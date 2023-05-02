«Как пустить здесь корни, не знаю». Уехавшие в Грузию россияне – о своей жизни

В 2022 году россияне заняли первое место по числу приехавших в Грузию. Когда сегодня говорят про бегство от СВО, первая ассоциация – это Грузия. Российское ТВ старается показать, как там плохо живётся русским.

Цены на жильё кусаются, русофобии нет

Елена Р. работает в фонде, признанном в России иноагентом. В Тбилиси она переехала в июле прошлого года, как только её дочь получила аттестат об окончании средней школы.

– У меня было несогласие с тем, что они начали эту… и что я не могу этому противостоять, – рассказывает свою историю бегства Елена. – До этого я ходила на разные протестные акции, хотя и понимала, что это неэффективно, а тут поняла, что жить в России с моей точкой зрения мне будет сложно. Я застала немного Советский Союз, там было много ужаса и лицемерия, и не хотела такой жизни своей дочери.

Квартиру, где она живёт, помог снять коллега. До 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, это было сделать проще и дешевле, с тех пор цены заметно выросли. Сейчас за большую квартиру (в Грузии часто встречается крупногабаритное жилье, потому что у местных большие семьи) вместе с подругой она платит 700 долларов.

– Мы снимаем квартиру в обычном районе. Айтишники многие арендуют жилье в центральном и более фешенебельном районе Вака. Есть ребята, которые снимают жилье совместно, особенно поначалу, когда они приезжают, – говорит Елена.

Сейчас квартирный вопрос у многих стоит уже не так остро, а осенью люди жили вынужденно большими компаниями, чтобы перекантоваться. По словам Елены, её знакомый уехал из Грузии, потому что не смог найти нормальное жильё по своему бюджету, и он такой был, конечно, не один.

– Многие переезжают дальше – в Европу и Аргентину, – говорит наша собеседница. – Тут нет возможности получить ВНЖ, можно находиться год, потом делается виза-ран (человек покидает страну, ставит штамп в другой и возвращается – Ред.), но периодически ведутся обсуждения, что надо ограничить россиянам пребывание в Грузии. В этом плане здесь неспокойно.

Зимой российские государственные телеканалы рассказывали, что весь центр Тбилиси в антироссийских надписях и столица Грузии погрязла в русофобии. Елена подтверждает, что граффити на темы «Русские, идите домой», «Путин – нехороший человек», «Русский корабль, иди на…» действительно много, но грузины разделяют отношения к стране и президенту и к обычным людям – на бытовом уровне ненависти к россиянам нет.