Полный факап. Чиновникам поставлен таргет прокачать скилл общения на чистом русском

До остальных граждан дело тоже скоро дойдет. Депутаты раскрыли подробности: поправкам подвергнутся законы «О рекламе», «О защите прав потребителей», «О СМИ». И вот тогда под запретом могут оказаться слова: «бизнес», «бренд», «интервью», «шоу» и многие другие, включая иностранное слово «реклама», которое по-русски значит – «выкрикивание с целью привлечения внимания к продукту».

Словари басурманских слов

Официально закон о языке вступил в силу, но словари и справочники будут готовить до 2025 года, так что наказания за нарушения пока не предполагается. Это будет позже, пояснила председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская: «Когда мы говорим об употреблении англицизмов, иностранной лексики, то мы можем говорить о какой-либо ответственности с того момента, когда появятся словари, их будет заказывать правительство и за которые будет отвечать правительство. Впереди огромный труд больших научных коллективов».

Новый правовой акт на самом деле – это поправки к закону «О государственном языке Российской Федерации» 2005 года, о заимствованиях там тоже есть, но люди не соблюдали до сегодняшнего дня писанные правила, так как язык трудно регулировать искусственно. В метафорическом смысле язык – живой, саморазвивающийся организм, и никакие жесткие запреты ему не преграда, а уж в эпоху интернета остановить смешивание языков реально невозможно.

К поправкам к закону о языке есть вопросы, филологи уверены: далеко не всем привычным иностранным словам так уж легко найти замену на русском, да и словарь станет беднее, лишившись точных иностранных слов. И как быть тогда?

На Руси заимствования начались еще с VI века, слова «ковш», «кувшин», «янтарь», «деревня» пришли в лексикон из других языков. «Пельмени», «мойва», «сауна» – тоже появились тогда же. В обиход вошли греческие слова: «известь», «сахар», «скамья», «тетрадь», «фонарь». Мы сегодня и не представляем, что огромное количество привычных слов изначально русскими не были никогда. «Матрац», «адмирал», «лак», «кофе» – арабские слова.

В русском языке множество латинизмов, тюркизмов, слов из санскрита и другие заимствования из мертвых и живых языков – все перемешаны и выглядят как родные. Кроме того, часто заимствуются даже части слов: приставки, суффиксы, с помощью которых и образовываются слова. Исследователи заявляют: исконного, русского языка в природе не существует, а заключить развитие языка в рамки ограничительных законов – дело безнадежное.

Впрочем, законодателей такая ситуация не остановила. Инициаторы закона объясняют необходимость создания новых правовых норм тем, что русский язык нуждается в защите: якобы много слов сегодня заимствуется без надобности.

Англицизмы вообще употребляются повсеместно и поглощают нашу речь. Вот зачем, к примеру, слово «дедлайн», если его можно заменить словосочетанием «крайний срок»? К чему «маркетинг» – есть «продвижение», а «инвестор» – это просто «вкладчик». «Брифинг» – короткая пресс-конференция, а «лизинг» – долгосрочная аренда с правом выкупа. «Грант» – безвозмездная субсидия, а «саммит» – переговоры высшего руководства. «Импичмент» – высказывание недоверия власти. Да, несколько громоздко, но зато по-нашему! Но как быть со словом «президент», «спикер»? А «конституция»? Все это тоже не по-русски.

Эксперты, прочитавшие закон, смеются: если бы документ уже сейчас полноправно вступил в силу, невозможно было бы даже написать пояснительную записку к этому документу.