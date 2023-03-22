Как аферисты используют для своих схем СВО и санкции

QR-коды и санкции

– В этом году, как и в прошлом, мошенники активно используют «легенду» на тему возможного исчезновения средств со счёта в банке из-за вводимых санкций, ограничений, из-за отключения банков от системы SWIFT... То есть используют все те формулировки, которые на слуху в информационном пространстве, ожидая, что жертвы уже слышали об этом и охотно поверят, – объясняет Дмитрий Ибрагимов, эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО. – Разговор обычно заканчивается тем, что, оказавшись под психологическим давлением, человек переводит средства мошенникам или тем или иным образом открывает им доступ к своим деньгам.

Кроме того, специалисты отмечают: следуя трендам, аферисты активно используют в своих атаках технологические новинки. Например, ставшие уже привычными QR-коды. Схема такая. Мошенники размещают QR-коды в общественных местах, предлагая гражданам получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. А когда человек сканирует такой QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере, где ему и сообщают о якобы положенной выплате.

– Это могут быть обещания пособий для социально незащищённых, выплаты студентам, семьям с детьми – перечень обширный, чтобы обмануть как можно больше людей, – говорит Ибрагимов.

Дальше все стандартно: под предлогом перевода денег мошенники узнают платёжные данные жертвы и похищают средства.

Специалисты признают: общение через чат-боты, звонки из мессенджеров – это новая реальность, в которую аферисты пытаются активно интегрироваться. И на это у них свои причины.

– В прошлом году Банк России инициировал блокировку более 750 тысяч мошеннических номеров, это в четыре с лишним раза больше, чем в 2021-м, – уточняет Дмитрий Ибрагимов. – Именно поэтому мошенники вынужденно переходят в мессенджеры, так как в них звонок идёт через интернет-линию, и контроль со стороны операторов связи не работает. К подобным звонкам из мессенджеров стоит относиться особенно осторожно.