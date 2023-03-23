Архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко: Механизм возвращения украинских детей необходим немедленно

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Львовой-Беловой, выданный по обвинению в незаконной депортации детей с Украины, привлёк внимание к проблеме, о которой правозащитники уже долго говорили.

«Собеседник» поговорил о возвращении украинских детей с архиепископом Апостольской православной церкви, руководителем Центра помощи беженцам (Санкт-Петербург) Григорием Михновым-Вайтенко.

Цифры

По сообщениям ТАСС, в Россию с февраля 2022 года прибыло 738 тысяч детей. Украинские представители считают, что вывезено около 300 тысяч детей, причём 10 тысяч из них находятся без попечения родственников и опекунов. На украинском портале «Дети войны» представлены данные о 16 226 депортированных и 308 возвращённых ребятах.

«Лес рубят – щепки летят»

– Владыка Григорий, как вы оцениваете решение МУС?

– Я не знаю, какие материалы легли в основу решения Гаагского трибунала, но могу сказать, что нарушения были. Расценивать их как преступление – не в моей компетенции. Как по мне, преступления не совершено. Но вместе с тем я понимаю логику международных служб, которые говорят: «В чем проблема? Приезжайте и предъявите свои доказательства». Случаи оправдательных приговоров в МУС действительно были.

Не хочу выступать адвокатом Владимира Владимировича, но, на мой взгляд, злой воли российских властей в вывозе детей нет, а есть типичное наплевательское отношение к людям и применение общеупотребительного выражения «Лес рубят – щепки летят».

Нам говорят, что надо было вывозить детей и детские дома из-под обстрела. Я с этим полностью согласен, но не надо просто хватать детей и куда-то везти. Те же Женевские конвенции подробно описывают всю необходимую процедуру при таких случаях: нужно срочное обращение одного командования к другому и создание гуманитарных коридоров для выезда, например, детского дома в сторону той страны, в юрисдикции которой он располагался.