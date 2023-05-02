«Как пустить здесь корни, не знаю». Уехавшие в Грузию россияне – о своей жизни
«Собеседник» сравнил рассказы релокантов с репортажами про них российского ТВ
В 2022 году россияне заняли первое место по числу приехавших в Грузию. Когда сегодня говорят про бегство от СВО, первая ассоциация – это Грузия. Российское ТВ старается показать, как там плохо живётся русским.
Цены на жильё кусаются, русофобии нет
Елена Р. работает в фонде, признанном в России иноагентом. В Тбилиси она переехала в июле прошлого года, как только её дочь получила аттестат об окончании средней школы.
– У меня было несогласие с тем, что они начали эту… и что я не могу этому противостоять, – рассказывает свою историю бегства Елена. – До этого я ходила на разные протестные акции, хотя и понимала, что это неэффективно, а тут поняла, что жить в России с моей точкой зрения мне будет сложно. Я застала немного Советский Союз, там было много ужаса и лицемерия, и не хотела такой жизни своей дочери.
Квартиру, где она живёт, помог снять коллега. До 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, это было сделать проще и дешевле, с тех пор цены заметно выросли. Сейчас за большую квартиру (в Грузии часто встречается крупногабаритное жилье, потому что у местных большие семьи) вместе с подругой она платит 700 долларов.
– Мы снимаем квартиру в обычном районе. Айтишники многие арендуют жилье в центральном и более фешенебельном районе Вака. Есть ребята, которые снимают жилье совместно, особенно поначалу, когда они приезжают, – говорит Елена.
Сейчас квартирный вопрос у многих стоит уже не так остро, а осенью люди жили вынужденно большими компаниями, чтобы перекантоваться. По словам Елены, её знакомый уехал из Грузии, потому что не смог найти нормальное жильё по своему бюджету, и он такой был, конечно, не один.
– Многие переезжают дальше – в Европу и Аргентину, – говорит наша собеседница. – Тут нет возможности получить ВНЖ, можно находиться год, потом делается виза-ран (человек покидает страну, ставит штамп в другой и возвращается – Ред.), но периодически ведутся обсуждения, что надо ограничить россиянам пребывание в Грузии. В этом плане здесь неспокойно.
Зимой российские государственные телеканалы рассказывали, что весь центр Тбилиси в антироссийских надписях и столица Грузии погрязла в русофобии. Елена подтверждает, что граффити на темы «Русские, идите домой», «Путин – нехороший человек», «Русский корабль, иди на…» действительно много, но грузины разделяют отношения к стране и президенту и к обычным людям – на бытовом уровне ненависти к россиянам нет.
Культура, плохие дороги и собачьи фекалии
Чего в Грузии хватает всем релокантам – это общения с соотечественниками. Если после начала спецоперации культурная жизнь в Москве поредела и скисла, то в Тбилиси, который и раньше привлекал креативную молодёжь, её, наоборот, стало больше.
– Россияне открывают кафе, бары, коворкинги… Мы открыли деловой комьюнити-центр, который оказывает психологическую помощь приехавшим. С коллегами ходим учить грузинский в анархическое сообщество. Постоянно проводятся встречи, лекции, презентации. Приезжали Роман Либеров, Дмитрий Быков*… да вообще все, кто уехал из РФ и продолжает вести активную деятельность, приезжают, – рассказывает эмигрантка.
Конечно, есть определённые особенности грузинского менталитета и поведения, к которым надо привыкать. Грузины, например, настолько общительны, что могут подойти к чужому ребёнку, погладить по голове, потрепать по щекам, что россиянами воспринимается как нарушение личных границ. Но при этом они не делают на улице замечания, не вмешиваются. Митинги и протесты по любому поводу – привычная форма волеизъявления, с этим нет никаких проблем.
– Мой знакомый из Израиля сказал: «Сколько же тут нищеты», – вспоминает Елена. – Грузия – бедная страна, люди проще одеваются, проще живут… У них плохие дороги, много бездомных собак, на улицах валяются собачьи какашки. Вопрос – как к этому относиться. Для меня перевешивает то, что здесь много солнца, зелени, спокойствия и приветливые люди – то, чего мне не хватало в Москве.
Открывают кафе и секс-шопы
Концертный промоутер Михаил переехал в Батуми после объявления мобилизации. Работы для него в Грузии по специальности достаточно.
– Как мне кажется, вдали от родины у людей появляется необходимость социализироваться, чаще встречаться не только с друзьями – у многих их здесь и нет – а с соотечественниками, соприкасаться с теми, которые так же, как и они, против того, что сейчас происходит в России, – объясняет Михаил.
По словам Михаила, многие россияне, кто приехал с денежными запасами, открывают свой бизнес. Зарегистрировать ИП и работать вбелую в Грузии не проблема: предприниматель платит всего 1% с дохода.
– Кто-то открывает кафе и берет на работу русскоязычных, есть бригады строителей… Мои знакомые организовали доставку пирогов. Знаю украинцев, у которых онлайн-секс-шоп, – рассказывает промоутер. – Работу найти трудно, но можно, не все удалёнщики.
Правда, рост цен на недвижимость не прибавил грузинам любви к россиянам: знакомые Михаила, которые раньше приезжали в Батуми на летний сезон на заработки, в этом году приехать не смогут – очень дорого, но и ненавидеть за это россиян, а также украинцев и белорусов больше не стали. Эмигрантами и беженцами становятся не от хорошей жизни…
– Здесь есть вещи, к которым надо привыкнуть – это неспешность и необязательность. Например, у нас был сантехник, посмотрел, сказал, что придёт через два часа, а пришёл через две недели. Здесь это нормально, – отмечает концертный промоутер.
Среди эмигрантских проблем и платная медицина (страховка дорогая, и не каждый работодатель соглашается её оформить), и высшее образование для молодёжи, которой хочется развиваться. Получение денег на карту от российских работодателей – танец с бубнами, но грузинские банковские карты россиянам оформляют, хотя запросто могут внезапно отказать в обслуживании без объяснения причин.
– Как пустить здесь корни, не знаю, – резюмирует Михаил. – Мне кажется, большинство надеется на какие-то изменения и возвращение на родину. Но когда это произойдёт, никто не скажет. Кажется, что это все надолго.
О чём говорят релоканты
Жизнь русских сообществ в разных странах видна как на ладони в телеграм-каналах. По ним можно судить, как живут и чем дышат люди.
Недавно «Собеседник» писал о русских в Гоа и Дубае, местные «телеги» разрываются от «деловых» предложений, россияне пытаются заработать друг на друге, а порой и кинуть. От напора, наглости и разборок соотечественников теряешься.
В «грузинских» чатах атмосфера другая: люди ищут жильё, пытаются решить бытовые вопросы, стараются помочь друг другу советами, и градус агрессии, кажется, меньше. После новости об отмене виз и возобновлении прямого сообщения россияне радуются за грузин – для них эта новость актуальнее, чем для российских туристов. Многие ездили в РФ к семьям и на заработки.
Часто в пабликах всплывает тема, что кого-то местные власти в очередной раз не пустили в Грузию: страна принимает далеко не всех. На днях грузинские пограничники отказали во въезде чеченскому блогеру Жалауди Гериеву.
*Власти РФ считают иноагентом