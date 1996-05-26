«Троицу» принесли в жертву? Пять вопросов о главном

Новость о том, что президент разрешил передать церкви «Троицу» Андрея Рублёва, привела в шок не только музейный мир. Отвечаем на главные вопросы, которые в первую очередь интересуют людей.

1. Начался музейный передел?

За последние 10 дней сразу две шокирующие новости. Из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру передают саркофаг Александра Невского. А из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру – икону Андрея Рублёва «Троица».

Правда, в первом случае известие было официально преподнесено Минкультом, и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский разъяснил: передают в аренду на 49 лет, под жёсткие условия содержания, с возможностью возврата, если таковые будут нарушены.

В ситуации с «Троицей» все иначе. Новость объявили только представители РПЦ. И хотя они жонглировали именами и самого президента, и главы его администрации Антона Вайно, на сайте Кремля (на момент публикации) не было ни указа, ни распоряжения Владимира Путина. Между тем РПЦ уже заявила, что АП якобы не против предоставить икону в храм Христа Спасителя уже к 4 июня (праздник Троицы).

При этом Третьяковку даже не поставили в известность о таких планах (не ради ли этой передачи была уволена Зельфира Трегулова?). Музей опубликовал сообщение: никаких документов не получали. Сама же икона XV века находится на реставрации – после путешествия в лавру летом 2022-го её до сих пор «лечат».

2. Насколько велика угроза утраты?

«Троица» давно уже общенациональная ценность, а не культовый предмет. К тому же единственная (!) в стране сохранившаяся икона, написанная самим Андреем Рублёвым. И её состояние, особенно после того, как по настоянию РПЦ икону вывозили из музея, очень даже волнует хранителей и реставраторов.

– Буквально за полчаса до того, как появились сообщения о решении передать икону, закончилось трёхчасовое заседание реставрационного совета Третьяковской галереи, посвящённое состоянию «Троицы», – рассказывает «Собеседнику» доктор искусствоведения, зав. сектором древнерусского искусства Государственного института искусствоведения Лев Лифшиц. – Решение экспертов однозначно: её нельзя даже двигать. Протокол есть, он передан в Минкульт.

Кроме 60 проблем, появившихся у иконы после «паломничества» в лавру, 5 – аварийных.

– Расходятся доски, – объясняет Лифшиц. – Это микронное расхождение, но за ним следует отставание левкаса (грунта – Ред.), вышелушивание, отслоение красочного слоя. Оно точечное, но довольно большое, идущее по контурам голов ангелов. Особенно правого ангела. Любые передвижки, мельчайшие сотрясения ведут к неисправимым последствиям.