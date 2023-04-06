Битва при Святом озере. Кто и зачем устроил провокацию вокруг православной святыни?
Репортаж из Косино, жители которого протестуют против строительства мечети вблизи от сакрального места
Второй месяц полыхает скандал вокруг Святого озера в московском районе Косино. Новость о строительстве огромной мечети недалеко от его берегов заставила вступить в конфронтацию жителей и православных общественников с одной стороны и мусульман – с другой. После того как в борьбу вступили бойцы смешанных единоборств (MMA) и Рамзан Кадыров, Сергей Собянин объявил, что строительную площадку перенесут, но точка, кажется, не поставлена.
Вербное воскресенье с ОМОНом
От станции метро «Улица Дмитриевского» всего 600 метров до Святого озера и храма в честь иконы «Живоносный источник» на его берегу. Неместный может и запутаться: на территории природно-исторического парка «Косинский» находятся три озера – Святое, Черное и Белое, отсюда красивое название – Трехозёрье.
В Вербное воскресенье на улицах ни души, даже стайка подростков и та направляется к храму «Живоносный источник» на Святом озере. У церкви толпа народа, вместились не все. Метрах в пятидесяти три автобуса с полицией и ОМОНом, которые отвечают за порядок. Молебен служит епископ Верейский Пантелеимон, но верующих так много и силовики приехали по другой причине.
Два месяца назад в интернете появилась информация, что в Косино на берегу Святого озера, почитаемого православными святого места, будут строить гигантскую мечеть на 60 тысяч человек, а еще медресе, исламскую академию, гостиницу, парковку – целую мини-Мекку. И сразу пошла реакция.
В середине марта неизвестные закопали голову свиньи на месте стройки, а 2 апреля, за неделю до Вербного воскресенья, у Святого озера прошел молебен против строительства мечети, в котором приняли участие православные активисты. Из интернета конфликт и не уходил: боец ММA Максим Дивнич написал посты в поддержку озера и нарвался на словесный удар коллеги Ислама Махачева: «Сколько бы ни препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет всё больше!» Блогер Хасбик пригрозил Дивничу: «Больше не приедешь на сборы сюда [в Дагестан]», а Рамзан Кадыров намекнул, что противникам строительства мечети неплохо бы отправиться на СВО.
И когда уже почти дошло до стенки на стенку, Сергей Собянин опубликовал у себя в телеграм-канале сообщение о том, что «предложение о строительстве рассматривалось только в предварительном порядке», что «речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м» и что расположение мечети изменено на участок «недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом». Казалось бы, вопрос снят, но нет.
«Три мечети многовато»
Неподалеку от храма стоят трое участников военно-патриотического клуба «Косино» в камуфляже, наблюдают за происходящим: наверное, на случай, если понадобится помощь силовикам.
– Здесь не было еще Москвы, а храм стоял. По преданию, на его месте (древний храм, по легенде, провалился под землю – Ред.) образовалось Святое озеро. Это уникальное место, здесь были купальни, бойцы (Куликовский битвы – Ред.) мыли в нем свои раны. Мной проверено на себе, я сам здесь травмы лечил – вода целебная, – говорит руководитель клуба с позывным «Вожак», имя не называет.
Его коллега по клубу с позывным «Охотник» продолжает мысль: место православное и строить мечеть рядом с ним – оскорбление чувств верующих, неуважение к христианской религии, мол, стройте себе мечети, пожалуйста, но не в наших палестинах.
– А я считаю, что в Москве и так мечетей многовато. Пять, говорите? Я слышал, три, – говорит самый молодой, Андрей Никитин, он в клубе недавно, позывного еще не заслужил и, как его соратники, не осторожничает при общении с прессой. – В какой-то год в Рамадан двое мужчин напились, зашли в православный храм и учинили беспорядки. Как они ни пытаются ввести экспансию, мы ее будем останавливать.
