В аду Мумбая. Репортаж из самого колоритного индийского мегаполиса

Мумбай – город-преисподняя, город-испытание, где трущобная нищета дышит в затылок богатству миллиардеров, где закладывает уши от шума улиц и где нечем дышать даже ночью. Корреспондент «Собеседника» погрузилась в мумбайский треш.

Капустный сэндвич и женское такси

«Бог мой!» – простонала я, выплюнув кусок бутерброда. Между двумя кусками белого хлеба лежал кусок ржаного, с обеих сторон обложенный капустой с адски пряной смесью. Сырая капуста дала сок, и хлеб стал мокрым, как пляжное полотенце. На соседнем сиденье индус с аппетитом и не индийской скоростью поглощал такой же капустный сэндвич.

Из Гоа в Мумбай я летела на самолёте флагманского авиаперевозчика Индии и надеялась на нормальный ланч. Хотя глупо, наверное, ожидать в вегетарианской стране чего-то другого. При входе в самолёт пассажиров встретила женщина в сари и с красной точкой – бинди – на лбу, которая из религиозного символа благодаря западной культуре деградировала в украшение.

Самый простой способ добраться из аэропорта до города – взять препейд (предоплаченное) такси. Называешь локацию, оплачиваешь по фиксированному тарифу и едешь. Но быстро не получилось – мне дали женское такси со всеми вытекающими. Я и три таксистки немало времени потратили, чтобы запихнуть мой огромный чемодан в маленький багажник. Не всегда феминизм женщинам во благо.

В Индии не во всех такси есть кондиционеры, но мне повезло – прохладный ветерок благодатно обдувал. Несмотря на климат-контроль и закрытые окна, отчётливо улавливался запах Мумбая – густая сладковатая вонь. С морского моста Бандра открывался вид на сам мост, залив Махим Аравийского моря с грязнейшей водой, многоэтажки и небоскрёбы, тонущие в сером вонючем смоге.