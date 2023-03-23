Вопрос ребром: какой язык вы посоветовали бы изучать сегодня детям?

Банк России планирует обучать своих сотрудников китайскому языку. Африканские языки суахили и амхарский начинают изучать в российских школах. «Собеседник» выяснял у известных россиян: какой язык они посоветовали бы учить своим детям и внукам?

Андрей Житинкин, народный артист России, режиссёр

– Африканские языки – всё-таки это экзотика. А если ты знаешь какой-то из европейских языков, достаточно легко интегрироваться в культуру. Мой совет: учите как можно больше языков, это развивает мозг, решает проблему деменции. И кстати, если ты выучил английский, очень легко подхватить и испанский (сейчас он очень популярен, порой даже идёт впереди французского), итальянский и французский.

Людмила Нарусова, сенатор

– Мой внук учит китайский с четырёх лет и на нём разговаривает. Насчёт африканских – суахили и амхарского – я не знаю, но китайский изучать точно стоит. Изучать любые языки можно посоветовать всем детям, но, конечно, не заставлять. Родителям стоит учитывать, есть ли у ребёнка к этому склонности, не каждый может. Вообще, судя по нашей внешней политике, английский будет сдавать позиции, китайский, наоборот, активно распространяется.

Татьяна Буланова, певица

– Любой иностранный язык знать здорово. Я бы посоветовала какой-то распространённый – английский, наверное. Все языки знать очень хорошо, но если английский знаешь и говоришь на нём, легче выучить, например, французский или немецкий.

Денис Драгунский, писатель

– Французский! Почему он? Английский мы и так знаем. Французский такой изящный! Вся русская культура, начиная с Екатерины Второй и до 1917 года, была с большой долей французского языка.