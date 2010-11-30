«Наглая ложь». Искусствовед Михаил Золотоносов о решении передать «Троицу» РПЦ
Официального распоряжения президента до сих пор нет.
По мнению эксперта, которое приводит сайт LightPress «Троицу» в Третьяковке будут реставрировать вечно. Только это спасет икону от уничтожения. Но и Министерство культуры кое-что ради РПЦ придумать может.
Грандиозный скандал вокруг возможной передачи одного из самых знаменитых шедевров мировой культуры и настоящего сокровища для сердца любого христианина – иконы «Троицы» (известной также как «Гостеприимство Авраама»), написанной Андреем Рублёвым в XV веке, из Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в ведомство Русской Православной Церкви (РПЦ) получил продолжение. Стал известен полный текст протокола № 87 заседания Расширенного Реставрационного совета Третьяковки от 15 мая сего года (на нем подробно обсуждалось состояние святыни, в этом участвовали 51 человек).
Его провела ГТГ в тот самый день, когда РПЦ выпустила на официальном сайте Московского Патриархата от лица пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси провокационное заявление под заголовком «Образ «Троица» преподобного Андрея Рублёва возвращен Церкви». Текст протокола не является секретной или закрытой информацией, однако музей его на своих ресурсах не публиковал. Это сделал известный искусствовед и художественный критик Михаил Золотоносов, который получил важнейший документ эпохи по своим каналам.
Он составляет немногим более 90 тысяч знаков. Для сравнения: стандартный размер полосы в газете – 7,5 тысяч знаков. Мы прочитали протокол № 87 внимательно и целиком и ужаснулись. Есть в нем и такая цитата участвовавшего в заседании со стороны РПЦ протоиерея Леонида Калинина: «Наше сегодняшнее собрание отнюдь не приведет к тому, что никогда «Троицу» никуда вывозить не будут. Если будет политическое решение принято руководством, то вы сделаете, как говорится, под козырек и вывезите. И никуда никто не денется».
– Вернуть РПЦ икону просто так нельзя, – комментирует сайту LightPress.ru документ Михаил Золотоносов. – Ничего передавать Церкви нельзя только из-за того, что Владимир Гундяев, он же Патриарх, что-то хочет. Есть Федеральный закон № 327 от 30.11.2010 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», согласно п. 2 ст. 1 которого его действие не распространяется на все, что входит в Музейный фонд РФ. Исключить объект из Музейного фонда можно, только если он разрушен.
А икона в случае передачи неминуемо разрушится! Цитирую протокол:
И итог заседания: «Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния».
– Да, тоже удивилась, когда прочла. Пыталась весь май получить комментарий у Третьяковки, но пресс-служба переадресовывала в их телеграм-канал, отмечая, что единственное заявление музея насчет «Троицы» только там. А там написано совсем иначе! «ГТГ, находясь в ведении своего учредителя – Министерства культуры РФ, ожидает подписанных Министерством распорядительных документов, на основании которых икона «Святая Троица» Андрея Рублёва, будет передана 4 июня 2023 года для богослужений в Храм Христа Спасителя (ХХС)». Это они написали 17 мая, двое суток спустя заседания, на котором сами же постановили – не передавать. Как же так?
– Все просто: в Третьяковке боятся возражать кому бы то ни было публично. Они все очень пугливые. Но боятся они, на самом деле, неизвестно чего, своего собственного страха.
«Вы её теперь нигде не увидите. Пока»
– С другой стороны, как тут не бояться, если РПЦ в том своем сообщении от 15 мая заявила: «В ответ на многочисленные просьбы православных верующих Президентом РФ В. В. Путиным принято решение о возвращении…»
– Это наглая ложь! Или, что хуже, искусный блеф. На самом деле, этого решения Путина не было и нет. Путин при всем к нему отношении – это не какой-то мальчик. Если президент как орган государственного управления принял, как Церковь уверяет, решение, он издает о том указ или распоряжение. Или даёт поручение правительству, в конце концов. То, что президент решает, оформляется документами. А такого документа не существует. Кстати, «Троица» поступила в Третьяковку только в 1929-м, а до этого, написанная в 1422 – 1427 годах, содержалась не в лучших условиях, потому что Церковь ничего не берегла.
