решили погодить.

– И в протоколе срок реставрации не указан…

– Поэтому и не указан: будут вечно реставрировать! И вы её теперь нигде не увидите – ни в музее, ни в храме! По крайней мере – пока! А как иначе ее спасти?! Клячу уездили до такой степени, что она уже разваливается. Если ее продолжать таскать туда-сюда, там уже вообще не на что будет смотреть. Это не шутки.

А для РПЦ это просто вопрос престижа: мы хотим – и через колено всех поломаем. Объект, которому 600 лет, угасает у нас на глазах. Красочный слой болен – он вспучился, возникли так называемые грядки, а еще грунт отстает от доски, увеличивается трещина в самой доске… Есть работа замечательного искусствоведа Антона Беликова, который подобрал случаи, когда обещали на выезде хранить как нужно, но хранение в капсулах оказалось фикцией. Это же Россия: то электричество отключат, то еще что-то. Технически только в фантазиях можно в церкви обеспечить такие же условия хранения, как в музее. Реально этого не будет. На Троицу каждый год икону будут таскать в Храм Христа Спасителя.

– Думаете? Я так поняла, что вывезут один раз, а после оставят ее в покое в Троице-Сергиевой лавре.

– Очень сомневаюсь. В лавру в Подмосковье мало людей ездит, а ХХС – в самом центре Москвы, под боком у Кремля. Вокруг иконы неминуемо устроят бизнес: создадут рекламу, будут что-то продавать. Бессмысленно создавать супер-капсулы, которые все равно не защитят от тряски, а если ее не возить туда-сюда, то попам это не интересно.