Кому поцелуй на всю жизнь, а кому слюнявый
Первый поцелуй, первая заграничная поездка – такое обычно не забывается...
Предлагаем отвлечься от суровой и пугающей реальности и вместе со знаменитостями предаться приятным воспоминаниям.
Егор Бероев, актёр
Первый поцелуй. Прекрасно его помню. Она была француженка, и звали её Марьян. Красавица невероятная, носила брекеты! Дело было в Москве, девочка приехала к нам по обмену. Я, восьмиклассник, влюбился в неё с первого взгляда, роман был бе-зум-ный!
Первый фильм, который зацепил. Драма «Пролетая над гнездом кукушки» – экранизация одноимённого романа Кена Кизи. Смотрел её и, как любой нормальный человек, не мог сдержать слез. Книгу тоже, разумеется, рыдая, читал – она обязательна к прочтению всеми!
Первая большая покупка. Мотоцикл «Сова» – легенда 1990-х. Его выпустили спустя пару лет после распада СССР. Смог купить его, когда учился в последнем классе школы!
Первый раз, когда узнали поклонники. Он, честно говоря, не запомнился, но, когда узнают, это одновременно и приятно, и воспринимается мною как что-то естественное – ведь если актёра не узнают после исполненной им роли, значит, кто-то где-то недоработал.
Первая поездка за рубеж. С дедушкой и бабушкой отправились на знаменитую рождественскую ярмарку в немецкий Франкфурт-на-Майне. Добирались туда на поезде – через всю Европу. В этом волшебном европейском поезде справили моё 11-летие. Воспринимал всё это путешествие не иначе как чудо.
Бедрос Киркоров, певец
Первый поцелуй. Ох, я был далёк от этих вещей: с 12 лет уже пел в хоре, слыл мальчиком серьёзным, ответственным. Поэтому, честное слово, сие романтическое действо в памяти не отложилось.
Первый фильм, который зацепил. Черно-белый «Чапаев» братьев Васильевых произвёл на меня огромное впечатление. Навсегда запомнил финальную сцену, когда Чапаев и его товарищи бросаются в воды Урала. Казаки с крутого берега обстреливают красных, Петька погибает, преданно прикрывая своего командира. Но и Василий Иванович и его люди один за другим тонут, сражённые пулемётными очередями...
Первая большая покупка. Не помню, потому что я не магазинный человек – не люблю шопинг. Да мне и незачем им заниматься: дорогой мой сынок Филя и так всем, чем нужно и не нужно, одарит.
Первый раз, когда узнали поклонники. Узнавать стали, только когда мой Филипп прославился. До этого я пел, но меня никто не знал, потому что избегал телевыступлений, где все всегда поют под фанеру, а я этого терпеть не мог. Поэтому положа руку на сердце говорю: популярностью я обязан своему сыну.
Первая поездка за рубеж. Из Варны – в Одессу. С Обществом друзей Болгарии, созданным после войны, давали концерты в местном ДК железнодорожников. А жили прямо на судне, на котором и прибыли в одесский порт. Судно называлось «Дружба». Ох...
Александра Ребёнок, актриса
Первый поцелуй. В детском саду поцеловалась с мальчиком – Женей Германовичем, я сходила по нему с ума. Интересно, что в это же время в меня втюрился другой мальчик – Костя Чуркин. И пока мы украдкой чмокались с Женей, Костя на полном серьёзе просил моей руки у моей мамы.
Первый фильм, который зацепил. Точно что-то из обожаемого Вуди Аллена! Смотрела – восхищалась, смотрела – восхищалась... И вот играю в МХТ имени Чехова в пьесе по его мелодраме «Мужья и жёны» 1992 года, постановка Константина Богомолова. Что тут сказать? Одним словом – счастье!
Первая большая покупка. Автомобиль – когда осознала две вещи: что возникла в нём необходимость и что... ну, могу себе позволить.
Первый раз, когда узнали поклонники. В январе 2010 года, сразу же после начала показа на «Первом» сериала «Школа» Валерии Гай Германики. Удивило, что абсолютно незнакомые мне люди стали здороваться со мной на улице, да ещё любезно так.
Первая поездка за рубеж. В 14 лет отправилась с московским Детским центром искусств на гастроли в Вильнюс! На дворе стоял 1994 год, соответственно Литва уже считалась другим государством, что меня не могло не радовать, так как все дети моего возраста (да и не только мы) мечтали побывать за границей.
