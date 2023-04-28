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Вчера, в 12:26

На тризну по Бабушкину продукты прислали узники из СИЗО

Члены СПЧ при президенте проигнорировали поминание известного правозащитника Андрея Бабушкина

14 мая на Митинском кладбище состоялось поминание знаменитого русского правозащитника, члена Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Андрея Владимировича Бабушкина, умершего год назад.

Мы действительно хорошо его помянули, нас было около 20 человек. Это были руководители отделений «Комитета за гражданские права» (так называется всероссийская правозащитная организация, созданная Бабушкиным в 1998 году) из Москвы, Московской области, Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Мордовии, Чувашии, Ингушетии и даже с Сахалина. После литургии подъехал священник из старообрядческого Покровского собора в Рогожской слободе отец Василий, он отслужил панихиду на могиле правозащитника, поскольку Бабушкин был прихожанином этой общины.

Было очень трогательно узнать, что продукты для тризны прислали узники из СИЗО-3. И было очень удивительно, что ни один член СПЧ при президенте, ни один из коллег Андрея по Наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах лишения свободы, включая эмигрировавших иноагентов, никак не откликнулся на это событие. Единственным, кто из официальных лиц на это откликнулся, была омбудсмен Татьяна Москалькова. Генерал-майор милиции оказалась душевнее людей, считающих себя правозащитниками.

Андрей Семёнов, директор Русского правозащитного бюро

﻿«Свобода и Законность» при Союзе русского народа (2001 - 2009)

Рубрика: Общество

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