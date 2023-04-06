Битва при Святом озере. Кто и зачем устроил провокацию вокруг православной святыни?

– А я считаю, что в Москве и так мечетей многовато. Пять, говорите? Я слышал, три, – говорит самый молодой, Андрей Никитин, он в клубе недавно, позывного еще не заслужил и, как его соратники, не осторожничает при общении с прессой. – В какой-то год в Рамадан двое мужчин напились, зашли в православный храм и учинили беспорядки. Как они ни пытаются ввести экспансию, мы ее будем останавливать.

«Ты давай притормози», – одергивают парня старшие патриоты. Оно понятно: тема скользкая, до оскорбления чувств верующих и межрелигиозной вражды рукой подать, уж лучше и безопаснее говорить про врагов с Запада. «Охотник» выдает: конфликт – провокация тех, кто наговаривает плохое про наших бойцов на Украине, то есть спецслужб Америки и Англии, «не могут нас разметелить в бою», вот и стравливают друг с другом.

Говорю, что версия хорошая, интересная, сама не додумалась бы, и отступаю – ближе к храму и двум женщинам в платочках.

Будет преступность и транспортный коллапс

Женщины смелее мужчин в отстаивании своих интересов и за словом в карман не лезут. Моя собеседница Татьяна в Косино живет с 2013 года и говорит, что район тихий, безопасный, замечательный и терять это никак не хочется, потому что перенос строительства мечети на 1,5 километра в том же районе, по ее словам, – это не решение проблемы, по крайней мере для жителей.

– Во-первых, преступность будет. У меня девочка, и я за нее боюсь. Люберцы (где проживает много мигрантов – Ред.) тому пример, и то же самое у нас будет. Во-вторых, мы здесь погрязнем в транспортном коллапсе, и так через нас все едут – Некрасовка, Люберцы, – объясняет Татьяна.

Пока мы разговариваем, к нам подходит мужчина с предложением поставить подпись «за парк». Активисты предлагают на территории, где планировалось изначально построить мечеть, разбить парк в честь героев разных войн и СВО. Герои спецоперации сегодня серьезный аргумент.