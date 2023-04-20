Казаки важнее сирот. Власти Хабаровска хотят отправить детдом на задворки
Воспитанникам угрожает разлука с педагогами, ставшими для них семьёй
Воспитанников детдома №5 Хабаровска власти планируют переселить на городские задворки, в детский дом №3 для умственно отсталых детей. А на освобожденной территории обустроить... казачий корпус. Ну, то есть юные патриоты должны жить в нормальных условиях, а обычные дети перебьются где-то на окраине в здании-развалюхе.
Домики для бездомных казаков
Тревогу забил хабаровчанин Аркадий Захаров. «У моей мамы парикмахерская в Хабаровске и уже почти 7 лет она сама и ее парикмахеры ходят в Детский дом номер 5 (Суворова, 55) и бесплатно стригут детей этого учреждения, – рассказал он в петиции, размещенной на change.org. – Я сам тоже парикмахер и ходил к этим детям не раз. В течение всех этих лет дети очень привыкли к нам и полюбили нас, а для мамы и для меня самого это место стало близким к сердцу».
Власти задумали обустроить в данном учреждении казачий корпус. А для этого выселить детей в гораздо худшие условия, разлучив их с педагогическим коллективом, который стал для них семьей. Учитывая, что эти дети по разным причинам остались без родителей, то фактически их решили лишить семьи еще раз.
Проблем в связи с этим взрослые, легко и непринужденно распоряжающиеся судьбами детей, видимо, не ожидают. Потому что детдом №3 для умственно отсталых детей, куда планируется переселить совершенно здоровых подростков, расположен вот буквально у черта на куличках даже по меркам Хабаровска, в районе Северный. Хабаровские журналисты попытались туда доехать, что оказалось делом непростым.
Судя по видеоотчету о поездке, таксист высадил коллег в ближайшей точке от детдома, куда можно доехать на транспорте, не опасаясь за этот самый транспорт. Далее им предстояло преодолеть около двух километров по тому, что никак нельзя назвать дорогой, а то, чем назвать можно – нам нельзя напечатать. В конце концов журналисты добрались до группы сильно потрепанных строений, очень напоминающих заброшку. Никаких признаков того, что это детское учреждение, обнаружено не было.
И тем не менее это был тот самый детдом №3, куда задумали сослать (давайте уж не будем стесняться) воспитанников детдома №5. Чтобы не мешали воспитывать юных казаков. Хотя по-хорошему подумать бы следовало не о казаках, а о воспитанниках этого учреждения и о том, что их неплохо было бы переселить в человеческие условия. Отставание в развитии ведь не повод для содержания в пещерных условиях?
Тревожно-чемоданное настроение
«Мы не могли поверить, как можно было принимать такое решение, которое ударяет в самых незащищенных – детей без попечения родителей, – продолжил Аркадий. – Возможно кто-то подумал, что никто не захочет помочь этим детям и побороться за их права? Мы с мамой решили остановить это безумие и создали петицию».
Последняя очень быстро набрала более 20 тысяч подписей (сейчас их 33 тысячи+). В городе заговорили об этом вопиющем случае. Однако никакой реакции властей вплоть до недавнего времени не последовало.
По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе детдома №5 Оксаны Красиковой, официального распоряжения о переселении 47 детей и около 70 сотрудников пока не было. Но комиссии, члены которых говорят про школу для казаков и про то, что все воспитанники вместе с педагогическим коллективом в скором времени отправятся в Северный, регулярно приходят с марта.
– Есть постановление президента, в котором полностью прописана защита прав сирот: где и в каких условиях должен проживать ребенок, какое количество может находиться в группе, а это не более восьми человек, – говорит Красикова. – И не дай бог детский дом нарушит хотя бы один пункт, сразу же получит наказание. А сейчас выходит, что в группе будет по 15 ребят. Да и в целом условия там хуже, чем у нас. Получается ущемление прав.
