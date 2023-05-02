Евангелие от Матвея. Гимназисты при Троице-Сергиевом Варницком монастыре настучали на наставника
Злые языки обвинили Матвея Переверзева в пропаганде ЛГБТ. «Собеседник» разбирался в ситуации
Злые языки обвинили настоятеля монастыря, директора гимназии при нём и одного из преподавателей в ЛГБТ-пропаганде. Но всё не так просто. «Собеседник» попытался разобраться в произошедшем.
Справка
Варницкая гимназия – частное общеобразовательное учреждение, существующее при Троице-Сергиевом Варницком монастыре с 2004 года. С 1-го по 9-й класс в ней обучаются мальчики и девочки из Ростова Великого Ярославской области и окрестностей. 10–11-й классы – школа-пансион для юношей со всей России и из-за рубежа. Профиль гимназии – гуманитарный, обучение бесплатное. Многие выпускники после окончания гимназии поступают в духовные учебные заведения и становятся священниками, однако немало и тех, кто поступает в светские гуманитарные вузы.
За стойкой одного из баров Москвы – интеллигентный, длинноволосый бармен с красиво постриженной бородкой. Ему улыбаются девочки – «такой симпатичный». Но бармен явно не в настроении. Сейчас ему точно не до девочек, да и кольцо на пальце: женат он. Ещё недавно Матвей Переверзев – выпускник Свято-Тихоновского университета 2013 года – преподавал в гимназии при Варницком монастыре в Ростове Великом, а потом остался без работы.
Руководителя святой обители игумена Пимена сняли с должности по распоряжению Синода. Были уволены вместе с настоятелем и директор гимназии – священник Дмитрий Диденко, и преподаватель Матвей Переверзев – автор множества научно-популярных статей по исследованию Нового Завета и учебного пособия «Евангелие в таблицах и схемах». С Матвея все и началось.
Официально преподавателя обвинили ни много ни мало в совершении «аморального проступка», несовместимого с продолжением работы. Сегодня к таким «проступкам», судя по всему, причисляются разговоры по душам с учениками, размышления о Христе и об истории церкви.
Храм не место для откровений
У Матвея Переверзева были с учениками искренние, товарищеские отношения, так проще и ему детей учить, и ребятам постигать этот мир – разный и многогранный. Иногда молодой учитель и ученики просто разговаривали о жизни, не со всяким вопросом к родителям пойдёшь. Ребята спрашивали о смысле бытия и о смерти, о Боге, о кажущихся противоречивыми откровениях в Писании.
Однажды на уроке заговорили о милосердии и толерантности, об отношении к геям. Матвей дал понять, что не испытывает яростного осуждения к людям нетрадиционной ориентации, пояснил: «Наверняка с ними, как и с блудницами, Христос тоже общался, не отворачивался. И у гомосексуалистов есть права, как и у всех людей. Все под одним небом ходим, и ненавидеть кого-то – только множить скорбь во Вселенной», – сказал он.
Этот разговор некоторые ребята тайно записали на диктофон. И… оперативно доставили церковному руководству. Сейчас Матвей защищает своих подопечных, говорит, что у них «не могло быть злого умысла». Но факт остаётся фактом – на учителя донесли его же херувимы, будущие священнослужители и духовники.
Мария рожала после Иисуса?
Переверзев 8 лет отработал в гимназии, не только освещал на уроках точку зрения, принятую в официальной церкви, а приводил палитру мнений, в том числе исторические сведения о Вседержителе. Как-то учитель даже предложил ученикам представить: «Что было бы, если бы Христос появился на земле сегодня, в наши дни, он ведь стоял в оппозиции официальной иудейской религиозности».
Дети постоянно задавали острые вопросы, и учитель на них откровенно отвечал. Некоторые из «любимых учеников» вовсю этим пользовались. Один из выпускников, например, в личной переписке вывел Матвея на разговор о Новом Завете и его толкованиях. Речь шла о братьях Иисуса: Матвей в этой переписке рассказал, что, по мнению многих исследователей, у матери Христа были ещё дети – есть сведения, что Мария рожала и после Иисуса. Конечно, он оговорился, что православная церковь считает других детей сводными братьями от первого брака мужа Марии – Иосифа. С точки зрения исторического подхода к изучению Евангелия, однако, братья скорее всего были Иисусу родными. Это мнение разделяют и протестанты.
Выпускник, с кем вёлся разговор, прекрасно понимал, что обнародование заявления о родных братьях Иисуса принесёт учителю серьёзные проблемы. Но, не задумываясь, его подставил: заскринил личную переписку и разослал многим высокопоставленным церковным иерархам.
Наказание не за факт, а за огласку
Философ, богослов Андрей Кураев, который тоже прослушал запись беседы ребят с учителем о толерантности к геям, на своей страничке в «Живом Журнале» написал, что увольнение – это подтверждение того предположения, что в монастырях живёт богословское предание, оправдывающее гомосексуализм.
«Наказание последовало не за факт, а за его огласку, – считает Кураев. – А вообще жалко. Послушал ещё записи гимназического хора, которым Матвей руководил. Он очень талантливый человек!»
Кураев не стал вдаваться в подробности того, что он имел в виду под «оправданием гомосексуализма в монастырских кругах». Но проблема очевидна. В мире гомосексуальная ориентация уже давно рассматривается как определённая данность и не считается отклонением. Многие страны Европы и США законодательно разрешили однополые браки. В западном христианстве начались на эту тему дискуссии. И церковь как часть общества не могла остаться в стороне от темы.
Владислав Цыпин, священнослужитель РПЦ, историк церкви и канонист, уверен: того, кто положительно говорил о геях на уроке, уволить следовало. «С такими взглядами невозможно занимать ни какую-либо церковную должность, ни должность педагогическую. Это всё вне системы церковного образования», – заявил канонист «Собеседнику». «Важна даже не тематика, а позиция, если она не соответствует христианскому учению кардинально», – считает отец Владислав.
«Сегодня востребована не любовь, а ненависть»
– Меня уволили после разговора с ребятами о геях, за слова, – недоумевает Матвей. – Хотя как преподаватель я предлагал себе и ученикам думать, иногда не соглашаться, не следовать утверждённым догмам, это же так важно: иметь своё мнение обо всем. Я художник по образованию, из семьи художников, априори за гармонию как в музыке, так и в человеческом сообществе. А, судя по всему, надо было быть настороже, ведь сегодня не любовь, а ненависть востребована обществом, да и церковью тоже.
Заслуженный учитель России, академик Евгений Ямбург не сомневается, что Матвей Переверзев всё делал правильно. «Надо учить анализировать и размышлять, иначе мы убьём живую веру. Мы обедняем глубинную, сущностную религиозность, которая необходима для постижения тонких материй. Блаженный Августин сказал: «В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь». Сказал это ещё до разделения церквей на западную и восточную. Этому меня учил замечательный учитель и проповедник Александр Мень», – вспомнил Ямбург.
Матвей Переверзев считал гимназию, где он работал до недавнего времени, оазисом здравомыслия и очень сожалеет, что пришлось покинуть стены учебного заведения. «И всё-таки, оглядываясь на прошедшие 8 лет, я понимаю: что-то такое должно было случиться. Удивляюсь, что этого не произошло раньше», – качает он головой.