– А какие отношения у Третьяковки с Министерством культуры, на чью сторону оно встанет – музея или Церкви?
– Минкультуры – учредитель музея. «Троица» включена в государственную часть Музейного фонда и является собственностью России, чьи полномочия собственника реализует министерство. Не исключая объект из фонда, оно может перевести его в какое-то другое место, например, во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря, который является очень послушной организацией.
Такой фокус уже проделывали – с «Торопецкой иконой Божией Матери» (памятник, по разным оценкам XII – XIV веков) в 2009 году, при министре культуры Александре Авдееве. Раньше она хранилась в Русском музее в Санкт-Петербурге, а с тех пор находится в храме Александра Невского, что в элитном подмосковном поселке «Княжье озеро» – по инициативе его застройщика, президента группы компаний «Сапсан» Сергея Шмакова, который позиционирует себя как «православный меценат». Состояние ее не известно, потому что экспертов туда не пускают.
Вот и «Троицу» исключат из инвентаря Третьяковки, включат в инвентарь Центра Грабаря, который ее якобы будет реставрировать, а физически она, числясь за этим центром, будет вывозиться то в один храм, то в другой. Это как раз по закону возможно. Будет гастролировать, но при этом официально не принадлежать Церкви. Третьяковка и взывает в протоколе к министерству, потому что оно может осуществить этот трюк – изъять у нее этот объект, включить в инвентарную книгу какого-то другого подконтрольного учреждения, которое будет выдавать икону любой церкви по первому требованию. Вот чего по-настоящему боится Третьяковка.
Если же мы захотим посмотреть, в каком состоянии находится «Троица», то тут же бабульки со своими мерзкими голосами потребуют благословения батюшки. «А где батюшка? – А мы не знаем!» Его же днем с огнем не сыщешь. То есть там невозможно делать то, что в музее делается элементарно.
– Насчет батюшки. Протоиерей Леонид Калинин, участвовавший в заседании совета Третьяковки, половину времени требовал выяснить, не сам ли музей стал виновен в ухудшении состояния «Троицы», когда вывозил ее на Троицу в храм год назад. Спрашивал дотошно, кто вез, как вез, из какой в какую капсулу доставали…
– Дело в том, что как бы грамотно и технологично ни везти, все равно будет вибрация. Никакой технологии, чтобы исключить ее полностью, не существует ни за какие деньги. Никакие рессоры и демпферы тут не помогут!
– Да и дорогое удовольствие!
– А помолиться со всем благочестием можно и перед списком, коих у «Троицы» имеется. Музей Рублёва вот заявил на днях, что готов предоставить свою копию храму Христа Спасителя на 4 июня. Насколько я знаю из своих источников: «пока принято решение – икону трогать не будут». Сколько продлится «пока», никто не знает, но решили погодить.
– И в протоколе срок реставрации не указан…
– Поэтому и не указан: будут вечно реставрировать! И вы её теперь нигде не увидите – ни в музее, ни в храме! По крайней мере – пока! А как иначе ее спасти?! Клячу уездили до такой степени, что она уже разваливается. Если ее продолжать таскать туда-сюда, там уже вообще не на что будет смотреть. Это не шутки.
А для РПЦ это просто вопрос престижа: мы хотим – и через колено всех поломаем. Объект, которому 600 лет, угасает у нас на глазах. Красочный слой болен – он вспучился, возникли так называемые грядки, а еще грунт отстает от доски, увеличивается трещина в самой доске… Есть работа замечательного искусствоведа Антона Беликова, который подобрал случаи, когда обещали на выезде хранить как нужно, но хранение в капсулах оказалось фикцией. Это же Россия: то электричество отключат, то еще что-то. Технически только в фантазиях можно в церкви обеспечить такие же условия хранения, как в музее. Реально этого не будет. На Троицу каждый год икону будут таскать в Храм Христа Спасителя.
– Думаете? Я так поняла, что вывезут один раз, а после оставят ее в покое в Троице-Сергиевой лавре.
