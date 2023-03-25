Кому поцелуй на всю жизнь, а кому слюнявый

Первый поцелуй. Прекрасно его помню. Она была француженка, и звали её Марьян. Красавица невероятная, носила брекеты! Дело было в Москве, девочка приехала к нам по обмену. Я, восьмиклассник, влюбился в неё с первого взгляда, роман был бе-зум-ный!

Первый фильм, который зацепил. Драма «Пролетая над гнездом кукушки» – экранизация одноимённого романа Кена Кизи. Смотрел её и, как любой нормальный человек, не мог сдержать слез. Книгу тоже, разумеется, рыдая, читал – она обязательна к прочтению всеми!

Первая большая покупка. Мотоцикл «Сова» – легенда 1990-х. Его выпустили спустя пару лет после распада СССР. Смог купить его, когда учился в последнем классе школы!

Первый раз, когда узнали поклонники. Он, честно говоря, не запомнился, но, когда узнают, это одновременно и приятно, и воспринимается мною как что-то естественное – ведь если актёра не узнают после исполненной им роли, значит, кто-то где-то недоработал.

Первая поездка за рубеж. С дедушкой и бабушкой отправились на знаменитую рождественскую ярмарку в немецкий Франкфурт-на-Майне. Добирались туда на поезде – через всю Европу. В этом волшебном европейском поезде справили моё 11-летие. Воспринимал всё это путешествие не иначе как чудо.

Бедрос Киркоров, певец