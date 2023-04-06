Полный факап. Чиновникам поставлен таргет прокачать скилл общения на чистом русском
Размышляем о перспективах запрета использования иностранных слов госслужащими
До остальных граждан дело тоже скоро дойдет. Депутаты раскрыли подробности: поправкам подвергнутся законы «О рекламе», «О защите прав потребителей», «О СМИ». И вот тогда под запретом могут оказаться слова: «бизнес», «бренд», «интервью», «шоу» и многие другие, включая иностранное слово «реклама», которое по-русски значит – «выкрикивание с целью привлечения внимания к продукту».
Словари басурманских слов
Официально закон о языке вступил в силу, но словари и справочники будут готовить до 2025 года, так что наказания за нарушения пока не предполагается. Это будет позже, пояснила председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская: «Когда мы говорим об употреблении англицизмов, иностранной лексики, то мы можем говорить о какой-либо ответственности с того момента, когда появятся словари, их будет заказывать правительство и за которые будет отвечать правительство. Впереди огромный труд больших научных коллективов».
Новый правовой акт на самом деле – это поправки к закону «О государственном языке Российской Федерации» 2005 года, о заимствованиях там тоже есть, но люди не соблюдали до сегодняшнего дня писанные правила, так как язык трудно регулировать искусственно. В метафорическом смысле язык – живой, саморазвивающийся организм, и никакие жесткие запреты ему не преграда, а уж в эпоху интернета остановить смешивание языков реально невозможно.
К поправкам к закону о языке есть вопросы, филологи уверены: далеко не всем привычным иностранным словам так уж легко найти замену на русском, да и словарь станет беднее, лишившись точных иностранных слов. И как быть тогда?
На Руси заимствования начались еще с VI века, слова «ковш», «кувшин», «янтарь», «деревня» пришли в лексикон из других языков. «Пельмени», «мойва», «сауна» – тоже появились тогда же. В обиход вошли греческие слова: «известь», «сахар», «скамья», «тетрадь», «фонарь». Мы сегодня и не представляем, что огромное количество привычных слов изначально русскими не были никогда. «Матрац», «адмирал», «лак», «кофе» – арабские слова.
В русском языке множество латинизмов, тюркизмов, слов из санскрита и другие заимствования из мертвых и живых языков – все перемешаны и выглядят как родные. Кроме того, часто заимствуются даже части слов: приставки, суффиксы, с помощью которых и образовываются слова. Исследователи заявляют: исконного, русского языка в природе не существует, а заключить развитие языка в рамки ограничительных законов – дело безнадежное.
Впрочем, законодателей такая ситуация не остановила. Инициаторы закона объясняют необходимость создания новых правовых норм тем, что русский язык нуждается в защите: якобы много слов сегодня заимствуется без надобности.
Англицизмы вообще употребляются повсеместно и поглощают нашу речь. Вот зачем, к примеру, слово «дедлайн», если его можно заменить словосочетанием «крайний срок»? К чему «маркетинг» – есть «продвижение», а «инвестор» – это просто «вкладчик». «Брифинг» – короткая пресс-конференция, а «лизинг» – долгосрочная аренда с правом выкупа. «Грант» – безвозмездная субсидия, а «саммит» – переговоры высшего руководства. «Импичмент» – высказывание недоверия власти. Да, несколько громоздко, но зато по-нашему! Но как быть со словом «президент», «спикер»? А «конституция»? Все это тоже не по-русски.
Эксперты, прочитавшие закон, смеются: если бы документ уже сейчас полноправно вступил в силу, невозможно было бы даже написать пояснительную записку к этому документу.
«Не аналог, а подобие»
Все нормативные акты федеральных органов власти должны будут проходить лингвистическую экспертизу. В готовящихся справочниках нам укажут разрешенные иностранные слова, которым нет аналогов. Остальные слова будут менять на русские. Пока непонятно, как заменят слова «спикер» (председатель, докладчик, оратор?), «депутат»; и как собираются контролировать саму речь чиновников? Будут ли наказывать за устные нарушения?
Филологи не сомневаются: язык живет по своим законам – мы берем на вооружение из иностранных слов лучшее, у нас тоже что-то заимствуют (например sputnik, perestroika). Если слово удобно в произношении, оно обязательно приживется, запрещай его или не запрещай. Так было, есть и будет. Еще один критерий – краткость, существует даже такое понятие – «закон экономии речевого усилия». Неужели и с «ОК» нам придется расстаться?
После появления закона его бурно обсудили в интернете пользователи социальных сетей и даже предложили свои переводы: «Энергия» – «воля». «Бензин» – «самогар». «Керосин» – «вощаное масло». Не «аналог», а «подобие»! А президента, премьера и министров предупредили? Депутатам тоже придется переименоваться в «плечевых». В современном искусстве будут жанры «действование», «стоящие предметы», «двигающеесякартинкохудожество».
Как считает кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и социально-культурной деятельности СФУ Антонина Андреева, замена может быть для официальных документов, но точно не для повседневной жизни, СМИ или рекламы. Ученый уверена, что молодежный сленг будет существовать, никуда не денется. Повседневная культура на этот закон вряд ли откликнется. Да, в официальных текстах придется исполнять требования законодательства. Этот язык будет отличаться от языка обыденного, но на то он и официоз, уверена Андреева.
Из блогов
С 1 января 2025 года всякие «кешбэки», «тренды», «маркетплейсы», «бизнес-коучинг» и прочая басурманская тарабарщина станут вне закона. Всё, что в соответствии с упомянутыми выше поправками можно подверстать под рекламу, бизнес, медиа или культуру-мультуру, будет обязано выражаться благолепно – в духе русского самостийного почвенничества.
Важный момент
Декан филологического факультета Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Андрей Щербаков обратил внимание «Собеседника» на важные нюансы документа. Например, расширенное количество сфер, где русский язык употребляется как государственный. В этот перечень включена и сфера образования.
– Через систему образования мы обучаем русскому языку, формируем коммуникации на русском языке в многонациональной стране, – заметил декан. – Все заимствования никто отменять не будет. Одно дело – регулировать употребление русского языка как государственного в официальной сфере и совсем другое дело – в рекламе, СМИ. Но если в рекламе используется иноязычный текст, должна обязательно присутствовать русскоязычная версия. Потому что не все, извините, жители Российской Федерации владеют иностранными языками, так же обстоят дела и со СМИ, где не рекомендовано злоупотреблять иноязычиями.
Декан уверен, работникам СМИ важно понять: если они будут использовать иностранные слова в статьях, их просто не поймут читатели, и для того чтобы навести в этом порядок, обязательно необходим закон.
Пока на поправки к закону можно смотреть сквозь пальцы – ждем официальных словарей. Но скоро нововведения, судя по всему, накроют бизнес, СМИ, блогосферу, культуру, массовые мероприятия. С января 2025 года мы сможем употреблять заимствованные слова только в частном разговоре, но ни в блогах, ни в социальных сетях, ни на прочих персональных сайтах.
Истинная причина создания закона – политическая. Власть рассуждает так: сегодня мы всё дальше от остального мира, и, значит, негоже говорить на наречии врагов. Нам нужны своя, отдельная мораль и свой, особенный язык.
Скоро послушаем, что нам на таком языке наговорят слуги народа.