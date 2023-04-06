Вопрос ребром. Какой лозунг должен быть у нынешнего Первомая?

В советское время первомайские праздники проводились с транспарантами «Мир! Труд! Май!» «Собеседник» поинтересовался у известных людей страны: какой лозунг должен быть у нынешнего Первомая?

Денис Драгунский, писатель

– А чего менять? Май – есть май, мир – это ценность большая. А трудиться надо, потому что без этого никуда. Сегодня мы разучились работать, а лозунги правильные.

Татьяна Буланова, певица

– Вот совершенно не представляю, как этот лозунг можно поменять.

Евгений Ямбург, член-корреспондент РАО, заслуженный учитель РФ

– Первомайский праздник имеет совершенно замечательную традицию. Начался он в Америке, и это был действительно праздник, который объединил всех трудящихся людей. Одновременно Первое мая стало еще и праздником весны. Такой день должен быть, несмотря на то, что весь мир сошел с ума.

Ирина Роднина, депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка

– И мир, и труд, и май – все остается, значит, и праздник этот должен быть!

Николай Харитонов, председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики

– Май, мир, труд никуда не уходят. А добавить, я считаю, надо: вместе мы – сила!

Андрей Житинкин, народный артист России, режиссер

– Я бы ничего не менял, и не потому, что люблю традиции. Здесь ключевое слово – мир! И то, что оно стоит первым, это замечательно.