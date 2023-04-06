Новости авиации – с какой начать?

У нас есть две новости про авиацию: одна хорошая, другая сами знаете какая. По традиции начнём с хорошей. Говорят, «Аэрофлот» разместит рекордный заказ на иностранные самолёты. Такой рекордный, что даже Air India, заключившая в феврале контракт на 470 лайнеров, будет нервно курить в сторонке.

А теперь новость не очень хорошая. Согласно товарному коду ТН ВЭД 9503 00 100 9 – Airbus, которые Минпромторг намерен параллельно импортить, а «Аэрофлот» закупить в промышленных масштабах, относятся к категории трёхколесных велосипедов, самокатов, педальных машинок «и прочих игрушек на колёсах». Впрочем, на всех них можно худо-бедно перемещаться. Так что, если подумать, и эта новость всё-таки тоже хорошая. Но опять же – нюансы.

Как сообщает авиационный аналитический ресурс «Авиаторщина», в этом году «Аэрофлот» намерен расширить свой парк 4400 бортами таких вот педально-колёсных игрушечных Airbus. Не знаем, можно ли на них перемещаться каким-то образом, поскольку маленькая копия самолёта – это всё-таки не полноценный трёхколёсный велосипед. Но, по данным вышеуказанного ресурса, национальный перевозчик намерен отстегнуть на сувенирные самолётики больше ₽28 млн!

Как нетрудно посчитать, каждый самолётик обойдётся примерно в 6,3 тысячи рублей. Что несколько дороговато для простой модельки самолёта, которых навалом на «Алиэкспрессе» по цене от полутора сотен до полутора тысяч рублей. Причём ни одна из них в качестве транспортного средства не годится: у некоторых вообще нет колёс – они на подставках.

С другой стороны, полноценный Airbus, даже самый дешёвый А318, на сто мест, который авиакомпании не любят (по этой причине он фактически снят с производства), обойдётся в 77,4 млн, к тому же отнюдь не рублей. Но мы понимаем, что если «Аэрофлот» решил потратить ₽28 млн, то он скорее всего выпьет обязательно. Так пусть у него будут хотя бы игрушечные самолёты. Чтобы те, кому они, по всей видимости, предназначаются в качестве подарков, не забыли, как выглядят настоящие лайнеры.