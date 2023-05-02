Евангелие от Матвея. Гимназисты при Троице-Сергиевом Варницком монастыре настучали на наставника

Кураев не стал вдаваться в подробности того, что он имел в виду под «оправданием гомосексуализма в монастырских кругах». Но проблема очевидна. В мире гомосексуальная ориентация уже давно рассматривается как определённая данность и не считается отклонением. Многие страны Европы и США законодательно разрешили однополые браки. В западном христианстве начались на эту тему дискуссии. И церковь как часть общества не могла остаться в стороне от темы.

Владислав Цыпин, священнослужитель РПЦ, историк церкви и канонист, уверен: того, кто положительно говорил о геях на уроке, уволить следовало. «С такими взглядами невозможно занимать ни какую-либо церковную должность, ни должность педагогическую. Это всё вне системы церковного образования», – заявил канонист «Собеседнику». «Важна даже не тематика, а позиция, если она не соответствует христианскому учению кардинально», – считает отец Владислав.

«Сегодня востребована не любовь, а ненависть»

– Меня уволили после разговора с ребятами о геях, за слова, – недоумевает Матвей. – Хотя как преподаватель я предлагал себе и ученикам думать, иногда не соглашаться, не следовать утверждённым догмам, это же так важно: иметь своё мнение обо всем. Я художник по образованию, из семьи художников, априори за гармонию как в музыке, так и в человеческом сообществе. А, судя по всему, надо было быть настороже, ведь сегодня не любовь, а ненависть востребована обществом, да и церковью тоже.

Заслуженный учитель России, академик Евгений Ямбург не сомневается, что Матвей Переверзев всё делал правильно. «Надо учить анализировать и размышлять, иначе мы убьём живую веру. Мы обедняем глубинную, сущностную религиозность, которая необходима для постижения тонких материй. Блаженный Августин сказал: «В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь». Сказал это ещё до разделения церквей на западную и восточную. Этому меня учил замечательный учитель и проповедник Александр Мень», – вспомнил Ямбург.

Матвей Переверзев считал гимназию, где он работал до недавнего времени, оазисом здравомыслия и очень сожалеет, что пришлось покинуть стены учебного заведения. «И всё-таки, оглядываясь на прошедшие 8 лет, я понимаю: что-то такое должно было случиться. Удивляюсь, что этого не произошло раньше», – качает он головой.