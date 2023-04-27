«Живу в Москве. Другая история, где ночую». На что могут рассчитывать беженцы в России

В России отношение к беженцам не сильно лучше, чем к трудовым мигрантам. И всё же только в одной столице живут тысячи людей, которые были вынуждены покинуть родину, чтобы сохранить себе жизнь. С начала спецоперации поток переселенцев стал еще больше. Им помогает комитет «Гражданское содействие»*.

– Мы хоть и занимаемся беженцами, но документ беженца видели один-единственный раз, – огорошивает нас пресс-секретарь комитета Николай Ворошилов. – Его дали какому-то афганцу, он приходил, показывал.

Оказывается, статус беженца в России имеют менее 300 человек, правильно говорить «вынужденный переселенец». «Не беженцы» просят в России временного убежища. Чаще всего в первый раз им отказывают, юристы организации помогают обжаловать решение, легально остаться в России, получить ВНЖ и потом российский паспорт. Сложностей на пути много: например, для получения ВНЖ надо сдать экзамен по русскому языку.

– Бесплатного обучения нет. Курсы проводят НКО, цена тысяча рублей в месяц. Но люди приезжают большими семьями, и 5–6 тысяч рублей в месяц для них большие деньги, – говорит Ворошилов.