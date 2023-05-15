Вопрос ребром: какой молитвы нам не хватает?

Синод Русской православной церкви утвердил молитву для желающих найти работу. «Собеседник» поинтересовался у известных россиян: какой еще молитвы не хватает многострадальному российскому народу?

Евгений Ямбург, академик РАО, заслуженный учитель РФ

– Я считаю, что нам не хватает только одной молитвы: как сделать так, чтобы не оглуплять самих себя. Мне очень стыдно видеть, как одни исторические мифы заменяются другими. А когда советский миф заменяется антисоветским – получается такая матрешка – хрен редьки не слаще. Врать не надо, вот за это молиться нужно! Чтобы люди пришли в себя и не велись на всякую чушь, на байки, потому что ничего страшнее вранья нет.

Александр Проханов, писатель

– Народ должен молиться о том, чтобы эта бесконечная поросль, которая наросла на нем, которая пила из него кровь, мучила его, обманывала, вела к ложным целям, предавала, называла его то великим, то ничтожным, – чтобы вся эта поросль сгинула и чтобы народ наконец увидел над собой лазурь, к которой он всю жизнь стремится.

Александр Адабашьян, кинодраматург

– Каждый молится за своё. Я, например, за здоровье молюсь, кто-то за успехи на работе. А всем вместе за победу надо помолиться, за благоденствие и процветание.

Светлана Дружинина, режиссер

– У нас есть молитва «Отче наш» и ещё одна, важная: «Cпаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твоё, победы православным христианам на сопротивныя даруя…» Этого и достаточно.

Анастасия Мельникова, актриса

– Мне хватает молитв, их достаточно. Можно найти молитву на любую просьбу.