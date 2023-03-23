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В пятницу, в 15:04

Книга. «Великие пары» глазами Дмитрия Быкова*

Вышел сборник лекций «Прямая речь» и статей, написанных для журнала Story

У Дмитрия Быкова* вышла новая книга «Великие пары. Истории любви-нелюбви в литературе» о судьбоносных встречах, изменах и расставаниях знаменитостей. Это сборник лекций «Прямая речь» и статей, написанных для журнала Story.

Лекции Дмитрия Львовича* собирают полные залы, даже самые начитанные интеллектуалы слушают с открытым ртом его выступления о русской литературе. В сборник вошли истории любви более 20 звёздных пар: Элема Климова и Ларисы Шепитько, Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, Константина Симонова и Валентины Серовой и других.

Книга поможет разобраться в отношениях криминальной парочки Бонни и Клайд – где там правда, а где вымысел. На примере Тургенева узнаете, как найти счастье в сердце ада и почему Анну Ахматову в личной жизни преследовали дурные знаки. Ленина и Крупскую автор рассматривает как талантливых литераторов и называет «наиболее известными модернистами в русской культуре».

Это не приукрашенные для массового читателя love stories, а исследование, попытка понять человека творящего и как на его жизнь влияют иррациональные чувства.

*Признан властями РФ иноагентом

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