– Очень сомневаюсь. В лавру в Подмосковье мало людей ездит, а ХХС – в самом центре Москвы, под боком у Кремля. Вокруг иконы неминуемо устроят бизнес: создадут рекламу, будут что-то продавать. Бессмысленно создавать супер-капсулы, которые все равно не защитят от тряски, а если ее не возить туда-сюда, то попам это не интересно.
«В Русском музее – настоящие буйные»
– А если эта идея Третьяковки по спасению «Троицы» не пройдёт? Устанавливает ли закон какие-то сроки реставрации?
– Нет, она может длиться десятилетиями. Протокол заседания Расширенного Реставрационного совета обязателен для Министерства культуры. Это не просто чьи-то мнения, это документ государственного значения. В нынешней ситуации министерство вряд ли решится предпринимать какие-то действия в нарушение этого протокола.
– И не могут даже заподозрить Третьяковку в умышленном затягивании реставрации?
– Нет. Сейчас министерство само не хочет отдавать икону в отличие от случая с «Богоматерью Торопецкой». Отмечу вот что. Прошлогоднее письмо от РПЦ в министерство с просьбой выдать «Троицу» на Троицу, пролежало там без движения три недели. Там молчали, очевидно, надеясь, что как-то все само собой рассосется. Но, видно, не рассосалось: РПЦ настаивала, и очевидно под сильным давлением министерство переслало это письмо в Третьяковку. То есть министерство не хотело этого уже в прошлом году и тем более не хочет этого сейчас.
Несколько лет назад я вместе с сотрудниками отдела древнерусского искусства Русского музея организовал целую кампанию против тогдашнего министра культуры Владимира Мединского. Мы спасли от изъятия из музея «Ангела Златые Власы» – официально самой древней иконы, существующей в России. Она написана в XII веке! Ее пытался изъять тот же Шмаков, который ранее спер Торопецкую. Мы проделали целую операцию, в результате которой Мединский испугался и дал задний ход. «Ангел» и сегодня спокойно висит в самом начале экспозиции древнерусского искусства Русского музея. И такие спецоперации по отъему у населения древнейших ценностей они пытаются проводить регулярно!
– Зачем?
– Меряются силой. Церковь и такие вот псевдомеценаты пытаются организовать давление, чтобы музей отдал объект добровольно.
– А как вам удалось испугать Мединского?
– Мединский сказал тогдашнему директору Русского музея Владимиру Гусеву – или тот отдает «Ангела», или он его увольняет. Гусев поведал об этом на общем собрании научных сотрудников музея, и я сразу же написал заявление прокурору Санкт-Петербурга и генеральному прокурору России о том, что наш министр превышает свои полномочия и шантажирует нашего директора, что вообще-то является уголовным преступлением. Это заявление подписали еще шесть научных сотрудников отдела древнерусского искусства. Об этом немедленно донесли Мединскому. Тот тут же позвонил Гусеву и дал отбой в обмен на прекращение освещения этого дела в прессе. От «Ангела» отстали, а расширенный реставрационный совет Русского музея дал заключение, что его нельзя никуда транспортировать даже со второго этажа Михайловского дворца.
– А в случае с Третьяковкой такое же проделать невозможно?
– Русский музей – это республика, а не диктатура. Его сотрудники готовы зубами перегрызть глотку кому угодно. Заявление в прокуратуру подписала в том числе ведущий научный сотрудник Надежда Пивоварова, такая на вид хрупкая девушка, которая звереет, когда речь заходит об отъеме икон. Она и ее коллеги – это «настоящие буйные», как пел Высоцкий, которые готовы на все.
– В Третьяковке таких бой-баб нет?
– Нет, и я не сомневаюсь, что там никто бы не поддержал мое предложение написать заявление в органы. Ныне уволенная директор Зельфира Трегулова, кстати, в прошлом году ушла в отпуск аккурат в момент перемещения «Троицы» в лавру, то есть самоустранилась. А ведь нет конца напастям этим! Тут еще предложили передать из «Эрмитажа» в РПЦ саркофаг Александра Невского, и его директор Пиотровский эту очередную безумную идею уже поддержал, и никто из его сотрудников даже не пикнул. Заберут – и заберут. Когда «настоящих буйных мало», все это проходит.