Кроме того, по словам Красиковой, почти все сотрудники проживают в Индустриальном районе, где располагается и детский дом, и им будет проще уволиться, чем ездить на другой конец города. Разлука с людьми, ставшими почти родными, станет для детей очередной травмой. Педагог также не исключила конфликтов с воспитанниками детдома №3.
Казалось бы, при чем здесь Дегтярёв?
Детский дом №5 открылся в 2007 году, и с тех пор там живут дети, брошенные родителями, от 8 до 18 лет. Многие учатся в техникуме, который также находится в Индустриальном районе, и переезжать в Северный им совсем не с руки. Но тех, кто положил глаз на детдом №5, понять можно: просторное помещение, актовые залы, творческие студии.
– Там действительно не очень много детей на такую площадь, – говорит депутат Закдумы Хабаровского края Максим Кукушкин. – Среди бывших воспитанников есть выпускники Института культуры, есть те, кто стал артистом, а потом после работы в театре вернулся в детдом педагогом. Там сформировалась хорошая социализация детей. Среди них немало тех, кто называет воспитателей и преподавателей мамами. Для них разлука будет еще одним ударом!
Так кому и зачем понадобился казачий корпус в 2023 году? На этот вопрос точного ответа нет. По словам Максима Кукушкина, ни от одного из расположенных в крае казачьих подразделений такого запроса не было, там никто в помещении детей не заинтересован.
– Скорее всего мысль отдать детдом казачьему корпусу идет от правительства Хабаровского края в лице его главы Михаила Дегтярева, – полагает парламентарий. – Он где-то в феврале выкладывал ролик, в котором говорил, что надо бы открыть казачью школу, возродить традиции и все такое: одними из первых первопроходцев на Дальнем Востоке были казаки. Все идет оттуда, но трогать детей из каких бы то ни было побуждений, хороших или плохих, ни в коем случае нельзя. И в этом отношении вся общественность объединилась против этого переселения.
Лёд тронулся?
По словам Аркадия Захарова, без которого о затее с казачьей школой никто не узнал бы, он тоже ощутил некоторые изменения.
– Ко мне приходили из Следственного комитета и сообщили, что проводят проверку, – рассказал он. – К моему удивлению, не в отношении меня. Они пытаются разобраться с министерствами образования и соцзащиты.
В остальном, на взгляд Захарова, ситуация не изменилась.
– На данный момент вопрос в подвешенном состоянии, – пояснил Максим Кукушкин. – Официального решения не было. Недавно я встречался с заместителем министра соцзащиты Евгением Деминым, и мы долго разговаривали по этой проблеме. Он меня заверил (на словах), что анализ проводится и если будет ухудшаться положение детей, то переселять и брать на себя за это ответственность никто не будет. Глава попечительского совета ездила в детский дом №3: условия там, к сожалению, печальные и в корне отличаются от тех, что в детском доме №5. Все категорически против. Воспитатели и преподаватели не смогут туда ездить через весь город – это даже в финансовом плане проблема. Демин пообещал, что на этой неделе все решится. Но мне показалось, что общественный резонанс привел к тому, что правительство Хабаровского края очень сильно задумалось об этом переселении. И есть дети, которые заявляют: «Мы оттуда убежим!» В любом случае будут столкновения с теми детьми, которые там уже проживают. Очень много моментов, из-за которых это переселение допускать нельзя.
Депутат добавил, что, помимо разговора с профильным министерством, также написал обращение в краевую прокуратуру и выразил готовность «дойти хоть до Москвы».
Буквально на днях о проблеме заговорили и в краевом Министерстве образования.
– Вопрос о создании казачьего кадетского корпуса в Хабаровске сейчас прорабатывается, – заявила замминистра Юлия Зотова. – Рассматриваются различные варианты размещения будущей школы, в том числе и в здании детского дома №5 по улице Суворова в краевом центре – это один из вариантов.
По словам чиновницы, «окончательное решение будет приниматься с учетом интересов детей». А что, так сразу нельзя было?