«Ты давай притормози», – одергивают парня старшие патриоты. Оно понятно: тема скользкая, до оскорбления чувств верующих и межрелигиозной вражды рукой подать, уж лучше и безопаснее говорить про врагов с Запада. «Охотник» выдает: конфликт – провокация тех, кто наговаривает плохое про наших бойцов на Украине, то есть спецслужб Америки и Англии, «не могут нас разметелить в бою», вот и стравливают друг с другом.
Говорю, что версия хорошая, интересная, сама не додумалась бы, и отступаю – ближе к храму и двум женщинам в платочках.
Будет преступность и транспортный коллапс
Женщины смелее мужчин в отстаивании своих интересов и за словом в карман не лезут. Моя собеседница Татьяна в Косино живет с 2013 года и говорит, что район тихий, безопасный, замечательный и терять это никак не хочется, потому что перенос строительства мечети на 1,5 километра в том же районе, по ее словам, – это не решение проблемы, по крайней мере для жителей.
– Во-первых, преступность будет. У меня девочка, и я за нее боюсь. Люберцы (где проживает много мигрантов – Ред.) тому пример, и то же самое у нас будет. Во-вторых, мы здесь погрязнем в транспортном коллапсе, и так через нас все едут – Некрасовка, Люберцы, – объясняет Татьяна.
Пока мы разговариваем, к нам подходит мужчина с предложением поставить подпись «за парк». Активисты предлагают на территории, где планировалось изначально построить мечеть, разбить парк в честь героев разных войн и СВО. Герои спецоперации сегодня серьезный аргумент.
– Это защитит озеро, чтобы не проводились дальнейшие работы. Еще в 2013 году озеро было почти под дверями храма, а с начала строительства метро озеро ушло, обмелело, – отмечает женщина.
По законам геологии в этих местах лучше вообще не строить из-за карстовых пород. Скорее всего и легенда про провалившийся под землю древний храм и возникшее на его месте Святое озеро – отсюда. Но когда для чиновников это было преградой? На обнесенной забором территории до сих пор какие-то работы ведутся, работает экскаватор. Активисты предполагают, что готовятся строить транспортно-пересадочный узел.
Сам по себе он никому не мешает, но на сохранение озера и заповедника влияет непосредственно.
– Мы спасли Святое озеро для православных, но то, что просветительско-духовный центр для нелегальных мигрантов перенесли на 1,5 километра – спорный вопрос. Это место из моего окна видно, – вздыхает активистка Наталья Семёнова.
Она и другие активисты «с района» готовы бороться дальше, и этот раунд, похоже, не последний. Мимо нас с флагами проходят активисты движения «Сорок сороков». У храма они поют патриотические песни, хотя является ли таковой песня «Любо, братцы, любо», я не совсем уверена. Лидер Андрей Кормухин произносит зажигательную речь о том, что они отстояли святое место, и предлагает праздновать.
Танцы и пляски в Великий пост смотрятся диковато, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вообще Кормухин – персона оригинальная: недавно он заявил, что готов в свою партию брать бывших заключенных из ЧВК «Вагнер», вернувшихся с СВО.
Кому это нужно
Кто заказчик всей этой шумихи – неизвестно, но то, что кто-то спровоцировал религиозный конфликт, очевидно. Националист Дмитрий Дёмушкин, как и все националисты, к теме мигрантов неравнодушный, выразил мнение, что это может быть связано с грядущими в сентябре выборами мэра и пиаром Собянина.
Более реалистичной выглядит версия о том, что слух о строительстве гигантского исламского комплекса на 60 тысяч верующих рядом с православными храмами был вброшен, чтобы в принципе лоббировать строительство мечети, не обязательно именно в Косино – может, в другом районе, скажем, в Коммунарке, где мигрантов уже больше, чем граждан РФ. Туда националисты со своей поддержкой и заклинаниями «Мы русские, с нами Бог» вряд ли сунутся.