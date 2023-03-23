Немые, но говорящие свидетели. К 80-летию трагедии в Хатыни
Старые письма и дневники помогают лучше понять, какой была та война…
На этой неделе исполняется 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Сожжённая нацистами вместе с жителями белорусская деревня стала символом зверств немецких оккупантов.
В огне тогда погибли 149 жителей, в том числе 75 детей. «Сестёр» Хатыни в СССР были сотни. С 2023-го их насчитали уже 216 вместо известных всему миру 186. Только на территории Белоруссии немцы провели более 140 крупных карательных операций.
Ещё и сегодня историки вместе с властями уточняют цифры потерь, находят захоронения павших героев-партизан… Нередко помогают им в этом так называемые эго-документы – дневники, письма, воспоминания людей, жизни которых искорёжила война. В конце прошлого века эти личные свидетельства собирали по крупицам, однако весь массив данных лишь недавно стал доступен специалистам. О том, какие пронзительные судьбы вырисовываются из этих материалов, рассказывает к.и.н. Сергей НОВИКОВ, зав. кафедрой Минского государственного лингвистического университета.
До сих пор секретны
– Белорусские архивы в этом смысле пионеры – ещё в середине 1990-х у нас были рассекречены материалы, которые в России, как оказалось, оставались закрытыми. В частности, немецкие оккупационные документы, а также те, что касаются партизанского движения… Между тем они очень важны для уточнения того, что творили фашисты на нашей земле.
Так, в США (в NARA) хранится малоизвестная коллекция немецких трофейных материалов, которые отечественные исследователи называют «Александрийские микрофильмы». В Минске в НАРБ их насчитывается более 314 тысяч страниц, отражённых в 293 микрофильмах. Я не пожалел два года жизни, чтобы изучить их, в том числе в немецких архивах.
Работа с этой коллекцией помогла мне найти документы ещё о 54 карательных операциях нацистов. Материалы я предоставил Генпрокуратуре республики, которая два последних года занимается расследованием происходившего на нашей земле в годы ВОВ с точки зрения геноцида белорусского народа.
Но чтобы вся эта информация стала доступна гражданам, с документами нужно работать. И вот уже несколько лет мы с коллегами из России проводим круглые столы, где делимся находками. Недавно обменивались результатами исследования эго-документов Великой Отечественной войны.
Партизанские дневники – вещь опасная
– Известны лишь единицы таких документов. Изучала их кандидат исторических наук. Алеся Корсак – в записях есть упоминания об убитых бойцах. Благодаря этим записям можно уточнить, а подчас и найти места захоронения партизан.
Страшная история произошла с дневником партизанского отряда им. Миная Шмырёва на Витебщине. Кстати, у самого «батьки Миная» в заложниках у немцев 4 месяца оставалась семья…
Вот запись в дневнике от 12 ноября 1941 г.:
«В Тимохах получили сведения, что старшая дочь Шмырева 14 лет подвергается пыткам, ей выкручивали руки, изверги – как дикие звери, расправляются с малолетними детьми». Семью «батьки Миная» фашисты расстреляли в феврале 1942-го…
Дневник поначалу вёл начштаба отряда Павел Голубев. Но в октябре 1941-го немцы неожиданно вышли в расположение лагеря… После случившегося комиссар остатка отряда Ричард Шкредо начал новый дневник. Вот как он описывает разгром лагеря:
«Не без участия провокаторов наше место нахождение было сообщено немцам. Вчера в 12 часов дня немцы… по трём дорогам напали на наш лагерь… Отряд не был подготовлен к данной встрече, т. к. в отряде всего лишь имелось 40 бойцов, а немцев двигалось около 400 человек. Пост по дороге, которой двигались немцы… встретил немцев пулемётным огнём… Во всех трёх группах немецких было не менее как по 2 ищейки собаки, которые отыскивали все зарытое необходимое имущество, в т.ч. был захвачен подлинный дневник с начала существования отряда и по 11 октября 1941 г., а также списки личного состава всех групп партизанского отряда, в котором насчитывалось 105 бойцов».
Голубев был схвачен живым, его подвергли нечеловеческим пыткам, но он никого не выдал. А вот списки партизан стали подспорьем немцам в карательной операции…
Спрятались под трупами
– Мы с вами разговариваем 2 марта, а знаете ли вы, что в 1942-м в этот день в Минском гетто фашисты расстреляли пять тысяч евреев? Особый цинизм заключался в том, что в тот год именно на 2 марта выпадал праздник Пурим – его отмечают в память о спасении проживавших в Древней Персии евреев от истребления.
В Минском гетто расстреливали в Яме – бывшем песчаном карьере. Так вот, на круглом столе Сергей Тукало из исторической мастерской им. Леонида Левина представил воспоминания Михаила Трейстера, который попал в гетто 14-летним мальчиком, позже смог убежать к партизанам. Уже после войны он подробнейшим образом описал невыносимую жизнь в гетто. Вот лишь небольшая зарисовка:
«В гетто все направлено на то, чтобы лишить человека не только чувства собственного достоинства, но и человеческого облика. Голод, холод, лохмотья, опознавательные знаки – «латы» и таблички с номерами домов на спине и груди. Меховые вещи запрещены, да и откуда им взяться, когда уже все обменено у проволоки на кусок хлеба, ведро картошки. Деликатесом считается лек-рассол из селёдочных бочек. В него макают хлеб, когда хлеб есть. Едят оладьи из картофельных очисток, пропущенных через мясорубку. Едят сало, соскобленное со старых шкур на кожзаводе. Едят баланду, приносимую, если удастся, с работы. Постоянные мысли и разговоры о еде. Ходить можно только по мостовой. Завидев немца, метров за пятнадцать следует снимать шапку. Человеческая жизнь не стоит ничего».
Историк Александр Цымбал представил воспоминания двух узниц гетто. О том, как их в большой колонне гнали к той самой Яме. Обе – и 33-летняя женщина-врач, и девушка 15 лет – понимали: их ведут на смерть. Они шли в конце колонны, но интуитивно постарались перейти в её начало. Оказалось, это был их шанс на жизнь. Услышав выстрелы, они сползли в яму… На них падали тела убитых, но обе выжили. Этот кромешный ад они постарались вычеркнуть из памяти, но в 1980-е, когда историки стали просить свидетелей того ужаса оставить воспоминания о том, как это было, согласились мысленно пережить его ещё раз…