Пелагея, певица
Первый поцелуй. Это был Дмитрий Харатьян! Ха-ха, шучу-шучу. Дмитрий Вадимович, с которым мы теперь иногда пересекаемся на сборных концертах, был моей первой любовью в детстве. Увы, он ничего об этом не знал, и в реальности поцеловал меня первый раз в щёчку одноклассник.
Первый фильм, который зацепил. Советские музыкальные фильмы-сказки – в том числе «Варвара-краса, длинная коса», «Снежная королева», «Снегурочка»... Перечислять могу до утра! Это неиссякаемый источник сил и вдохновения!
Первая большая покупка. Выиграла в конкурсе тысячу долларов – гигантские деньги, что тогда, что сейчас. На часть денежного приза приобрела шикарный кожаный кофр для сценических костюмов. Кофр весил больше, чем я!
Первый раз, когда узнали поклонники. А я сама всем показывала и рассказывала, что это я! Вышел один журнал со мной на обложке – и я гуляла с ним (и с подружкой за компанию) по Москве, словно окрылённая! Каждому встречному демонстрировала выпуск и говорила, что эта девочка, его украсившая, это вот я!
Первая поездка за рубеж. Тут сложно не ошибиться, поскольку ездить на заграничные гастроли с мамой (она же мой директор, администратор и помощник во всех делах) я начала, когда была совсем маленькая. Отчего-то мне кажется, что первой страной была Испания.
Николай Лукинский, пародист
Первый поцелуй. Я же женат на однокласснице! Первый поцелуй у нас с Ирочкой Кричевской случился аж в 10-м классе. Ждал 10 лет, пока она ответит мне взаимностью. И когда ответила, подумал: «Никому не отдам!» И запомнил: это было 9 октября 1977 года, на веранде. Так с тех пор и вместе – всю нашу жизнь.
Первый фильм, который зацепил. Наша советская комедия «Первая перчатка» 1946 года. Благодаря этому фильму узнал, что в мире есть такой вид спорта – бокс! И даже серьёзно им увлёкся в молодости и отдал ему много лет жизни. Кстати, позже это помогло мне победить в шоу «Король ринга» на «Первом канале» и выиграть внедорожник!
Первая большая покупка. В 27 лет стал владельцем своей первой машины – «Жигули», двенадцатая модель. Она стоила 7300 рублей. Пять тысяч мне дал тесть, две тысячи мы заняли, а 300 рублей нашлось своих!
Первый раз, когда узнали поклонники. На легендарном теплоходе «Аншлага» узнавали всех, кроме меня! Видимо, по телевизору меня тогда ещё не показывали, только живьём. И дети, когда брали у меня автограф, уже обойдя всех артистов, прямо спрашивали: «Дяденька, а вы кто?» Понял в те моменты: нос задирать мне ещё рано.
Первая поездка за рубеж. В 1989 году махнули с моей любимой и единственной в Польшу. Честно – туристами, а не челноками, как вы наверняка сейчас подумали. Но многие наши друзья действительно ездили туда, чтобы что-то продать и что-то купить.
Алла Сурикова, режиссёр
Первый поцелуй. Мне очень не понравился. Мальчик обслюнявил меня и долго потом вытирал. Мне было лет 12, его звали Витя.
Первый фильм, который зацепил. Драма «Пролетая над гнездом кукушки» режиссёра Милоша Формана. Этот фильм стал вторым в истории мирового кинематографа, завоевавшим «Оскара» в пяти самых престижных номинациях, и первым, собравшим такую же «большую пятёрку» на «Золотом глобусе». А вот роман Кена Кизи я до просмотра не читала, так как находилась в таком возрасте, когда уже ничего не читают.
Первая большая покупка. Ярко-голубые брюки – не поскупилась на обновку, когда приехал дальний родственник из Америки. Как начинающему режиссёру мне хотелось произвести на него впечатление, сделать вид, что я богата.
Первый раз, когда узнали поклонники. Отдыхала в санатории, ко мне подошли и сказали: «Какие у вас замечательные рассказы!» Спутали с Викторией Токаревой...
Первая поездка за рубеж. Болгария где-то во времена Советского Союза. Мы покупали там джинсы и дублёнки и прятали их в несколько слоёв грязного белья, чтобы нас не завернули с границы обратно или вовсе не арестовали.