Вокзальный проезд – теперь по-божески

В Рязани под напором Союза православных женщин были переименованы две улицы, ещё с советских времён называвшиеся Безбожными. И судя по их виду на гугл-картах, дела именно так и обстояли – высшие силы явно предпочитали не замечать эту часть Рязани.

До 1935 года улицы назывались Банными – в честь расположенной поблизости бани. Но потом по предложению местного отделения Союза воинствующих безбожников произошёл ренейминг. Как видим, воинствующие атеисты сворачивали таблички ничуть не хуже воинствующих православных. Ключевое слово – воинствующие.

Теперь многострадальные улицы будут называться 1-м и 2-м Вокзальным проездами – по просьбе все тех же активистов. О том, что прямо рядом уже есть просто Вокзальная улица, православные женщины не подумали: наверное, на уже бывших Безбожных никто из них не живёт. Главное, что теперь православненько!

Председатель топонимической комиссии Николай Булычев заявил, что жители отнеслись к инициативе спокойно, прямо как православные женщины. И что характерно – не соврал. Потому что, если верить местным депутатам-коммунистам, обсудить переименование с жителями никто не удосужился. Вот никто и не возразил – очень удобно! Тем более что, как заметил в своём телеграм-канале саратовский экс-депутат Николай Бондаренко, «переименование улиц обходится бюджету в хорошую копеечку».

Ведь нужно внести кучу изменений во множество документов. И бюджет на это лучше осваивать в тишине, а если будут возражения, то может статься и так, что осваивать будет нечего.