Казаки важнее сирот. Власти Хабаровска хотят отправить детдом на задворки

Лёд тронулся?

По словам Аркадия Захарова, без которого о затее с казачьей школой никто не узнал бы, он тоже ощутил некоторые изменения.

– Ко мне приходили из Следственного комитета и сообщили, что проводят проверку, – рассказал он. – К моему удивлению, не в отношении меня. Они пытаются разобраться с министерствами образования и соцзащиты.

В остальном, на взгляд Захарова, ситуация не изменилась.

– На данный момент вопрос в подвешенном состоянии, – пояснил Максим Кукушкин. – Официального решения не было. Недавно я встречался с заместителем министра соцзащиты Евгением Деминым, и мы долго разговаривали по этой проблеме. Он меня заверил (на словах), что анализ проводится и если будет ухудшаться положение детей, то переселять и брать на себя за это ответственность никто не будет. Глава попечительского совета ездила в детский дом №3: условия там, к сожалению, печальные и в корне отличаются от тех, что в детском доме №5. Все категорически против. Воспитатели и преподаватели не смогут туда ездить через весь город – это даже в финансовом плане проблема. Демин пообещал, что на этой неделе все решится. Но мне показалось, что общественный резонанс привел к тому, что правительство Хабаровского края очень сильно задумалось об этом переселении. И есть дети, которые заявляют: «Мы оттуда убежим!» В любом случае будут столкновения с теми детьми, которые там уже проживают. Очень много моментов, из-за которых это переселение допускать нельзя.

Депутат добавил, что, помимо разговора с профильным министерством, также написал обращение в краевую прокуратуру и выразил готовность «дойти хоть до Москвы».

Буквально на днях о проблеме заговорили и в краевом Министерстве образования.

– Вопрос о создании казачьего кадетского корпуса в Хабаровске сейчас прорабатывается, – заявила замминистра Юлия Зотова. – Рассматриваются различные варианты размещения будущей школы, в том числе и в здании детского дома №5 по улице Суворова в краевом центре – это один из вариантов.

По словам чиновницы, «окончательное решение будет приниматься с учетом интересов детей». А что, так сразу нельзя было?