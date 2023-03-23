Немые, но говорящие свидетели. К 80-летию трагедии в Хатыни

На этой неделе исполняется 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Сожжённая нацистами вместе с жителями белорусская деревня стала символом зверств немецких оккупантов.

В огне тогда погибли 149 жителей, в том числе 75 детей. «Сестёр» Хатыни в СССР были сотни. С 2023-го их насчитали уже 216 вместо известных всему миру 186. Только на территории Белоруссии немцы провели более 140 крупных карательных операций.

Ещё и сегодня историки вместе с властями уточняют цифры потерь, находят захоронения павших героев-партизан… Нередко помогают им в этом так называемые эго-документы – дневники, письма, воспоминания людей, жизни которых искорёжила война. В конце прошлого века эти личные свидетельства собирали по крупицам, однако весь массив данных лишь недавно стал доступен специалистам. О том, какие пронзительные судьбы вырисовываются из этих материалов, рассказывает к.и.н. Сергей НОВИКОВ, зав. кафедрой Минского государственного лингвистического университета.

До сих пор секретны

– Белорусские архивы в этом смысле пионеры – ещё в середине 1990-х у нас были рассекречены материалы, которые в России, как оказалось, оставались закрытыми. В частности, немецкие оккупационные документы, а также те, что касаются партизанского движения… Между тем они очень важны для уточнения того, что творили фашисты на нашей земле.

Так, в США (в NARA) хранится малоизвестная коллекция немецких трофейных материалов, которые отечественные исследователи называют «Александрийские микрофильмы». В Минске в НАРБ их насчитывается более 314 тысяч страниц, отражённых в 293 микрофильмах. Я не пожалел два года жизни, чтобы изучить их, в том числе в немецких архивах.

Работа с этой коллекцией помогла мне найти документы ещё о 54 карательных операциях нацистов. Материалы я предоставил Генпрокуратуре республики, которая два последних года занимается расследованием происходившего на нашей земле в годы ВОВ с точки зрения геноцида белорусского народа.

Но чтобы вся эта информация стала доступна гражданам, с документами нужно работать. И вот уже несколько лет мы с коллегами из России проводим круглые столы, где делимся находками. Недавно обменивались результатами исследования эго-документов Великой Отечественной войны.